Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: PAYANT 13:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

- - 0S 8S 1 COSMICO FANTASIOSO T.Baez-4 5 57 Cosmic - Farsante Rye J.D.Ruvelli 9S 0S 4S 2S 2 LAGO ROJO A.Allois-4 5 57 Lago Ness - Flauta Van R.A.Gomez 7S 4S 5P 5S 3 DRIUSSI S.Piliero 5 57 Most Improved - Odalita F.A.Olivera 5S 6S 3P 3S 4 MUY CANDY S.Conti-4 5 57 Sidney`s Candy - Mary Gulch F.J.Migueles 2S 2S 7S 4S 5 PRINCIPE COLONIAL G.Bonasola 5 57 Strategic Prince - Locura Colonial S.D.Wetzel 0A 8T 0D 5A 6 REY DE GAIVO C.Perez G.-2 6 55 Es Richard - Gaivota V.M.Saunders 5L 8S 5P 2P 7 EX MUSICO L.Balmaceda 6 55 Treasure Beach - Music Stripes O.F.Labanca 9S 9S 5S 5S 8 REX ROYALE M.Valle 5 57 Maipo Royale - Reina Gloriosa R.R.Retamoso 8S 5S 8S 8S 9 DAME UN LIKE L.Vai 5 57 Treasure Beach - Darling Dior N.D.Ortiz 7P 2S 5S 7S 10 EMERSON DUBAI G.Borda 5 57 E Dubai - Poetizacion M.P.Albe 0P 7L 2S 3L 11 PONDE MAN F.Caceres-4 5 57 Manipuler - Ponderoma L.A.Fernandez F. 3S 7S 5S 5S 12 TAITARU J.Espinoza-3 5 57 Es Corino - March Rose E.D.Gomez

EX MUSICO (7) LAGO ROJO (2) MUY CANDY (4)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EL ASESOR 14:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20.

8P 0S 2S 2S 1 ALTO PORTE L.Tello E. 6 57 Portal Del Alto - Sidney Song M.I.Gomez 7S 7P 5P 7S 2 CARPET CRAWLER S.Piliero 6 57 Catcher In The Rye - Coqueta Pin C.C.Cabrera 0P 3P 7P 6P 3 BLACK CAMPERO R.Villegas-3 6 57 Dont Worry - Priene M.J.Marino 2S 6P 6P 7S 4 CHANGEOVER DAYS L.Brigas-4 6 57 Sixties Icon - Indiana Catcher G.Scagnetti 7L 0L 0S 6S 5 GAITERO FITZ F.Gimenez-4 7 57 Seattle Fitz - Gaitita G.S.Conti 4S 6P 6S 3S 6 SHY CAMILO Jorge Peralta 6 57 Sidney`s Candy - Shy Agus F.O.David 1S 2P 2P 1P 7 CANDY GLORIOSO M.Valle 6 57 Sidney`s Candy - Belleza Y Gloria M.A.Aquiles 1S 2S 3S 9S 8 PICANTE NOV B.Enrique 6 57 Champion Nov - Picarisima N.R.Pasinato

CANDY GLORIOSO (7) ALTO PORTE (1) PICANTE NOV (8)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CAUTIN 14:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

9P 8S 7S 6S 1 ALFOMBRA ROJA R.Bascuñan 4 57 Lenovo - Shy Susana J.A.Marano 4P 2S 2P 2S 2 NAKATI SALVAJE F.Gimenez-4 4 57 Lizard Island - Nicaragua J.I.Etchechoury 4S 9S 3S 3S 3 EMILIA WAY L.Vai 4 57 Il Campione - Gotta Get Away J.C.Borda 6S 8P 5P 4P 4 ORINDA R.R.Barrueco 4 57 Il Campione - Only News A.A.Saval - - 0S 7S 5 TIARELLA J.Noriega 4 57 Full Mast - Tirolesa F.R.Cacciabue 5S 6S 4S 4S 6 VIEJA LIBRETA B.Enrique 4 57 Fortify - Versista Inc C.D.Etchechoury 2S 5P 2S 5S 7 IDA RED L.Brigas-4 4 57 Il Campione - Idina A.A.Saval 5P 4S 4P 6P 8 VENI A FULL L.Noriega 4 57 Full Mast - Veni Raquel M.M.Garrido - - 9S 3S 9 DOÑA CAIPIROSKA I.Monasterolo 4 57 Seek Again - Doña Trunca D.M.Gervasoni 3S 9S 9S 6P 10 GIANT KISS F.L.Gonçalves 4 57 Fortify - Giant Knitter G.J.Frenkel S. 5S 3P 2P 4S 11 RIMOUT LORAN L.Carabajal 4 57 Remote - Loren Top L.M.Carabajal

NAKATI SALVAJE (2) EMILIA WAY (3) VIEJA LIBRETA (6)

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: CACAO (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Noviembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

- - - - 1 BESO DE LA SUERTE G.Borda 4 57 South Kissing - Luky Some M.S.Sueldo 0S 0S 2S 0S 2 MEYDAR E.Suarez-4 4 57 Il Campione - Merrylee C.A.Fali 5S 3S 9S 3S 3 GUALICHO VAN T.Baez-4 4 57 Lago Ness - Flauta Van D.J.Perez Chiama - - 9S 2S 4 RIO PRIZE J.Villagra 4 57 Manipulator - Turf Legend A.J.Pacheco - - - 0S 5 SEBISWEET C.Velazquez 4 57 Sebi Halo - Sweet House R.H.Fernandez 3P 3P 8P 5P 6 TIMOTEO IN SPRING R.R.Barrueco 4 57 Greenspring - Jefa Espiritual G.O.Aon 5P 0P 0P 0S 7 LORD TWISTER S.Piliero 4 57 Sebi Halo - Lady Twister R.A.Rodriguez - 7P 3S 6S 8 SOY MASTER I.Monasterolo 4 57 Master Of Hounds - Soy La Rosa E.G.Accosano 0P 0S 9S 7S 9 DADY NISTEL A.Paez 4 57 Southern Cat - Bambuca Nistel M.A.Zalazar

RIO PRIZE (4) SOY MASTER (8) GUALICHO VAN (3)

5a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: CACAO (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 15:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Noviembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

- - 9L 0S 1 CATEDRATICO TOP D.E.Arias 4 57 Cityscape - Miss Top One S.Garat - 0P 4P 3S 2 MR. TOMASITO F.L.Gonçalves 4 57 Mr. Arjona - La Projectada J.M.Moncada 4S 2P 3L 5L 3 LABRIEGO PARADISO A.Allois-4 4 57 Le Blues - Tatoo You R.A.Cardon - - - - 4 POKER PLAYER B.Enrique 4 57 Zensational - Profuga J.L.Alonso 0P 8S 8S 8S 5 QUE AMBICIOSO E.Candia G.-2 4 57 Que Vida Buena - Super Ambiciosa O.R.Minervino 2S 5S 2S 0S 6 TERRIBLE COPETIN A.Giorgis 4 57 Bella Shambrock - La Copetera J.J.Medone 5P 6S 7P 2S 7 MAGICO WORRY G.Villalba 4 57 Dont Worry - Fairy Secret R.J.Ayub 5S 5S 5S 7P 8 SOY NOQUEADOR L.Recuero-4 4 57 Knockout - Soy Integra M.A.Santiago - - - 0P 9 GARDEÑO BORDA J.Leonardo 4 57 Gardie - Madame Borda J.C.Godoy

MR. TOMASITO (2) LABRIEGO PARADISO (3) SOY NOQUEADOR (8)

6a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: BLITZLICHT (CA) (OPCIONAL) 16:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Noviembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - - 0S 1 CHE PICAZA I.Monasterolo 4 57 Violence - My Cool Cat E.G.Accosano 5L 6S 6S 9P 2 ICY EX P.Carrizo 4 57 Icy Glory - Exigua F.D.Tajes - - - - 3 FLAY RIG F.Quinteros-2 4 57 Riggs - Figura Star L.C.Lopez 0S 4S 4S 2S 4 LAST DANCER F.L.Gonçalves 4 57 War Command - La Musical J.L.Correa Aranha 8S 0S 2S 0S 5 LINDA ANE E.G.Ortega T. 4 57 Most Improved - Baska Bilbaina O.R.Minervino 5S 5S 3S 5S 6 REGLAS REALES G.Borda 4 57 Lenovo - Realistica M.L.Castellazzi 3S 7S 4S 5S 7 FULL HALO R.Ortiz-4 4 57 Full Mast - Sadler S Halo C.E.Acevedo 3P 9P 9P 5P 8 PUPILA AMISTOSA L.Colasso-4 4 57 Todo Un Amiguito - Amiguita Grandiosa G.O.Aon 9S 5S 0S 7S 9 CODI BLUSERA J.Espinoza-3 4 57 Le Blues - Es Cultura G.H.Verde 0S 9S 6S 0P 10 FLOR DE CANDY S.Conti-4 4 57 The Royal Candy - Flor Del Rocio C.I.Lopez

LAST DANCER (4) FULL HALO (7) PUPILA AMISTOSA (8)

7a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: BLITZLICHT (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Noviembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

8P 5P 8S 5P 1 BLOOD STAR J.Flores-4 4 57 Blood Money - Columbus Star C.E.Aguirre 6S 0S 0S 6S 2 MIRAME ROMA J.Espinoza-3 4 57 True Cause - Luz Magika A.Giudice 3P 6P 7P 4S 3 GRACE STRIPES A.I.Romay 4 57 Enzo Stripes - Amazing Grace R.G.Michelena - - - - 4 NEGRA SEXY G.Borda 4 57 Idalino - Sexy Cash D.J.Perez Chiama - - 5S 8S 5 OPEN YOUR HEART E.Suarez-4 4 57 Ecologo - Madonna Is Back J.A.Fali 4S 9S 5P 7P 6 TIARA REAL B.Enrique 4 57 Global Hunter - Tiara Meeting P.Beltramone 0S 0S 0S 8e 7 LLIAU DUBAI K.Banegas 4 57 E Dubai - Llau-llau F.Retrivo 7S 8S 0L 5S 8 SKOLTADA L.Brigas-4 4 57 Falling Sky - Bounceberry P.O.Armada 0P 8S 5S 0P 9 FALAK R.Tarragona 4 57 Blood Money - Fastuosa Hei W.E.Risolia 7S 4S 5S 9P 10 KISSING THE MOON J.Leonardo 4 57 South Kissing - Chispita D`cache J.B.Cabrera

TIARA REAL (6) GRACE STRIPES (3) SKOLTADA (8)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: UNDERLINE (USA) (2012) 17:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10.

4P 8P 5P 4P 1 BENGALITA STRIPES G.Borda 6 55 Valid Stripes - Benjamina Sam G.D.Orellanos 4S 7S 3S 4S 2 DEL CARIÑO R.R.Barrueco 6 54 Life Of Victory - Agallias M.I.Rizza 2P 1S 3P 2S 3 BONIFACIO RYE I.Monasterolo 6 57 Catcher In The Rye - Forty Boquita J.F.Morales 9P 8P 3S 0S 4 GUETARY T.Baez-4 6 57 Equal Stripes - Baska Hermosa J.D.Ruvelli 5P 7P 9S 8P 5 ISOLANO A.Allois-4 6 57 Lingote De Oro - Flag Conga A.F.Fazzio 9L 8L 2L 4L 6 WAY FAIR J.Rivarola 6 57 Skagway - Maxima Ali D.M.Roselli 5P 9P 1R 4R 7 CRONO JOY G.Fuentes-3 6 57 Fortify - Stormy Creepy M.J.Palacios 5S 2S 6S 4S 8 PACHORRA PRIZE E.Suarez-4 7 57 Mount Prize - Sevilleta R.A.Arredondo

BONIFACIO RYE (3) DEL CARIÑO (2) PACHORRA PRIZE (8)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TORRE DE ORO (2015) 17:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Elveda, Fusionada y La Vizcocha.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

1S 0S 1L 1L 1 AUSTRALIAN DREAM J.Villagra 4 57 Angiolo - Foolish Dream M.A.Cafere 1L 6L 6L 9P 1a EAU CLAIRE D.Lencinas-3 4 57 Il Campione - Rachel Miscou M.Domingo 2S 5S 4S 4S 2 ELVEDA F.L.Gonçalves 4 57 Manipulator - Irish Dream N.Martin Ferro 4L 4S 7S 3S 3 CREME DELA CREME J.Espinoza-3 4 54 Treasure Beach - Criza A.F.Gaitan D. 5S 1S 9S 2S 4 FUSIONADA A.Cabrera 4 57 Heliostatic - Fuzzy Logic C.A.Linares 7S 1S 7S 5S 5 LA VIZCOCHA M.Valle 4 54 E Dubai - Misia Renata G.E.Romero 3S 5L 4L 1L 6 OSCURISIMA J.Flores-4 4 57 In The Dark - Leonisima M.Hadweh A. 3S 2S 2S 1S 7 ELEGANTE SILVER L.Brigas-4 4 54 Il Campione - Intersilver J.C.Borda

ELVEDA (2) OSCURISIMA (6) FUSIONADA (4)

10a. Carrera - 1400 mts. HÁNDICAP CIPAYO 18:00 hs.

Hándicap para yeguas de 5 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (*) Toda Bien. (**) Orgullosa Mary Sam.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 100 - TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

5P 8S 7S 9L 1 BAILANTERA SOS K.Banegas 7 52 Catcher In The Rye - Sexy Cat M.F.Alvarez 0P 1S 4S 4S 2 MAYICA F.L.Gonçalves 5 55.5 Equal Stripes - Eternal Magic G.J.Frenkel S. 4P 1L 5L 6P 3 CANDY GAL W.Moreyra 6 55 Señor Candy - Thunder Royale A.C.Glades 6S 7P 3S 3S 4 ORGULLOSA MARY SAM G.Borda 7 54 Alrassaam - Interchakra D.R.Cima 3S 4S 4S 2L 5 SILVERSCAPE M.Valle 6 53.5 Cityscape - Lovely Silver J.C.Blanco 2L 4L 1L 2L 6 TODA BIEN J.Villagra 5 57.5 Remote - Todo Para Bien G.J.Frenkel S. 3P 1P 5P 6P 7 LA NICANORA B.Enrique 5 53 Footprintsinthesky - Sirena Azul G.Scagnetti 3S 4S 2S 1S 8 THENSA O.Alderete 5 53.5 Hurricane Cat - Tareka E.R.Bortule

MAYICA (2) TODA BIEN (6) SILVERSCAPE (5)

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MISS CARRY STEP (CA) (OPCIONAL) 18:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

1S 6S 4S 7S 1 ALBERICH R.Bascuñan 4 57 Endorsement - La Hada C.A.Bani 7S 0S 1S 8P 2 IONIAN L.Brigas-4 4 57 Holy Boss - Chapa P.P.Sahagian 4P 1S 0S 2S 3 CAPOCHA D`ORO Jorge Peralta 4 57 Exodus - Miss Capanga F.O.David 1P 0P 8L 5P 4 KAORI O.Alderete 4 57 War Command - Keisha A.F.Gaitan D. 2S 3S 1S 7S 5 PORTEÑO JOHAN A.Paez 4 57 Curioso Johan - Shy Porteña C.C.Cabrera 9S 9P 0P 7P 6 VALID VOLADOR L.Balmaceda 4 57 Valid Stripes - Forty La Nena G.D.Orellanos 1S 7S 5S 5S 7 CLARITO IN P.Carrizo 4 57 Inventive - Srta. Amelie R.E.Graziani - 0e 5S 1S 8 TINTO Y SODA F.L.Gonçalves 4 57 Sir Winsalot - Shy Solita D.R.Cima 2S 2S 4S 9S 9 CANDY COVE G.Borda 4 57 Señor Candy - Mimi Star J.L.Alonso

PORTEÑO JOHAN (5) CLARITO IN (7) CAPOCHA D`ORO (3)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: OCEAN SHORE (CA) 19:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

2S 5S 1S 8S 1 AHMADA STRIPES T.Baez-4 5 55 Equal Talent - Piluchonita J.J.Bello 9P 2S 7S 2S 2 GLOBAL ENTRY L.Noriega 5 57 Global Hunter - Do Us Part M.E.Carezzana 8P 2S 1S 0S 3 CATCHER KEY G.Bellocq 5 57 Key Deputy - Catch The Roma G.E.Romero 1A 9P 0S 6A 4 GUESS RIMOUT E.Martinez 5 57 Remote - Orpen Guess J.A.Cabrera 7S 3S 7S 1S 5 KEY CLETTE Jorge Peralta 5 57 Key Deputy - Miss Clette F.O.David 3S 1S 4S 5S 6 SAND ROAD C.Velazquez 5 57 Valid Stripes - Arena Y Sol S.A.Cannizzo 6P 0P 2P 1S 7 DON CACAO B.Enrique 5 57 Treasure Beach - Doña Trunca E.G.Sala 2L 1L 3L 0L 8 QUITO JOY G.Borda 5 57 Fortify - South Queen L.R.Cerutti 5P 0S 7S 7S 9 AMIGUITO MALEVO A.Allois-4 5 57 Indy Point - La Twistera G.D.De La Cuesta 7P 6P 3S 3S 10 DESDE EL TABLON F.Coria 6 55 Art Master - Baby Dolce G.E.Zengaro 4S 3P 4P 1P 11 IMPRESS ME E.Suarez-4 5 57 John F Kennedy - Impressive Stripe J.A.Lofiego 5L 4S 0S 6S 12 TOP SPRING P.Carrizo 5 57 Greenspring - Tricky Cat C.H.Herrera

IMPRESS ME (11) GLOBAL ENTRY (2) DESDE EL TABLON (10)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SEÑOR JUEZ 19:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

6P 7P 9P 9P 1 AL MUFTI K.Banegas 6 57 Manipulator - Olinka R.Vega 9S 9S 8L 3S 2 EVER LUCK A.Paez 8 57 Ever Peace - Olivia Luck R.G.Michelena 9S 2A 1A 8L 3 CLARA EMPER L.Brigas-4 7 55 Claro Oscuro - Llamativa Emper D.D.Nieva 4S 6S 9P 0L 4 GATINHO DO EMMA F.Caceres-4 6 57 Emmanuel - Silvergatta L.A.Fernandez F. 4S 1S 4S 7S 5 MORRGAN S.Piliero 7 57 Bom Viento - Modelize J.H.Barisone 1S 5P 6S 8S 6 TROPICANO R.R.Barrueco 6 57 Endorsement - Topical R.F.Lemos 6S 6S 0P 5S 7 ES UN DELIRIO G.Borda 6 57 Most Improved - Laduree L.O.Ratto 4S 5S 8S 7S 8 TAIPIRO G.Tempesti V.-4 6 57 Taifas - Caipira J.A.Marano 8S 0S 2S 2S 9 BILL COLLINS R.Bascuñan 6 57 Incurable Optimist - Pandereta H.E.Voeffray 8S 2R 2R 2R 10 CORANZULI F.L.Gonçalves 6 57 Lizard Island - Rye Hill M.N.Ferraguti 3S 5S 5S 6S 11 LAST LARGADOR E.Suarez-4 7 57 Lasting Approval - La Ruizera C.A.Fali

CORANZULI (10) BILL COLLINS (9) ES UN DELIRIO (7)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: INDALECIO (CA) (OPCIONAL) 20:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100.

- - - 0S 1 ART TACK A.Paez 3 56 Art Attack - Tankini C.C.Cabrera - - - - 2 PEARS MOJITO W.Moreyra 3 56 Sabayon - Purple Rose M.E.Carezzana - - - - 3 EL GRAN MENUHIN B.Enrique 3 56 Lujo Moro - Violinista Mora C.C.Cabrera 4S 2S 6S 5S 4 PIMCO E.Ortega P. 3 56 Full Mast - Ella Baila N.Martin Ferro 7S 4P 6P 5S 5 SALVAJE STRIPES R.R.Barrueco 3 56 Valid Stripes - Strana Bellezza J.A.Lofiego - - 6S 5S 6 SKEEPERS A.B.Valdez-4 3 56 Falling Sky - Bounceberry H.M.Perez - - - 9S 7 KISSING LAKE E.Ruarte 3 56 Anjiz Lake - Tank Dozen E.N.Siele - - - 4S 8 SALVATUS L.Balmaceda 3 56 Daniel Boone - Savage Nights C.D.Etchechoury 0S 3S 3S 3S 9 EFREN J.Villagra 3 56 Le Blues - Elmira G.J.Frenkel S. 7S 5S 4S 0S 10 INDIO ELECTRIC L.Brigas-4 3 56 Electricity - Rainy Flir F.R.Cacciabue - 8S 0S 3S 11 ROMEO SI F.Coria 3 56 Silentio - De Verona Spa D.Peña - - 8S 7S 12 STRONG ACTION L.Noriega 3 56 Safety Check - Pure Action A.F.Fazzio - - - 9S 13 AÑO BUENO M.La Palma 3 56 Star In You - Humbly J.E.Arroyo Bravo

EFREN (9) SALVATUS (8) PIMCO (4)

15a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LOSTALO (CA) (OPCIONAL) 20:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2021).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

- - - - 1 BLACK TRUFFLE T.Baez-4 3 56 Cityscape - Qilaada D.Peña 2S 3S 3S 3S 2 INDIA CHEAT A.Cabrera 3 56 Suggestive Boy - India Norteña C.A.Linares - 0P 0S 3P 3 DRIFT AWAY L.Colasso-4 3 56 Manipulator - Flacuchita E.O.Martucci 5S 7S 5S 7S 4 JOY MANI A.B.Valdez-4 3 56 Manipulator - Joy Roma C.A.Linares - - - - 5 NECIA EDITION R.Ortiz-4 3 56 Equal Edition - Grand Nevada A.M.Calcagno - 6P 5S 4S 6 TREMENDA HALO S.Piliero 3 56 Russian Blue - Felsina E.M.A.Haller - - - 4S 7 IDEAL SONG G.Borda 3 56 Long Island Sound - Ildiva C.D.Etchechoury 0S 2P 6S 3P 8 PIRINCHA LOCA W.Moreyra 3 56 Zensational - Braverie R.A.Gonzalez - - 0S 0S 9 DOÑA CARMELITA F.L.Gonçalves 3 56 Winning Prize - La Carmelina A.Pavlovsky 7S 5S 6S 9S 10 GLOBAL IDA C.Velazquez 3 56 Global Hunter - Miss Kelly C.D.Etchechoury - - - 6S 11 LA TUTI K.Banegas 3 56 Knockout - Body Doshi M.F.Alvarez - - - - 12 VALID BRILLA L.Brigas-4 3 56 Valid Stripes - Brillance O.D.Davila - - 8P 8S 13 CUISINE O.Alderete 3 56 Galicado - Cima Della Cima J.E.Teppaz

INDIA CHEAT (2) IDEAL SONG (7) PIRINCHA LOCA (8) TREMENDA HALO (6)