Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: IBERIQUE (2000) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Febrero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

4P 4P 2P 2P 1 MY SONG K.Banegas 3 56 Galicado - My Mission E.C.Tadei - 6P 2S 2S 2 IN GOOD SHAPE F.L.Gonçalves 3 56 Fortify - In Mission J.L.Correa Aranha - - - 6S 3 KUMERA E.Ortega P. 3 56 Portal Del Alto - Kuchma N.Martin Ferro 4S 2S 6S 3S 4 CHARLIE`S CAUSE B.Enrique 3 56 True Cause - Charlie`s Sword L.R.Cerutti 8S 8S 8S 0S 5 MISS CARRY HIT S.Conti-4 3 56 Hit It A Bomb - Miss Carry Up M.I.Rizza 5S 0S 3L 7L 6 DALE BOMBA L.Brigas-3 3 56 Hit It A Bomb - La Embrujada R.A.Landola 0S 0S 0S 9S 7 KARMELE M.Gonzalez 3 56 E Dubai - Kaljerina J.A.Marano - - - - 8 IRINE J.Villagra 3 56 Storm Embrujado - Isla De Capri G.E.Romero - - - - 9 JULY BOMB P.Carrizo 3 56 Hit It A Bomb - Julia Nov H.S.Rodriguez

IN GOOD SHAPE (2) CHARLIE`S CAUSE (4) MY SONG (1)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: TURCO ZAINO (1999) (CA) 15:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20 - JACKPOT $ 10.050.000.

6S 6S 9S 6S 1 PENITENTI B.Enrique 4 57 Sixties Icon - Pumpkin C.C.Cabrera 6S 6S 2S 6S 2 HIT SARAWAK G.Reynoso-4 4 57 Hit It A Bomb - Sarawak Top C.C.Cabrera 7S 6S 8S 5S 3 MISSION DUBAI A.Paez 4 57 E Dubai - Miss Riel V.H.Fahler 3e 4e 3e 4L 4 CHE TAI P.Capra (h)-4 4 57 Grand Reward - Kuña Ñaro V.M.Saunders 9P 2S 0S 8S 5 NASSOR D.Figueroa-4 4 57 Seek Again - Noche De Estrellas C.A.Linares 6S 4S 0S 7P 6 ECOTILLA J.Oger 4 57 Ecologo - La Cajetilla F.E.Rivero 5S 3S 6S 6P 7 JOHN PASMAN M.Rey-4 4 57 John F Kennedy - Mani Parade R.Buonocore

HIT SARAWAK (2) NASSOR (5) MISSION DUBAI (3)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DEL COCO (1996) 16:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

8S 7S 2S 2S 1 TIERNA MELODIA L.Franco 6 55 Soy Juguete - Coal Melodiosa A.M.Calcagno 3S 4P 6P 5S 2 LIRILU BANKER L.Recuero-4 5 57 City Banker - Kristina Plan N.Ferro 9L 3f 3R 3R 3 SHINNY RYE P.Carrizo 5 57 True Cause - Nivelada Rye D.V.Arolfo 4S 0P 4S 6S 4 ESTUDIANTA HERA M.Valle 5 57 Andromeda`s Hero - Sugar Baby M.A.Rivera 0L 4L 0L 3L 5 SOBERVIA R.Muñoz-3 6 55 Fragotero - Achalay Roy D.D.Dominguez 8S 7P 5S 7P 6 LINDA PIPA M.Aserito 6 55 Sixties Icon - Comba Luck V.O.Fernandez 4S 5S 4P 3S 7 PRAGMATIST B.Enrique 5 57 Don Valiente - Boa Esperanza M.G.Melgar - - 6S 2S 8 NO CLAUDICARAS A.Paez 6 55 Star Dabbler - Body Artesana V.H.Fahler

NO CLAUDICARAS (8) PRAGMATIST (7) LIRILU BANKER (2)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DIOSA CORONADA (CA) (OPCIONAL) 16:30 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desdeel 1º de Febrero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10

- 6S 7S 1S 1 SUPER TREICY F.J.Lavigna-4 3 56 Super Saver - Awesome Tracy G.E.Romero 7S 1P 4S 2S 2 GALAN Y GUAPO G.Calvente 3 56 Galan De Cine - Saraveca H.G.Calvente 0P 3S 1S 6S 3 LONG VIEW L.Brigas-3 3 56 Le Blues - Pitussa Stone P.P.Sahagian 0S 0S 3S 1S 4 DOÑA CARMELITA A.Cabrera 3 54 Winning Prize - La Carmelina A.Pavlovsky 8S 7P 8S 1P 5 PURO AZAR C.Velazquez 3 56 Bodemeister - Pure Seduction R.F.Lemos 3S 2S 4S 1S 6 EFREN J.Villagra 3 56 Le Blues - Elmira G.J.Frenkel S.

EFREN (6) GALAN Y GUAPO (2) LONG VIEW (3)

5a. Carrera - 1000 mts. HÁNDICAP ADAM`S APPLE 17:00 hs.

Handicap para yeguas de 4 años y más edad. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

4S 2S 2S 1S 1 VIGATA B.Enrique 5 60 Luck Money - With Touch S.R.Loyola 7S 3S 6P 4S 2 GIRL ON FIRE F.Menendez 4 56 Cityscape - Ginalollo A.R.Godoy 8S 3S 1S 2S 3 LA CALABRIA T.Baez 5 53 Luck Money - Moonlight Dancer O.D.Davila 2S 4P 1S 1S 4 ANGIOLETHA K.Banegas 5 59.5 Angiolo - Saraveca C.G.Alzugaray 4L 3S 3S 3S 5 MENIA C.Velazquez 5 56.5 Que Vida Buena - Pretty Jane O.P.Tournoud 8S 1L 7L 4L 6 ARMERINA F.Arreguy (h) 4 55.5 Suggestive Boy - Shine Song L.R.Rodriguez 4S 1S 4S 6S 7 GLORY BOMB W.Moreyra 4 55.5 Hit It A Bomb - Queen And Glory J.D.Oural

ANGIOLETHA (4) VIGATA (1) MENIA (5)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MONTOVA (2012) (CA) (OPCIONAL) 17:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desdeel 1º de Febrero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

2S 2S 1S 8S 1 WEEKEND FUN F.J.Lavigna-4 4 57 Horse Greeley - Weekend Kaper G.E.Romero 0S 7S 9S 9S 2 CHILAQUIL B.Enrique 4 57 Equal Stripes - Carmenere O.A.Moncada 5P 1P 8P 6P 3 QUIZ TEAM L.Armoha-4 4 57 Violence - Queen Joy L.M.Alessandroni 4S 3S 5S 4S 4 ALBERICH T.Baez-4 4 57 Endorsement - La Hada C.A.Bani 9S 6P 5P 4P 5 SON OF DADDY L.Balmaceda 4 57 Southern Cat - Son Of Gun D.J.Perez Chiama 6S 8S 5S 8S 6 ARISTOSAND F.L.Gonçalves 4 57 Aristocity - Sweetly Sand A.M.Calcagno 1S 7S 8S 5S 7 PORTEÑO JOHAN A.Paez 4 57 Curioso Johan - Shy Porteña C.C.Cabrera 1S 6L 7S 6S 8 DON CENTELLO S.Piliero 4 57 Treasure Beach - Doña Lancera M.L.Dominguez

ALBERICH (4) QUIZ TEAM (3) SON OF DADDY (5)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: QUEEN OF TIME (2011) 18:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

5S 4S 4S 1S 1 TIGRE EMPERADOR A.Allois-3 5 54 Cosmic Trigger - Besha G.S.Conti 3P 5P 4S 6S 2 JUGADOR DE CARTAS A.B.Valdez-4 5 54 Angiolo - Palestrina C.A.Dacosta 8P 6L 3L 5L 3 STORMY KISSING F.L.Gonçalves 6 55 South Kissing - Stormy Maria C.L.Bellier 2S 1S 1S 6s 4 BOS TAURUS O.Alderete 5 57 Orpen - Buppi J.A.Marquez 4S 9S 6S 7S 5 SUMMIT EMBRUJADO T.Baez-4 5 54 Storm Embrujado - Summer Spirit A.J.Lugo 1P 6P 7S 3s 6 INVIERNO RUSO M.Valle 5 57 Cityscape - Involtina A.A.Miron 0S 4S 3S 8S 7 PERFORADOR W.Pereyra 5 57 Aerosol - Performance Best L.R.Cerutti 5S 0S 2S 9S 8 MISTER GREE L.Balmaceda 5 57 Horse Greeley - Miss Trail A.F.Urruti

BOS TAURUS (4) PERFORADOR (7) INVIERNO RUSO (6)

8a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: TAGARNA (2008) 18:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

6S 0S 6R 4R 1 ZAKHAROVA P.Capra (h)-4 5 57 Zarkar - Kuznetsova N.A.Bortule 7P 9P 6R 8R 2 DAME DE LA GARDE J.Leonardo 6 55 Cima De Triomphe - Lisala A.C.Oller 7P 9S 3S 7P 3 REINA CURIOSA E.Siniani 5 57 Curioso Slam - Drama Queen V.H.Fahler 1S 0S 6S 5P 4 ATENEA WILV G.Tempesti V.-4 5 57 Urtain - Incurable Adrianne D.A.Pollian 4S 4S 1S 8S 5 SPEED AND FORCE E.Ruarte 5 57 Implausible - Little Ship J.C.Cravero 3S 7S 4S 1S 6 CHICA TALENTOSA T.Baez-4 5 57 Equal Talent - Miss Sleeper L.S.Bedoya 0S 7P 6P 3S 7 PRINCESS VISION S.Barrionuevo 5 57 Strategic Prince - Sombria Vision C.D.Ussich 5S 5P 3P 7P 8 EMBASSY NEW F.L.Gonçalves 5 57 Treasure Beach - Embassy Beach R.O.Lazzaro 3U 9P 1S 1S 9 OLA DE LLAMAS L.Brigas-3 5 57 Manipulator - Ola Polar G.E.Scarpello

OLA DE LLAMAS (9) EMBASSY NEW (8) SPEED AND FORCE (5)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: KOMICAN (2010) 19:00 hs.

Caballos de 5 años y más edad (con exclusión de yeguas) ganadores de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

5S 2S 3S 7S 1 ULTRACOOL G.Bellocq 5 57 Hurricane Cat - Urbania J.C.Rodriguez 2S 1S 0S 4S 2 CATCHER KEY F.J.Lavigna-4 5 57 Key Deputy - Catch The Roma M.E.Lombardo 2S 7S 8S 9S 3 MAGO CHOCOLATE J.Villagra 5 57 Señor Candy - Bariloce Spirit H.E.Aberastury 5P 2P 1P 5P 4 ACQUAVIT O.Alderete 5 57 Lizard Island - Ohlala Paris J.A.Marquez 0S 0S 0S 1S 5 REAL INCA A.Giorgis 5 57 Incasico - Vengativa Real A.F.Franco 0P 7S 0S 6S 6 ADMIRADO SONG G.Parma 5 57 Alcindor - Sorpresiva Key G.Parma 4P 2S 1S 6S 7 GIACO SMART M.Giles 5 57 Giacom - Smart Rye M.D.Giles 7P 9P 0S 0S 8 DOM NI P.Carrizo 5 57 Storm Embrujado - Temptation J.E.Zancanaro 3S 9S 7S 4S 9 EDILITO M.Gonzalez 5 57 Todo Un Amiguito - Ellie J.A.Marano

ACQUAVIT (4) GIACO SMART (7) ULTRACOOL (1)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MONCEAU (1997) 19:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayanganado hasta 30 carreras desde el 1º de Febrero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100.

5L 3S 2S 7S 1 UN GUERRIER A.Paez 5 57 Horse Greeley - La Combattante O.E.Fontan 2S 8P 3S 3S 2 EPICO FINAL E.Ruarte 6 55 Lizard Island - Epically C.C.Cabrera 8S 3S 9S 0S 3 NICOLETTO L.Recuero-4 5 57 Grand Reward - Best Wishes P.N.Mayola 7S 9S 6S 6S 4 BERRY PEQUEÑO T.Baez-4 5 57 The Berry - Mi Pequeña C.C.Cabrera 0S 8S 0S 4S 5 PITUCO BAZKO C.Perez G.-2 5 57 Pub De Llers - Chulla Gala P.J.Almada 9P 7P 0S 6S 6 EN CAUCION J.M.Sanchez 6 55 True Cause - La Integral J.A.Fali - 6P 8P 7P 7 METEORITO A.B.Valdez-4 5 57 Cima De Triomphe - Miss Beat G.J.Barragan 6S 9S 6S 4S 8 LATIENDO FUERTE S.Piliero 5 57 Stratham - Quiero Besarte R.O.Taborda - - 6S 8S 9 MEGA SUN R.Alzamendi 5 57 Endorsement - Megastar R.M.Vivas 7P 6S 0P 5P 10 JUPINO G.Tempesti V.-4 5 57 El Prado Rob - Jupiterina J.A.Poggio

EPICO FINAL (2) UN GUERRIER (1) PITUCO BAZKO (5)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LA EXIMIA (2006) (OPCIONAL) 20:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Febrero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000.

- - - 0P 1 THE BIG BEN E.Ortega P. 3 56 Manipulator - Malika`s Gold N.Martin Ferro 7S 3S 9S 2S 2 EL JADIDA J.Villagra 3 56 Bodemeister - Entretiempo G.E.Scarpello - 4S 5S 3P 3 SEÑOR MOYVORE B.Enrique 3 56 Señor Candy - Lady Of Moyvore C.D.Etchechoury 2S 2S 2S 2S 4 CON EXCESO G.Bellocq 3 56 Homage - En Exceso O.Peppe Cancela - 7S 2f 8S 5 SOY HUMORISTA L.Vai 3 56 Humor Acido - Soy Camila R.A.Landola 8S 3S 5S 7P 6 EL FUTURO W.Moreyra 3 56 Lenovo - Maria For Sale M.Iguacel Loeda 2S 5S 7S 4S 7 SEÑOR COLLINS W.Pereyra 3 56 Señor Candy - Lunacion C.C.Cabrera - 7S 8P 4S 8 MORE SOUND F.L.Gonçalves 3 56 Long Island Sound - Morena Asiatica N.Martin Ferro - - - 3S 9 MORO ESTRELLADO A.Cabrera 3 56 Moro Fitz - Croquis Planet V.H.Fahler 6P 4P 9P 0S 10 FALTO PIOLIN L.Brigas-3 3 56 Manipulator - React R.M.Vivas 2S 4P 0S 7S 11 RICHFARM L.Balmaceda 3 56 Emperor Richard - Spring Storm O.F.Labanca

CON EXCESO (4) SEÑOR MOYVORE (3) MORO ESTRELLADO (9) EL JADIDA (2)