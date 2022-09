Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SALON FRANCES 13:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Septiembre de 2021).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

0S 1S 4S 3L 1 AMIGUITO BESUQUERO M.Fernandez 5 57 Todo Un Amiguito - Kiss Of Life L.A.Gonzalez 6S 1S 9S 5S 2 FONE A.Paez 5 57 Galicado - Felicitas One C.C.Cabrera 2S 2P 1P 3P 3 CHARLY SONG E.Ruarte 5 57 El Expresivo - Sidney Song L.Bruno - 5S 1S 2S 4 MISTER BABE M.A.Palacios 5 57 Mister Tin - Booth Babe C.R.Oroño 3P 7P 6P 9S 5 CAT MARRON E.Suarez-4 5 57 Hurricane Cat - La Gotika N.F.Caviglia 3S 1S 8P 4P 6 POTROBUENASO G.Bellocq 5 57 Buen Verso - Potra Fin R.Reyes 1S 2S 3P 6S 7 REO RYE S.Piliero 5 57 Catcher In The Rye - Forty Reina L.A.Ojeda 4P 5P 8P 7P 8 CAPE STRIPES R.Alzamendi 5 57 Equal Stripes - Cape Storm J.D.Mingoni 0P 1P 8P 9P 9 ES LEYENDA E.Siniani 5 57 Que Vida Buena - Leyenda West V.H.Fahler 2S 9S 9P 8S 10 SUGGESTIVE BLACK C.Perez G.-2 6 55 Suggestive Boy - Baraca Nistel S.Latof 2S 2S 2S 1S 11 DOMINANTE SCAPE C.Montoya 5 57 Cityscape - Domizia J.L.Caamaño

MISTER BABE (4) CHARLY SONG (3) REO RYE (7)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SALA DE SNOOKER 14:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20 - JACKPOT-$ 5. 650.000.

2P 7P 8S 8S 1 BANDERETTA C.Montoya 5 57 Incurable Optimist - Pandereta F.R.Cacciabue 7S 7P 8P 8P 2 MI PERSPECTIVA P.Carrizo 5 57 Catcher In The Rye - Miner Prospect J.L.Panizza 2S 9L 3S 7S 3 KNOW THE GAME E.Candia G.-3 6 55 Doubles Partner - Know L.O.Tournoud - - - 7P 4 PANTOJA INT G.Tempesti V.-4 5 57 Gradepoint - Panoja Pay H.F.Armendariz - - 9P 3P 5 COSTA INTERACTIVA R.Frias 5 57 Interaction - Song Of Gold A.C.Glades 2S 3S 0S 7P 6 PERFECTA LUNATICA M.Aserito 5 57 Perfectperformance - Lunatica Parade C.A.Fali 2S 3S 2S 8P 7 YA NO SER C.Perez G.-2 5 57 Sir Winsalot - Spanakopitas N.D.Ortiz - - - - 8 CHICA TALENTOSA T.Baez-4 5 57 Equal Talent - Miss Sleeper L.S.Bedoya 5P 2P 0S 2L 9 MAGIC IS BACK F.Coria 5 57 Roman Ruler - Pura Magia D.C.Periga 6S 9S 6S 0S 10 YOU DRIVE ME CRAZY L.Vai 5 57 Winning Prize - Your Quote G.C.Ortelli 7L 7S 5S 6S 11 LEKEITIA L.Balmaceda 5 57 Treasure Beach - Gran Madre Baska G.J.Ahihi

COSTA INTERACTIVA (5) MAGIC IS BACK (9) KNOW THE GAME (3)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SALON CONGREVE (CA) 14:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- 6S 6S 1S 1 DREAM SPIRIT F.J.Lavigna-4 4 57 Fragotero - Spirit Gulch E.R.Bortule 4S 1S 7S 5S 2 HORNY FLESH J.Flores-4 4 57 Flesh For Fantasy - Soy Cachonda J.C.Blanco 4S 4S 6P 0S 3 HIT EVA P.Carrizo 4 57 Hit It A Bomb - Miss Eva P.P.Sahagian 1S 6P 4P 4S 4 LA TIGER L.Recuero-4 4 57 Interaction - Desire To Win H.F.Costantino 6P 1P 6P 6S 5 HIGH DARK L.Noriega 4 57 Heliostatic - Hora Universal M.E.Carezzana 5P 6S 5S 3P 6 MANICURA RUSA J.Espinoza-4 4 57 Zensational - Manipulada H.S.Rodriguez 3S 3P 5S 1S 7 VALE BOONE B.Enrique 4 57 Daniel Boone - Valencia F.O.David 4P 5P 4S 2P 8 EMPIRISTA J.Villagra 4 57 Equal Stripes - Sing My Name G.J.Frenkel S.

EMPIRISTA (8) VALE BOONE (7) HIT EVA (3)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SALON DE ARMAS (CA) 15:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 900.000.

7S 8P 0S 9S 1 AMIGO STORM F.J.Lavigna-4 4 57 Storm Donoso - Amiguita Shina P.P.Sahagian 0P 1S 7S 9P 2 PURE ENERGY P.Carrizo 4 57 Holy Boss - Live P.P.Sahagian 0S 1S 8S 6S 3 ENTRE AMIGOS L.Balmaceda 4 57 Safety Check - Ivory Flower D.J.Perez Chiama 0S 5S 1S 5S 4 PURE ESTRATEGA B.Enrique 4 57 Strategic Prince - Pure Embalada C.C.Cabrera 9S 3S 1S 7S 5 CLARITO IN G.Borda-3 4 57 Inventive - Srta. Amelie R.E.Graziani 1S 6S 7S 3P 6 REMOTE CELEBRE S.Piliero 4 57 Remote - Beauty Celebre G.A.Sereno 1S 0S 8S 0S 7 TOUR DE DAN J.Noriega 4 57 Daniel Boone - Tourelle D.Peña 5S 0P 1S 6S 8 BEST KISSING G.Tempesti V.-4 4 57 South Kissing - Becerra G.E.Scarpello 0S 3S 1S 9S 9 MUIÑO R.Bascuñan 4 57 Grand Reward - La Campoy C.A.Bani 9P 6P 1P 6P 10 UN DIA DESPUES R.R.Barrueco 4 57 Santillano - Miss Bernstein J.A.Lofiego

PURE ESTRATEGA (4) TOUR DE DAN (7) CLARITO IN (5)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SALON FLORIDA (CA) 15:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Marcala.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

3S 3S 2S 1S 1 CHEZ MOI L.Noriega 5 57 Roman Ruler - Callia M.E.Carezzana 6S 1S 6S 4S 2 MARCALA G.Borda-3 5 55 Master Of Hounds - Balcadora L.M.Carabajal 7S 6S 3A 1P 3 DOM ATILIO Jorge Peralta 5 57 Storm Embrujado - Western Indy H.C.Meoni 8S 6P 6S 4S 4 MASTER DARWIN F.Coria 5 57 Master Of Hounds - Schoolgirl E.G.Accosano 5S 7S 1S 4S 5 CODIGO BUSCADO A.Cabrera 5 57 Seek Again - Codiciable A.Pavlovsky 4S 2S 1S 4S 6 MAÑANA CAMPESTRE X.X. 5 55 City Banker - Siempre Manana C.C.Cabrera 7L 9S 4S 9S 7 SUMMIT EMBRUJADO T.Baez-4 5 57 Storm Embrujado - Summer Spirit G.H.Peralta

CODIGO BUSCADO (5) SUMMIT EMBRUJADO (7) CHEZ MOI (1)

6a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SALON BELGRANO (CA) (OPCIONAL) 16:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

8S 4S 4S 8S 1 BABEL RIVER E.Candia G.-3 4 57 Incurable Optimist - Wikipedia L.M.Dimaro 8S 9S 5S 0S 2 SUPERADOR ACTION G.Borda-3 4 57 Interaction - Saratoga Charm C.C.Cabrera 3S 0P 7S 6S 3 JOSEPH ROULIN J.Paoloni-4 4 57 Angiolo - Jeu De Paume J.A.Marano 8P 4P 6L 4P 4 TED F.Aguirre 4 57 Southern Cat - First Gulch F.Arone 7S 0S 7S 0S 5 IONIAN F.J.Lavigna-4 4 57 Holy Boss - Chapa P.P.Sahagian - - - - 6 URBAN PLAY A.Cabrera 4 57 Storm Play - Urban Godess V.H.Fahler 6S 0S 7P 0S 7 WUNDER BOSS R.R.Barrueco 4 57 Holy Boss - Wunderbar R.R.Ioselli - - - 2S 8 FEROZ DE TUPUNCAT A.Allois-4 4 57 Safety Check - Fiera Del Bosque C.A.Cardon 7S 7S 2S 2S 9 SAFETY CUP R.Bascuñan 4 57 Safety Check - Delfi`s Cup L.Bearzotti

SAFETY CUP (9) FEROZ DE TUPUNCAT (8) TED (4)

7a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SALON BELGRANO (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10 - JACKPOT-$ 292. 521.

5P 7P 7S 2S 1 BOZOLINO F.Vilches 4 57 Sabayon - Bamboocha E.E.Peñalva - - - - 2 REY DE PERSIA P.Carrizo 4 57 Charles King - Farallona J.J.Mossier - - 0P 0S 3 MANERA MONEY R.Bascuñan 4 57 Blood Money - Seit Nistel L.Bearzotti - - - 9S 4 RIO PRIZE J.Villagra 4 57 Manipulator - Turf Legend A.J.Pacheco 5P 0P 0P 0S 5 LO MEJOR DEL AMOR J.Espinoza-4 4 57 Orpen - Eye Of Stone C.A.Linares 4R 7e 4S 9S 6 SIX MARCH J.Paoloni-4 4 57 Ap Candy - Southern Dawn E.M.A.Arredondo - - 0L 0L 7 VAL MAMERO L.Garcia-3 4 57 Valray - Cerignola P.P.Sahagian - - - - 8 FERCHU NET R.Alzamendi 4 57 Tenet - Fariday F.C.Panet - - 0P 4P 9 MR. TOMASITO E.Ortega P. 4 57 Mr. Arjona - La Projectada J.M.Moncada

BOZOLINO (1) MR. TOMASITO (9) SIX MARCH (6)

8a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: LOS CONSULES 17:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA CLASICA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

0P 0S 2S 7S 1 ADIOS NINON S.Arias-3 6 55 Acertame - Filha Da Paixao J.A.Olivera 8L 0L 2D 3D 2 LA DE DIOR K.Banegas 5 57 Aspire - Colonia Class A.D.Constancio 3S 1S 2S 3S 3 GOING UP M.Aserito 5 57 Portal Del Alto - Up Hill City A.F.Tournour 2S 1S 7S 5P 4 LADY RICHARD R.Bascuñan 5 57 Russian Blue - Express Lady J.A.Olivera 5S 3S 1S 7S 5 BORN A STAR S.Barrionuevo 5 57 Roman Ruler - Miss Bornemisza A.M.Calcagno 3S 5S 4S 1S 6 LADY TABLET M.A.Palacios 5 57 Lenovo - Sinister Lady C.R.Oroño 1S 9S 9S 5S 7 POWER CALL G.Borda-3 5 57 Strategic Prince - Personal Secret J.L.Cervantes 4S 1S 9P 0S 8 BLANCA DE LYON M.Valle 5 57 Incurable Optimist - Clare De Lyon M.B.Villamarin - 5S 5P 1S 9 GRINGA ROMANA J.Villagra 5 57 Roman Ruler - Gringa Torda M.A.Cafere

GOING UP (3) GRINGA ROMANA (9) LADY TABLET (6)

9a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DIANA DE FALGUERE (CA) (OPCIONAL) 17:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- - - 0S 1 ABUELA GLADYS F.L.Gonçalves 3 56 Seek Again - Her Royal Ness A.Pavlovsky - - - - 2 LUCKY SET A.Cabrera 3 56 Doubles Partner - La Lorraine A.Pavlovsky - 0e 8e 3S 3 ES JOYERA E.Martinez 3 56 Es Despues - Possible Jewel L.D.Nuñez 7S 6S 4S 8S 4 LUZ AMALI G.Borda-3 3 56 Lucky Island - Caipora F.Scarpello - - - 2S 5 DORINDA SI B.Enrique 3 56 Silentio - Dorinda E.R.Bortule - - - 0P 6 MME ALMA R.Alzamendi 3 56 Southern Cat - Mme. Irlandesa J.C.Corujo - - - 5S 7 SWEET EASY J.Villagra 3 56 So Easy - Poetisa Pura G.J.Frenkel S. - - - - 8 DONA LEYENDA I.Monasterolo 3 56 Storm Embrujado - Dona Ballade J.C.Viola 4S 4S 5S 8P 9 ES LA MAXIMA L.Vai 3 56 John F Kennedy - Escriba Maxima P.E.Molina 0S 8S 7S 3S 9a EXAMINA TODO J.Espinoza-4 3 56 John F Kennedy - Examinadora P.E.Molina - - - 6P 10 TREMENDA HALO S.Piliero 3 56 Russian Blue - Felsina E.M.A.Haller

DORINDA SI (5) ES JOYERA (3) EXAMINA TODO (9a)

10a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: LOS CONSULES (2º TURNO) 18:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

0S 4P 5S 0S 1 ANTILLA DEL SUR G.Borda-3 5 57 Angiolo - Surrey Hill L.A.Ojeda 5L 3P 4P 1S 2 MAHIDEVRAN B.Enrique 5 57 Grand Reward - Game Party M.D.Aguero 3S 5S 0P 2R 3 FLOYNIA J.Paoloni-4 6 55 Ap Candy - Frau Nina E.M.A.Arredondo 4S 3S 4S 8S 4 PALITAS FREUDE C.Perez G.-2 6 55 Freud - Decanas Parade J.A.Olivera 1S 0S 7P 3S 5 EMI RULER F.Coria 5 57 El Orfebre - Emi Educada A.F.Tournour 4S 6S 6S 3S 6 ROS GRANDE NIS E.Suarez-4 6 55 Van Nistelrooy - Ros Roma O.R.Minervino 5S 1S 2S 5S 7 SU LAN I.Monasterolo 5 57 Falling Sky - Aki Lan E.C.Bustos 8L 0L 8S 8L 8 CHE CASTIZA M.Valle 5 57 Falling Sky - Candela H.R.Nieva 7P 1S 7P 4S 9 MAGICA SLAM K.Banegas 5 57 Curioso Slam - Magic Foot C.R.Oroño

MAHIDEVRAN (2) SU LAN (7) ROS GRANDE NIS (6)

11a. Carrera - 1400 mts. HÁNDICAP MESA ALVEAR 18:30 hs.

Hándicap para todo caballo de 4 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) No Bailo Mas. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (**) Hurry Harry.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

3P 4L 3L 3P 1 ALMONE W.Moreyra 5 56.5 E Dubai - Ara Pacis J.A.M. Neer 8S 7S 3S 0S 2 NO BAILO MAS F.L.Gonçalves 4 54 Full Mast - Ella Baila N.Martin Ferro 5S 2L 6S 4P 3 EXPRESSIVE SMART F.Coria 8 60.5 Expressive Halo - Smart Emper M.F.Alvarez 0S 3L 1L 5S 4 RIO FRANCO W.Pereyra 4 53.5 Interdetto - Bonjoy L.R.Cerutti 3P 4P 1P 1S 5 COMANDO SECRETO K.Banegas 4 53 War Command - South Healer M.F.Alvarez 6S 4L 1L 7L 6 SOVIET AGAIN B.Enrique 5 55 Seek Again - Soviet Filly L.R.Cerutti 6S 6S 8S 2S 7 SUPER AGENTE M.Valle 4 51.5 Valid Stripes - Emma S Way C.C.Cabrera 7P 3S 6S 2S 8 BRAD CHECK L.Balmaceda 4 52.5 Safety Check - Brangelina J.L.Rivollier 6P 1S 1S 5S 9 HURRY HARRY E.G.Ortega T. 5 54 Hurricane Cat - Lady Prank G.E.Romero 2P 4S 5P 3P 10 TOP RIMOUTE E.Torres 5 58 Remote - Cachorra Top O.Ilarione

ALMONE (1) EXPRESSIVE SMART (3) TOP RIMOUTE (10)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SALON ANASAGASTI (CA) (OPCIONAL) 19:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000.

- 4P 0S 3S 1 EFREN J.Villagra 3 56 Le Blues - Elmira G.J.Frenkel S. 7S 5f 3S 4P 2 HUMOR AMERICANO F.L.Gonçalves 3 56 Humor Acido - Tap Dancing C.C.Fuentes - - - 0S 3 GABINIUS E.Ortega P. 3 56 Cityscape - Good And Crafty E.R.Bortule - - - 7S 4 MANDONEANDO B.Enrique 3 56 El Moises - La Maizani E.O.Donadio - - 6S 7S 5 EL PLAY STATION G.Tempesti V.-4 3 56 Safety Check - Playmania G.J.Frenkel S. - 3S 5S 2S 6 PIMCO G.Bonasola 3 56 Full Mast - Ella Baila N.Martin Ferro - - - - 7 SOLEIL STAR C.Perez G.-2 3 56 Star Runner - Amalia Cat J.C.Aguirre 6e 4e 0P 8S 8 EL DE ZEVI E.Martinez 3 56 Aspire - Zevi L.D.Nuñez - - 0S 0S 9 HOMENAJE A LA LUNA F.Barroso 3 56 Homage - La Luna Morena R.M.Bullrich - - - 0P 10 SONSITO IN P.Carrizo 3 56 Inventive - Srta. Amelie R.E.Graziani - - 6S 7S 11 GRILLO MAYOR M.Valle 3 56 Storm Mayor - Grilla Light J.C.Blanco - - 7S 9S 12 MARCELINO E L.Vai 3 56 Safety Check - Starburst E.R.Bortule - - - - 13 VALIENTE GULCH J.Flores-4 3 56 Snob Gulch - Esa Es Mi Chica J.C.Blanco - 8V 4S 8S 14 FANTASMARIO G.Borda-3 3 56 Vastago Salvaje - Ongamira O.J.Perez

HUMOR AMERICANO (2) PIMCO (6) GRILLO MAYOR (11)

13a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: BISTRO 19:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100.

5L 2S 3L 3P 1 CANDY GATO L.Paredes-3 5 57 Mahi Mahi - Shavigani L.O.Tournoud 4S 4S 3P 3S 2 PELUCA RYE G.Borda-3 5 55 Catcher In The Rye - Peluca Fizz H.D.Garcia 5S 2S 3P 2S 3 ESTE GATILLO M.Valle 5 57 Cosmic Trigger - Esthetically C.C.Cabrera 7S 8P 0S 8S 4 PITUCO BAZKO R.Ortiz-4 5 57 Pub De Llers - Chulla Gala D.A.Pollian 2S 6S 3S 2S 5 DUBROSKY B.Enrique 5 57 Sidney`s Candy - Destinka C.C.Cabrera 0S 2S 2S 7S 6 PRINCIPE COLONIAL G.Bonasola 5 57 Strategic Prince - Locura Colonial S.D.Wetzel 7P 0S 7P 4S 7 SCISSORHANDS M.Aserito 5 57 Winning Prize - Tijereta Inc R.A.Cano 6P 8P 5P 7P 7a VUELO MAS R.Bascuñan 6 55 Lizard Island - Valhalla Moon C.D.Ussich 0S 7S 4S 5P 8 DRIUSSI K.Banegas 5 57 Most Improved - Odalita F.A.Olivera 8S 2S 3S 6S 9 INCO GULCH A.Duarte 5 57 Snob Gulch - Optimist Belen A.R.Duarte 3P 5P 3L 7Q 10 UNITED CHANNEL W.Pereyra 5 57 Most Improved - Channel Sale R.E.Quinteros

ESTE GATILLO (3) PELUCA RYE (2) DUBROSKY (5)

14a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MESA CHICA (CA) (OPCIONAL) 20:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2021).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000.

- - - 4S 1 CULTISTA S.Piliero 4 57 Zensational - Cuantica G.A.Sereno - - - - 2 PERFECT KRISHNA F.J.Lavigna-4 4 57 Perfectperformance - Hip Krishna P.P.Sahagian 5S 6S 6S 2S 3 GITANILLA G.Borda-3 4 57 Idalino - La Puntillosa E.G.Sala 3S 2S 3S 2S 4 RIMPANTE D`ORO B.Enrique 4 57 Exodus - Miss Rimbombante F.O.David - 0S 8S 0S 5 ESTRELLA ILUMINADA G.Tempesti V.-4 4 57 Alma De Acero - Glimpse J.C.Cravero 6L 0L 8L 5L 6 STAR OF BEACH R.Villegas-3 4 57 Treasure Beach - Very Dulce A.Sambuceti 5L 6L 8L 6R 7 TIGRA MARIA J.Paoloni-4 4 57 Compasivo Cat - Gran Tigresa C.A.Toledo - - 5S 3S 8 DEAR WINNIE M.La Palma 4 57 Lizard Island - Dear Wendy P.O.Armada - - 5S 8S 9 OPEN YOUR HEART M.Aserito 4 57 Ecologo - Madonna Is Back J.A.Fali - - - 6P 10 UHART MIXE R.Bascuñan 4 57 Compasivo Cat - Double Heart V.M.Saunders 4e 4S 2S 2S 11 MOTO DE CAZA W.Pereyra 4 57 Catcher In The Rye - En Motoneta E.Cedeño H. - 9S 7S 8S 12 STAR MARISKA T.Baez-4 4 57 Galan De Cine - Pretty Woman Real H.D.Nicodemo

MOTO DE CAZA (11) RIMPANTE D`ORO (4) CULTISTA (1) DEAR WINNIE (8)