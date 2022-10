Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ZODIACAL (2021) 12:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000 MAS INC. $ 1.000.000 EN CASO DE HABER UNA SOLA APUESTA - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A 1.000.000

- - - 8S 1 MACEDONICA F.L.Gonçalves 3 56 Daniel Boone - Magna Carta C.D.Etchechoury 2P 5S 4S 3P 2 WINNING LEGS M.Valle 3 56 Winning Prize - Fancy Legs E.Martin Ferro - - - 0S 3 DOÑA CARMELITA A.Cabrera 3 56 Winning Prize - La Carmelina A.Pavlovsky - - - - 4 SEXTILIA R.Bascuñan 3 56 John F Kennedy - Sulpicia C.A.Bani - - - - 5 FORTY HELENA B.Enrique 3 56 Fortify - Helena Rye N.A.Gaitan - - - - 6 LADY MELANIA G.Borda-2 3 56 Global Hunter - Vinci Art J.J.Etchechoury - 4P 2L 3L 7 CHE MAMITA G.Villalba 3 56 Safety Check - Che Wells E.G.Chiappero - - - - 8 LONG DREAM W.Pereyra 3 56 Greenspring - Dia De Tormenta R.A.Pellegatta - - - - 9 IRISES E.Ortega P. 3 56 Suggestive Boy - Idola Mia A.F.Gaitan D. - - 0L 0L 10 RIGEL MAYOR S.Piliero 3 56 Storm Mayor - Miss Rigel A.A.Arrospide 4S 5S 8P 4S 11 ES LA MAXIMA L.Vai 3 56 John F Kennedy - Escriba Maxima P.E.Molina - - - 2S 12 AMIGUITA SARATOGA J.Noriega 3 56 Todo Un Amiguito - Pure Saratoga J.F.Saldivia

AMIGUITA SARATOGA (12) WINNING LEGS (2) ES LA MAXIMA (11)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: CORO JOCKEY CLUB 12:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA JACKPOT SALE O SALE-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 5.000.000

- - 9P 4S 1 SPILLOVER E.Candia G.-3 4 57 Sebi Halo - Probability C.R.Lombardo 2S 8S 0S 6S 2 VER MAS ALLA G.Bellocq 4 57 Ecologo - The Vision H.M.Mujica 3P 3P 6P 6P 3 LA KENNEDY B.Enrique 4 57 John F Kennedy - Leitza D.A.Urriza - - - 5S 4 TAKE ON A.Allois-4 4 57 John F Kennedy - Tampa Queen C.A.Cardon - 4P 2P 2S 5 MOONLIGHT KISS W.Pereyra 4 57 Equal Stripes - Stormy Kiss C.D.Etchechoury - - - 8S 6 SHE WILL TOO T.Baez-4 4 57 John F Kennedy - She Will Be E.R.Bortule 6S 0S 3S 6S 7 BABY LEIA A.I.Romay 4 57 Treasure Beach - Baby Way H.M.Perez

MOONLIGHT KISS (5) TAKE ON (4) BABY LEIA (7)

3a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: LA SALITA DE ALVEAR 13:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A 1.000.000

5P 6P 1S 2S 1 SOLO POR HOY M.Giles 4 57 Sebi Halo - Blue Morning M.D.Giles 7P 4S 5S 4S 2 TRIGGER DONE W.Pereyra 4 57 Cosmic Trigger - Properly Done C.C.Cabrera 2P 3P 1P 2P 3 LARGO F.L.Gonçalves 4 57 Le Blues - Doña Strech G.R.Hildt 1S 2S 6S 2S 4 TALENTOSO DOMADO G.Bellocq 4 57 Equal Talent - Domesticated H.M.Mujica 1S 0S 8P 0S 5 MERECIDO RESPETO L.Noriega 4 57 Hurricane Cat - Macoya M.M.Garrido 2S 3S 1S 7S 6 PORTEÑO JOHAN A.Paez 4 57 Curioso Johan - Shy Porteña C.C.Cabrera 1P 0S 8P 3S 7 JOY MALEVO B.Enrique 4 57 Fortify - Stormy Ninfa G.O.Feliciani 0L 0L 1P 2S 8 QUERIDO DANIEL G.Calvente 4 57 Daniel Boone - Queen Kelly V.R.Bustamante

LARGO (3) QUERIDO DANIEL (8) PORTEÑO JOHAN (6)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MESA DEL SENADO 13:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras . Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (*)Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Hit Strees y Albanesi.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

3S 3L 7S 3S 1 FALMOUTH F.L.Gonçalves 4 57 Il Campione - Stormy Night L.R.Cerutti 7S 2S 7S 3L 2 JOBETTO J.Villagra 4 57 Safety Check - Jarcoba M.Domingo 9L 4S 2L 4L 3 BAILAR CON LA MASFE G.Calvente 4 57 Lucky Island - Barbarita D`oro L.R.Cerutti 1S 0S 3L 1S 4 HIT STREES A.I.Romay 4 57 Hit It A Bomb - Vitamina Cat J.F.Saldivia 2S 4P 2P 4P 5 CHE BANDIDO M.Aserito 4 57 Greenspring - Glory Alone L.A.Muñoz 3S 1S 6S 4S 6 DOM MARIO M.La Palma 4 57 Midshipman - Flatter Chater A.F.Gaitan D. 0P 3P 1S 1S 7 ALBANESI B.Enrique 4 57 Violence - Potra Anala J.I.Etchechoury 6S 4P 5S 7S 8 DON MAGICO E.Ortega P. 4 57 Fortify - Mansa Inc N.Martin Ferro

JOBETTO (2) ALBANESI (7) DOM MARIO (6)

5a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MESA ROCA 14:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

4S 2S 2S 8S 1 PUERTO FRIAS J.Villagra 3 56 Mr. Magic - Belleza R.R.Molla - - - 3L 2 TATTOO RICHARD F.Arreguy (h) 3 56 Emperor Richard - Brisa Emper J.E.Comba 4P 3P 0P 0S 3 CURRY SONG I.Monasterolo 3 56 Alcindor - Tartara Key J.F.Morales - - - 9P 4 TANGO SEATTLE R.M.Torres 3 56 Seattle Fitz - Gambler Girl J.E.Olate 4L 2L 3L 4S 5 DUQUE PIETRO F.L.Gonçalves 3 56 Angiolo - Jeu De Paume J.A.Aveldaño - 6S 8P 5S 6 FURIOSO DE ACERO E.Torres 3 56 Furious Key - Extra Royal E.O.Martucci - - 0S 9S 7 AMOR PICANTE L.Balmaceda 3 56 Manipulator - Sintiendo J.L.Rivollier 4S 6S 3S 2S 8 PUERTO DARWIN B.Enrique 3 56 Portal Del Alto - Gran Malvina E.R.Bortule 0P 4S 7S 4S 9 EMPERADOR NAK F.Correa 3 56 Anak Nakal - Soberana Spa C.B.Carretto - - - - 10 SOLOMEO R.Bascuñan 3 56 Hit It A Bomb - Miss Seiter E.Martin Ferro

PUERTO DARWIN (8) PUERTO FRIAS (1) EMPERADOR NAK (9)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MESA ENRIQUE MADERO 14:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

- - - - 1 MISS LEAH J.Espinoza-3 3 56 Fortify - Desire To Win A.F.Gaitan D. - - - - 2 SUERTE DIVINA E.G.Ortega T. 3 56 Fortify - Stellify J.L.Correa Aranha 4P 3P 2L 3S 3 CALAMBREÑA F.L.Gonçalves 3 56 Catcher In The Rye - Call Me Chaotic R.A.Quiroga - - 5S 5P 4 STORMY TENTADA I.Monasterolo 3 56 Hurricane Cat - Stormy Chistosa J.F.Saldivia - - - - 5 DOÑA FACTURA W.Pereyra 3 56 Orpen - Doña Fatal C.D.Etchechoury - - - - 6 ESTOY PENSANDO EN TI E.Ortega P. 3 56 Il Campione - Peperoncina N.A.Gaitan - - - - 7 CALA TARIDA M.Valle 3 56 Manipulator - Candy Cookie P.D.Falero Moris - 7S 5S 6S 8 GLOBAL IDA A.Giannetti 3 56 Global Hunter - Miss Kelly C.D.Etchechoury - - 5P 6P 9 ELISENDA R.Bascuñan 3 56 Il Campione - Elkhorn Gal E.Martin Ferro - - 9S 9S 10 QUE FORTUNA S.Barrionuevo 3 56 Grand Reward - Que Casual A.M.Calcagno - - - - 11 DOMNA L.Vai 3 56 Holy Boss - Danum J.L.Cervantes 7S 8S 9S 6S 12 ABSOLUTELY RIGHT G.Borda-2 3 56 Equal Stripes - Absolute G.O.Feliciani 3S 3S 2S 2S 13 ELINA REGIA B.Enrique 3 56 Il Campione - Soy Regina L.R.Cerutti

CALAMBREÑA (3) ELINA REGIA (13) STORMY TENTADA (4)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: 4º PISO ALVEAR 15:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

- - - - 1 SATU E.Ortega P. 3 56 Catcher In The Rye - Sa Talaia N.Martin Ferro - - - - 2 VALENTINO TRIOMPHE F.Correa 3 56 Cima De Triomphe - Catch The Feel C.B.Carretto - - 6S 7P 3 DEMONIO RISK G.Calvente 3 56 Security Risk - Flaming Suzy M.Iguacel Loeda - 5S 3S 5P 4 TU PLEITO G.Borda-2 3 56 Jurabas Tu - Pleitesia G.E.Scarpello - - - - 5 FRENCH RODENT A.Giannetti 3 56 Orpen - French Cup C.D.Etchechoury - - - 5S 6 POP RAP B.Enrique 3 56 Fortify - Pop Star N.A.Gaitan - - - - 7 AÑO BUENO M.La Palma 3 56 Star In You - Humbly J.E.Arroyo Bravo - - - - 8 POTRO DE ORO L.Vai 3 56 Endorsement - Chica De Oro J.A.Lofiego - - - - 9 LOOKS GREAT F.L.Gonçalves 3 56 Orpen - Love Always G.E.Romero 3S 0S 7S 3S 10 SEÑOR COLLINS J.Flores-4 3 56 Señor Candy - Lunacion C.C.Cabrera 0P 2S 6S 5S 11 DUCAL PALACE L.Noriega 3 56 Winning Prize - Glowing Eye J.A.Fren - - - 9S 12 ASI QUE BUENO J.Villagra 3 56 In The Dark - Modern Age G.J.Frenkel S. - - - - 13 GALAN DE LA MACARENA W.Pereyra 3 56 Galan De Cine - De La Macarena J.F.Saldivia

POP RAP (6) TU PLEITO (4) DUCAL PALACE (11)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MESA DE LOS CATECÚMENOS 15:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A 1.000.000

- - - - 1 LOMBARDI G.Bonasola 3 56 Lizard Island - La Stravaganza R.A.Cardon - - - 7S 2 TRAPITO CARRANZA B.Enrique 3 56 Cosmic Trigger - Reclaman Lo Suyo E.R.Bortule - - - - 3 CEPA VIEJO G.Calvente 3 56 Cosmic Trigger - Doña Dada M.A.Suarez - - - - 4 REDIVERTIDO F.L.Gonçalves 3 56 Remote - La Entretenida L.R.Cerutti - 5S 2S 3S 5 DON LATIDO W.Pereyra 3 56 John F Kennedy - Doña Alaska C.D.Etchechoury - - - - 6 HALIAX J.Villagra 3 56 Daniel Boone - Honey Happy G.E.Romero - - - - 7 BRENDAN E.Ortega P. 3 56 Equal Stripes - Bambali R.M.Vivas - - 3S 5S 8 IRIDESCENT SOUL A.I.Romay 3 56 John F Kennedy - Monchu H.M.Perez - - - - 9 GUILLERMO KEY L.Vai 3 56 Key Deputy - Tween J.A.Lofiego - - 8S 9L 10 MANOLO DANCER G.Borda-2 3 56 In The Dark - Chichita Dancer E.O.Martucci - - 5S 8S 11 DANCE KING F.J.Lavigna-4 3 56 John F Kennedy - Dancing Partner J.O.Gonzalez - - 4P 7P 12 ASIATIC KING W.Moreyra 3 56 Asiatic Boy - Princesses Voice J.A.M. Neer - - 5S 5P 13 ESTILO UNICO R.Bascuñan 3 56 Il Campione - Bien Mia J.E.Zancanaro

DON LATIDO (5) IRIDESCENT SOUL (8) ESTILO UNICO (13)

9a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MESA ALVEAR 16:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA JACKPOT SALE O SALE-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - 8P 0S 1 OCULAZIUS I.Monasterolo 3 56 John F Kennedy - Octavia Minor E.R.Bortule - 3P 7P 2S 2 TECHNO MUSIC W.Moreyra 3 56 Hurricane Cat - Taormine G.E.Romero - - - - 3 EL QUINTON G.Bellocq 3 56 Holy Boss - In Road H.M.Mujica - - - - 4 SUEÑO PROFUNDO F.J.Lavigna-4 3 56 In The Dark - Skympy R.A.Cardon - - - - 5 EXCHANGE LOVER J.Villagra 3 56 Orpen - Escayola G.E.Romero - 7S 5S 4S 6 INDIO ELECTRIC F.L.Gonçalves 3 56 Electricity - Rainy Flir F.R.Cacciabue - - 7S 3S 7 EL JADIDA R.Bascuñan 3 56 Bodemeister - Entretiempo G.E.Scarpello - - - - 8 MEHNDI L.Balmaceda 3 56 Indian Maharaja - Mezcalita J.O.Gonzalez - - - 0S 9 GALERINDO G.Borda-2 3 56 Cosmic Trigger - Galerista L.R.Cerutti - - - - 10 SEÑOR MOYVORE B.Enrique 3 56 Señor Candy - Lady Of Moyvore C.D.Etchechoury - - - 6S 11 EL ROSINANTE L.Vai 3 56 Il Campione - Rosinante J.C.Borda - - - - 12 DLIVERY POR JOHAN W.Pereyra 3 56 Curioso Johan - Free Delivery J.F.Saldivia - 6P 4P 9P 13 FALTO PIOLIN E.Ortega P. 3 56 Manipulator - React R.M.Vivas

TECHNO MUSIC (2) INDIO ELECTRIC (6) EL JADIDA (7)

10a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: LABORATORIO VITERRA EQUINE LINE 16:30 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos a la ganadora de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 20 - JACKPOT-$ 10.000.000.

- - - 1S 1 NAEROBY P.Carrizo 3 56 Señor Candy - She Is Love P.P.Sahagian 2S 1S 3S 5P 2 STRANGER THINGS K.Banegas 3 56 Safety Check - Strike Reward M.F.Alvarez 7P 3S 4S 5S 3 LIFE STARTS NOW F.L.Gonçalves 3 56 Que Vida Buena - Granata Hot C.D.Etchechoury - - 2S 1S 4 OROSIX A.Cabrera 3 56 Orpen - Orsola C.A.Linares - - - 1P 5 LOMBADA D.Nuñez 3 56 Perfectperformance - Melody Start O.A.Kalk 1S 5S 3S 4S 6 MISS MARIA INES E.Ortega P. 3 56 Grand Reward - Miss Clarita E.Martin Ferro 2P 1S 6S 6P 7 FULL GATA B.Enrique 3 56 Full Mast - Gatita Rye A.F.Gaitan D.

OROSIX (4) NAEROBY (1) LOMBADA (5)

11a. Carrera - 1600 mts. GRAN PREMIO SAN ISIDRO (G1) - COPA DR. MELCHOR ANGEL POSSE 17:10 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. CUATERNA CLASICA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000 MAS INC. DE $ 1.000.000 EN CASO DE HABER UNA SOLA APUESTA - POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000.

1P 5S 5L 2P 1 GROSSO AMOR R.Bascuñan 5 60 Cosmic Trigger - Even Rosario J.D.Staiano 1S 1P 1P 1P 2 CODRINGER F.L.Gonçalves 5 60 Cosmic Trigger - Codrington N.Martin Ferro 2S 5S 4S 5S 3 HEAVY LOVE B.Enrique 7 60 Manipulator - Mizzenway N.Martin Ferro 1S 1S 2S 3S 4 TOORU F.J.Lavigna 4 60 Lizard Island - Of Roof P.P.Sahagian 1S 1S 6S 4S 5 BOLSTER G.Bonasola 4 60 Incurable Optimist - Expressly R.A.Cardon 6P 4S 1P 1L 6 SEAN HALO F.Arreguy (h) 5 60 Sebi Halo - Roseanne F.Arreguy 6S 1S 8P 2S 7 MARIGNAC A.Giannetti 5 60 Equal Stripes - Marina Romea C.D.Etchechoury 4P 7P 3S 1S 8 BAMB CRAF R.Blanco 5 60 Mastercraftsman - Bamb Halo A.F.Gaitan D. 8P 3P 1S 5S 9 CURIOUS AGAIN M.Valle 4 60 Seek Again - Curious Day P.D.Falero Moris 1L 0S 1L 1L 10 DON EMPEÑO W.Pereyra 6 60 Exchange Rate - Doña Ley C.D.Etchechoury 4L 6P 8P 3S 11 DON BECO K.Banegas 5 60 Lenovo - Shy Prize Girl H.M.Mujica 4S 0P 3S 2S 12 DOLLAR SPRING E.Ortega P. 4 60 Greenspring - Donna Juana R.A.Cardon 3L 1P 4L 1S 13 ASPAVENTO M.A.Sosa 5 60 Remote - Awesome Tracy A.A.Piana

CODRINGER (2) ASPAVENTO (13) MARIGNAC (7) DON EMPEÑO (10)

12a. Carrera - 1000 mts. GRAN PREMIO SUIPACHA (G1) 17:45 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA DESAFIO-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO CLASICO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000POZO ASEGURADO EN APUESTA EXACTA DESAFIO-$ 2.000.000.

1L 1S 3P 1P 1 AT A GLANCE J.Villagra 4 58 Angiolo - Little Respect M.A.Cafere 1S 1A 0S 5S 2 LIDER BLUE K.Banegas 5 60 Le Blues - Stop Shopping C.R.Lombardo 1S 1S 2S 4P 3 HAPPY CROSS G.Calvente 4 58 Knockout - Happy Hour Dan H.G.Calvente 1P 1P 1P 2P 4 LUTHIER BLUES R.Blanco 5 60 Le Blues - House Rules Gonzalo Sarno 1L 2P 5P 1L 5 RUDY TRIGGER W.Pereyra 4 60 Cosmic Trigger - Wynchase M.C.Muñoz 2S 1S 4S 2S 6 JUAN BIGOTES E.G.Ortega T. 5 60 Remote - Navajo Slippers M.Milanese - 1P 1P 1P 7 LABRADO W.Moreyra 3 55 Le Blues - Sabrina Land A.N.Bonetto 5P 2S 1S 4S 8 FUEGO VALYRIO B.Enrique 3 55 Santillano - Shy Filly E.R.Bortule

LABRADO (7) LUTHIER BLUES (4) RUDY TRIGGER (5)

13a. Carrera - 2000 mts. GRAN PREMIO JOCKEY CLUB (G1) 18:35 hs.

Productos nacidos desde el 1° de Julio de 2019. Peso 56 kilos los potrillos y 54 kilos las potrancas.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA-$ 1.000.000.

- - 1S 2S 1 AGREEABLE F.L.Gonçalves 3 56 Equal Stripes - Aggiornatta N.Martin Ferro 7P 8S 2S 3S 2 DAWSON R.Bascuñan 3 56 Suggestive Boy - De La Realeza J.J.Bo 7P 1P 5P 1S 3 EL CID CAMPEADOR K.Banegas 3 56 Il Campione - Rose Of Grace P.D.Falero Moris 5S 4S 1S 1S 4 EL EMINENTE I.Monasterolo 3 56 Il Campione - Bagshawe G.J.Frenkel S. 5P 6P 1P 1P 5 EL MUSICAL J.Villagra 3 56 Il Campione - Rhythm And Soul M.A.Cafere 7P 3S 2S 1S 6 ENDOZING J.Noriega 3 56 Endorsement - She`s Amazing J.C.Blanco - 1S 3S 2S 7 HACER UN PUENTE B.Enrique 3 56 Cosmic Trigger - Delirada E.R.Bortule - - 1S 1S 8 JAZZ SEIVER W.Pereyra 3 56 Super Saver - Jazz Catch C.D.Etchechoury 1S 2S 2P 2P 8a NATAN A.Giannetti 3 56 Señor Candy - Nuit C.D.Etchechoury - - 1S 5S 9 KEINO M.La Palma 3 56 Il Campione - Kentucky Rose A.F.Gaitan D. - - 9S 1S 10 MEANT TO BE L.Vai 3 56 Fortify - Influenciada C.D.Etchechoury 8S 1P 1P 4P 11 SEA WOLF W.Moreyra 3 56 Fortify - Seducing J.A.M. Neer - - 6S 1S 12 SPECIAL TRIGGER P.Carrizo 3 56 Cosmic Trigger - Spin The Bottle P.P.Sahagian 2S 1S 1S 4S 13 THE PUNISHER M.Valle 3 56 Cityscape - O.k. Angie C.D.Etchechoury - 1S 3P 5S 14 TWITCH HURRICANE R.Blanco 3 56 Hurricane Cat - Twitch Lady N.A.Gaitan

NATAN (8a) EL MUSICAL (5) EL EMINENTE (4)

14a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: MESA TURFMEN 19:10 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Buen Partido.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A 1.000.000

3S 5S 2S 6S 1 LOGICAL SONG (BRZ) A.Giannetti 4 57 Drosselmeyer - Fugazi C.D.Etchechoury 1S 7S 0P 7P 2 VENERACTION J.Espinoza-3 4 54 Interaction - Venerancia A.F.Gaitan D. 7S 4S 0S 9S 3 ASTRO LATINO G.Borda-2 4 54 E Dubai - Astrologa E.Martin Ferro 4S 4S 1S 2S 4 ROBERTS HIT R.Blanco 4 57 Hit It A Bomb - Miss Roberts Top C.D.Etchechoury 2S 4P 5S 3S 5 BUEN PARTIDO E.Candia G.-3 4 57 Equal Stripes - Boudica E.Martin Ferro 3P 3S 3P 7S 6 HEDY A.Allois-4 4 54 Interaction - Happy Year R.A.Cardon 3L 4L 3L 6T 7 APLAUDIME L.Ramallo-4 4 54 Cima De Triomphe - Pequeñuela A.D.V.Jerez 6S 2S 2S 1S 8 HIT BAMBU FITZ M.Valle 4 54 Hit It A Bomb - Bamba Fitz Top C.D.Etchechoury 2S 1S 4S 3S 9 DON GALEON W.Pereyra 4 54 Il Campione - Doña Ragazza C.D.Etchechoury 3S 2P 2P 3P 10 MCLAIN F.L.Gonçalves 4 57 Sigfrid - Mulan N.Martin Ferro - 1P 1P 3P 11 BILL BIXBY TRIGGER G.Calvente 4 57 Cosmic Trigger - Bunny Sand M.A.Suarez

BILL BIXBY TRIGGER (11) ROBERTS HIT (4) HIT BAMBU FITZ (8)

15a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: COMISIÓN DE POLO 19:40 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 100. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 4.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A 1.000.000

2S 1P 0P 6S 1 GREAT GODDESS B.Enrique 4 57 Winning Prize - Sus A Melej S.R.Loyola 7S 2S 6P 3S 2 MI BOQUITA RYE F.Barroso 4 57 Catcher In The Rye - Stormy Dora R.M.Bullrich 9S 2P 2P 1P 3 DONA GLA R.Frias 4 57 Seek Again - Dona Bernstein V.Penna 7S 2S 1S 2S 4 HIDDEN MESSAGE A.Giannetti 4 57 Cityscape - Flame Winner C.D.Etchechoury 7P 4L 7L 4S 5 DUCTIVA A.I.Romay 4 57 Galicado - Duncan Isa J.O.Fredes 5S 6S 1S 7S 6 EDONIS A.B.Valdez-4 4 57 Zensational - Estas Afuera C.D.Ussich - 4P 2P 1S 7 BEVILACQUA W.Pereyra 4 57 Sabayon - Stormy Beam J.F.Saldivia 8P 7L 2S 5S 8 ELLA MAI J.Villagra 4 57 Il Campione - Bien Bahiara M.A.Cafere

HIDDEN MESSAGE (4) ELLA MAI (8) BEVILACQUA (7)

16a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: CAMPO DE DEPORTES 60º ANIVERSARIO 20:15 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100.

0P 3L 6L 6P 1 MUCHOS DIAS G.Borda-2 3 56 Tantos Años - Vacation Spot E.O.Martucci - - 0S 6S 2 SINCERAMENTE R.Bascuñan 3 56 Maranesi - Bendita Luz J.L.Rivollier - - - - 3 ALMAZOA E.Ruarte 3 56 Angiolo - Bilboa E.N.Siele 8S 7S 6L 8L 4 REE ITALIANA R.Alzamendi 3 56 Reelants - Gata Italiana H.E.Voeffray - - - - 5 GENTEXA A.I.Romay 3 56 Nashville Texan - Gentilly J.F.Saldivia - 3S 4S 9P 6 MADISONG BAR F.Coria 3 56 Easing Along - Madison Song J.I.Etchechoury - 4P 5P 7P 7 AFIRMADA K.Banegas 3 56 Portal Del Alto - Afirma J.Negrini - - - 6S 8 MISS HECHICERA S.Barrionuevo 3 56 Catcher In The Rye - Miss Landriscina A.M.Calcagno - - - 5S 9 GREELEY PARADE W.Pereyra 3 56 Horse Greeley - Miss Hit Parade G.Decunto - - - 5S 10 PERFUMADA KEY G.Calvente 3 56 Key Deputy - Percusionista H.G.Calvente - - - - 11 BASHIRA L.Noriega 3 56 Hurricane Cat - Al Durrah H.G.Rodriguez - - - 5S 12 ACEITUNERA A.Cabrera 3 56 Angiolo - Summer Nights A.Pavlovsky - - - 4S 13 GLAM STAR B.Enrique 3 56 Hurricane Cat - Star Bloom E.R.Bortule

GLAM STAR (13) PERFUMADA KEY (10) ACEITUNERA (12)

17a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: COMISIÓN DE GOLF 20:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 3.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A 1.000.000

6S 8e 2S 2S 1 REY SEATTLE B.Enrique 4 57 Seattle Fitz - Valuma L.A.Camera 4S 2S 5S 2S 2 TERRIBLE COPETIN A.Giorgis 4 57 Bella Shambrock - La Copetera J.J.Medone 9S 0L 8S 3S 3 DISTINTO HIT G.Borda-2 4 57 Hit It A Bomb - Distinguida Lode O.N.Martinez U. 8P 8S 5S 5S 4 SOY JAMES S.Conti-4 4 57 Soy Espia - White Daisy O.F.Conti 8S 7S 6S 4S 5 GREELEY FOR SALE F.Coria 4 57 Horse Greeley - Rita For Sale J.J.Etchechoury 9S 0S 0S 2S 6 MEYDAR M.La Palma 4 57 Il Campione - Merrylee C.A.Fali - - 0P 9S 7 BIEN CLARITO F.Arreguy (h) 4 57 Claro Oscuro - Dirty Woman D.A.Banegas 2P 5P 7P 6S 8 PAKITRUZ E.Candia G.-3 4 57 Grand Fond - Transatlantica R.A.Gonzalez - - 7e 4L 9 LUCHADOR CANDY K.Banegas 4 57 The Royal Candy - Impredyl M.R.Olivera 0S 5e 0S 2T 10 SOPHOCLES G.Calvente 4 57 Sebi Halo - Brenta Parodi V.R.Bustamante - - - 0P 11 FLY TUCHO W.Pereyra 4 57 Corinche - Aguila Branca E.R.Martinez 0L 0L 7L 4S 12 AUCA U.Chaves-3 4 57 Fragotero - Erin Brockovich M.E.Berti 0P 6S 6S 3S 13 HELLUVA WIN J.Espinoza-3 4 57 Winning Prize - Hello Sarah H.S.Rodriguez - - - - 14 MANU CHEF P.Carrizo 4 57 Equal Stripes - Ezkurra D.O.Castro 0P 7S 6S 3S 15 JOSEPH ROULIN R.Bascuñan 4 57 Angiolo - Jeu De Paume J.A.Marano 8e 7e 7S 6S 15a NEGAN C.Perez G.-2 4 57 Santillano - La Loca De Amor J.A.Marano 2S 2S 5S 2S 16 FALL LOOKS F.L.Gonçalves 4 57 Falling Sky - Miss Lola P.O.Armada

