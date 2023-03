Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: NATALIDAD (2015) 14:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000 - MAS INC. $ 2.000.000 SI HAY UNA SOLA APUESTA INC. DISCO DE LA FORTUNA

0S 7P 6S 0S 1 NOCHEROS J.Flores-4 5 57 Seek Again - Noche Oscura M.A.Rivera 2S 1S 8S 7S 2 TILKY KEY F.Coria 5 57 Key Deputy - Tilly Glory J.Wessolowski 5P 6S 6P 7P 3 ABERRI EGUNA L.Armoha-4 5 57 Treasure Beach - Fearful O.E.Fontan 5P 7S 3S 0S 4 EDIPO REY L.Recuero-4 6 55 Suggestive Boy - Escuincla G.J.Barragan 3P 5P 3S 0P 5 SCOTTRADE Jorge Peralta 5 57 Sebi Halo - Biani P.D.Massaccesi 7S 2S 5S 1S 6 TRAVELLING BAND R.R.Barrueco 5 57 Sixties Icon - Venta Secreta M.N.Rivera 5S 1e 1S 4P 7 LINDO AMIGO BLUES K.Banegas 5 57 Le Blues - Doña Strech G.A.Munguia 5S 4S 2S 1S 8 FREEZOR F.Correa 5 57 El Azor - Free Carol F.Costa 5P 4P 3P 3P 9 ARANDU AL R.Frias 5 57 Corsigo - Hungara Pro A.C.Glades

LINDO AMIGO BLUES (7) FREEZOR (8) ARANDU AL (9)

2a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MUSIC VAN (2014) 14:25 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 10. 600.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA

9P 1P 5P 7S 1 HELLO MARY S.Barrionuevo 5 57 Grand Reward - Hello Dear M.P.Albe 2S 7S 0S 4S 2 SPRIGHTLY F.E.Coronel 5 57 Zensational - Spring Star F.A.Olivera 3e 3S 8P 1S 3 ALMA ROJA G.Borda 5 57 Angiolo - Comparada Stripe E.G.Accosano 9P 0S 5S 3P 4 BLANCA DE LYON G.Calvente 5 57 Incurable Optimist - Clare De Lyon M.B.Villamarin 4S 2S 2S 2S 5 MERMELADA KAL J.M.Sanchez 5 57 Anak Nakal - Dulzona Jet V.H.Antunez 1P 6P 6P 7S 6 SUPER SALE R.Bascuñan 6 55 Sebi Halo - Bargain Hunter M.H.Genzano 7P 2P 2P 7P 7 ESTRELLA BEST G.Sediari 5 57 Best Bob - La Eire C.Sediari 5S 5P 9S 4P 8 DONA VANESSA B.Enrique 5 57 Orb - Avid M.P.Albe

MERMELADA KAL (5) ESTRELLA BEST (7) SUPER SALE (6)

3a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: DONA BRUJA (2016) 14:55 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - 0S 0P 1 THE GARDINER O.Alderete 4 57 Angiolo - Shower Halo M.D.Lara - - 8S 8S 2 VAL GREEN M.Giles 4 57 Greenspring - Even Val M.D.Giles - - - - 3 EL GRAN CAPATAZ A.B.Valdez-4 4 57 Que Vida Buena - Kilda M.P.Albe 6S 5P 5P 3P 4 FILOSO LEE M.Aserito 4 57 Filoso Emperor - Maelstrom Shiner A.D.Buxmann - - - - 5 TORNADO SONG E.G.Ortega T. 4 57 Inti Song - Es La Ultima C.R.Caballero - - 0S 5S 6 VINCITORE BABY L.Balmaceda 4 57 Baby Gin - Flag Saudita G.H.Peralta 0S 4S 3S 7S 7 MEYDAR G.Tempesti V.-4 4 57 Il Campione - Merrylee C.A.Fali - 0P 6P 3P 8 ILLEGAL HORSE J.Paoloni-3 4 57 In The Dark - Incombenza E.Pinedo 0P 3S 4S 9S 9 ESCORE KING K.Banegas 4 57 Charles King - Escorema Toss L.A.Gonzalez 5S 3S 3S 2S 10 HEAVY GROSS B.Enrique 4 57 Honour Devil - Orzina M.A.B.Medina

HEAVY GROSS (10) ILLEGAL HORSE (8) FILOSO LEE (4)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: VERDE PIPIAN (2022) 15:25 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA

- - - - 1 IMPACTO DIVINO F.L.Gonçalves 2 55 Fortify - Idocrase J.L.Correa Aranha - - - - 2 QUOZ E.Ortega P. 2 55 Safety Check - Magnolia Bend G.E.Scarpello - - - 3S 3 AMIGUITO ROBERTO J.Noriega 2 55 Todo Un Amiguito - Ecuadorian Sun R.Pellegatta - - - - 4 CROSS THE STRIPES G.Borda 2 55 Equal Stripes - Yaya Toure C.D.Etchechoury - - - - 5 Q PODEROSO B.Enrique 2 55 Forty One - Powerful Cat M.A.Cafere - - - - 6 REAL CRAF M.Valle 2 55 Mastercraftsman - Real Nistel C.D.Etchechoury - - - - 7 FOREVER FOWARD A.Giannetti 2 55 In The Dark - Fraulien Eva C.D.Etchechoury - - 7S 7S 8 EL DESPERTAR G.Bonasola 2 55 Il Campione - Sacsahuana C.A.Linares - - - 5S 9 CAMARADA JOHN L.Vai 2 55 John F Kennedy - Cantilena R.A.Landola

AMIGUITO ROBERTO (3) IMPACTO DIVINO (1) CAMARADA JOHN (9)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: VERDE PIPIAN (2022) (2º TURNO) 15:55 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - MAS INC. $ 2.000.000 SI HAY UNA SOLA APUESTA

- - 8P 4S 1 LO SOÑASTE C.Velazquez 2 55 Tantos Años - Seras Luz H.J.Benesperi - - - - 2 SCALABRONE J.Noriega 2 55 Hi Happy - Scarlatt P.Nickel Filho - - - - 3 DON LOBBY W.Pereyra 2 55 Daddy Long Legs - Doña Polola C.D.Etchechoury - - 0S 6S 4 ES ASOMBROSO G.Bonasola 2 55 Es Despues - La De Awesome J.M.Giussi - - - - 5 PORTO SAN GIORGIO R.Bascuñan 2 55 Puerto Escondido - Miss Riel J.L.Bentancourt - - 6P 2S 6 SOFWARE F.L.Gonçalves 2 55 Treasure Beach - Inter Line E.D.Juarez - - - - 7 FULL KEID B.Enrique 2 55 Full Mast - Keila D.Peña - - - - 8 FRENCH CHAMPION A.Giannetti 2 55 Treasure Beach - French Cup C.D.Etchechoury - - - - 9 EL PUERTO BERMEJO G.Borda 2 55 Il Campione - Amazing Gloria N.A.Gaitan

SOFWARE (6) LO SOÑASTE (1) ES ASOMBROSO (4)

6a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: KOLLER (2016) 16:25 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 20-JACKPOT-$ 2. 395. 394

7P 3S 5S 3S 1 CINQUETTI M.Valle 4 57 Catcher In The Rye - South Publica C.D.Etchechoury 2S 8S 1S 4S 2 LADY GUANTE J.Leonardo 4 57 Equal Stripes - Al Karaj R.Vega 6L 4S 3S 5P 3 ANGELI CAT L.Vai 4 54 Hurricane Cat - Agustina`s Prize B.Correas 7S 1S 3S 2S 4 BALLADO`S BEACH A.Giannetti 4 57 Treasure Beach - Ballado`s Cat C.D.Etchechoury 3S 6S 1P 9S 5 EXPERTA F.J.Lavigna-3 4 57 Treasure Beach - Exchangely T.D.Carro 7S 3S 1S 6S 6 POTRA DECIMAL G.Bonasola 4 57 Aerosol - Binary J.M.Giussi

BALLADO`S BEACH (4) LADY GUANTE (2) CINQUETTI (1)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LINDA ISABELLE (2021) 16:55 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

- - - - 1 SUMALITA W.Moreyra 2 55 Seahenge - Sumailla J.A.M. Neer - - 2S 2S 2 TORRE DE PISA A.Giannetti 2 55 Global Hunter - Torre De Oro C.D.Etchechoury - - - - 3 BRUJA BANDIDA J.Noriega 2 55 Honour Devil - Bruja De Blair R.Pellegatta - - 7P 6S 4 ES DE POTRI G.Bonasola 2 55 Es Despues - Potri Cant J.M.Giussi - - - 5P 5 TOBERA F.L.Gonçalves 2 55 Fortify - Tancreda J.L.Correa Aranha - - - 4S 6 TUNING G.Borda 2 55 Daddy Long Legs - Tuneada L.R.Cerutti - - - - 7 NE ME QUITTE PAS L.Vai 2 55 Puerto Escondido - Une Dame C.D.Etchechoury - - - - 8 IGUAL A MAMA S.Piliero 2 55 Flesh For Fantasy - La Pata Lana G.C.Rodriguez - - - - 9 DE MARINA J.Espinoza 2 55 Treasure Beach - Denali A.F.Gaitan D. - - - - 9a NAN MADOL M.La Palma 2 55 Suggestive Boy - Nasa Oro N.A.Gaitan - - - - 10 FULL ORIZABA B.Enrique 2 55 Full Mast - Orquesta Oro D.Peña - - - - 11 DOÑA MAGMA W.Pereyra 2 55 Daddy Long Legs - Mansa Inc C.D.Etchechoury - - 2S 2S 12 CARMEN LA LINDA E.Ortega P. 2 55 Daddy Long Legs - Carmelinda N.Martin Ferro

CARMEN LA LINDA (12) TORRE DE PISA (2) TOBERA (5)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ATOMICA ORO (2018) 17:25 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000.

- - 6S 6S 1 PASIONARIA VEGAS X.X. 3 56 E Dubai - Virgin Vegas J.J.Fren 8S 4S 6S 4S 2 TAN CREYENTE H.Dyke-4 3 56 Fortify - La Extrovertida R.Pellegatta - - 2S 3S 3 DAMA AMAZONA E.Ortega P. 3 56 Señor Candy - Easing Alina C.A.Cardon - - 4S 2S 4 IRISES J.Espinoza-3 3 56 Suggestive Boy - Idola Mia A.F.Gaitan D. - - 8P 3P 5 SANTA PASION A.Giannetti 3 56 Santillano - Catch The Smile A.O.Aguirre - 0S 3S 3P 6 WILLERMINA G.Bonasola 3 56 Sigfrid - Wiki N.Martin Ferro 6S 9S 4S 4S 7 MISS HECHICERA A.Allois-3 3 56 Catcher In The Rye - Miss Landriscina R.A.Cardon - - 4S 2S 8 LUJANERA DE CINE C.Perez G.-2 3 56 Galan De Cine - Lujanera Start R.Pellegatta - 5P 6P 7S 9 FELTICA W.Moreyra 3 56 Security Risk - Infinita Fe M.Iguacel Loeda 6S 2L 2L 0L 10 LA CAUTIVADA K.Banegas 3 56 E Dubai - La Lugones J.C.Benedetti - - - 9P 11 HAWAIIAN LOVE P.Carrizo 3 56 Hurricane Cat - Hawaian Sunset P.P.Sahagian - 0S 6P 6S 12 ES GUERRERA B.Enrique 3 56 Lizard Island - Lujan Strike C.D.Etchechoury - - - 7S 13 CASILEA F.L.Gonçalves 3 56 Señor Candy - Llay Llay G.J.Frenkel S. - - 6S 5S 14 KUMERA L.Armoha-4 3 56 Portal Del Alto - Kuchma N.Martin Ferro - - 3S 3S 15 DOÑA RABALERA W.Pereyra 3 56 Global Hunter - Doña Aura C.D.Etchechoury 2S 6S 3S 3S 16 CHARLIE`S CAUSE G.Borda 3 56 True Cause - Charlie`s Sword L.R.Cerutti

DAMA AMAZONA (3) IRISES (4) CASILEA (13)

9a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: NICHOLAS (2018) 17:55 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 100 - TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO SELCTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

9S 5S 4S 4S 1 MUIÑO R.Bascuñan 4 54 Grand Reward - La Campoy C.A.Bani 2T 1S 6P 1S 2 SLEW OF VALID F.L.Gonçalves 4 57 Valid Stripes - Slew Of Reality R.A.Cardon 3S 2S 2S 2P 3 ASTRO LATINO E.Ortega P. 4 54 E Dubai - Astrologa E.Martin Ferro 3S 1S 6S 4S 4 BIG MUDDY B.Enrique 4 54 Cityscape - O.k. Angie J.O.Gonzalez 5P 4S 4S 2L 5 REAL FICTION G.Bonasola 4 54 Catcher In The Rye - Dale Niñera R.A.Cardon 4P 6P 2S 1S 6 UN RAYO W.Pereyra 4 57 Easing Along - Una Diosa C.D.Etchechoury 4S 1S 4P 5S 7 LINGARD K.Banegas 4 57 Interaction - Desert Dream M.A.B.Medina 5S 5L 5S 3S 8 LAAGER J.Flores-4 4 54 Global Hunter - Ladies Night R.F.Lemos

SLEW OF VALID (2) UN RAYO (6) ASTRO LATINO (3)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ZILLION STARS (2022) 18:25 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA

- 8S 4S 1S 1 FORO BOARIO R.Bascuñan 3 56 Daniel Boone - Funk Dance G.E.Romero 1S 0S 3S 2S 1a HALIAX E.Ortega P. 3 56 Daniel Boone - Honey Happy G.E.Romero 6P 3S 2S 8S 2 MR NEIL F.Coria 3 56 Valid Stripes - Miss Space M.F.Alvarez 1S 5S 2S 3S 3 BARTLEMY J.Flores-4 3 56 Full Mast - Roman Virgin M.A.B.Medina - - - 1S 4 DON VALORE W.Pereyra 3 56 Il Campione - Doña Leva C.D.Etchechoury - 1S 5S 6S 5 KING WONKA B.Enrique 3 56 Señor Candy - Queen Nora C.D.Etchechoury 4P 0S 7S 1S 6 RICHFARM L.Balmaceda 3 56 Emperor Richard - Spring Storm O.F.Labanca 3P 5S 9P 2S 7 EMIRATE BOMB F.L.Gonçalves 3 56 Hit It A Bomb - Dubai Glory N.Martin Ferro 1L 8L 3e 8P 8 EL DE ZEVI E.Martinez 3 56 Aspire - Zevi L.D.Nuñez 2S 2S 2S 1S 9 CON EXCESO G.Bellocq 3 56 Homage - En Exceso O.Peppe Cancela

CON EXCESO (9) HALIAX (1a) EMIRATE BOMB (7)

11a. Carrera - 1600 mts. CLÁSICO RICARDO, EZEQUIEL Y EZEQUIEL M. FERNÁNDEZ GUERRICO (G2) 18:55 hs.

Yeguas de 3 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 3. 500.000.

- - 1S 1S 1 MYSTERIOUS WAY (BRZ) F.L.Gonçalves 3 56.5 Agnes Gold - Hostellerie C.D.Etchechoury 1S 1S 1P 3P 2 VIOLETA M B.Enrique 3 56.5 John F Kennedy - Olena C.D.Etchechoury 2S 3S 3S 2S 3 CANTA BONITA A.Giannetti 5 60 Aerosol - Carta Patente C.D.Etchechoury 9S 2S 1S 2S 4 FORTY CINQUE E.Ortega P. 5 60 Ecologo - Forty Marinesca N.Martin Ferro 1S 1S 2S 1S 5 PRINCESA MAY G.Borda 5 60 Sir Winsalot - Honey May M.Alvarez 3S 1P 3P 2P 6 WHISKY CHASER W.Pereyra 5 60 Orpen - Wiskola L.R.Cerutti 9S 1S 1S 4S 7 LADY ON FIRE G.Bellocq 3 56.5 Cityscape - Flame Winner O.Peppe Cancela 2P 1S 1S 1S 8 GAME WINNER T.Baez 4 60 Curlinello - Girlish Intuition C.A.Bani

MYSTERIOUS WAY (BRZ) (1) VIOLETA M (2) CANTA BONITA (3)

12a. Carrera - 1600 mts. CLÁSICO AMÉRICA (G2) 19:25 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000 - MAS INC. $ 2.000.000 SI HAY UNA SOLA APUESTA

3S 1P 3L 6S 1 FURIOSO DE ACERO F.L.Gonçalves 3 56.5 Furious Key - Extra Royal E.O.Martucci 1S 8S 3S 0S 2 TOORU P.Carrizo 4 60 Lizard Island - Of Roof P.P.Sahagian 1S 1S 9S 3S 3 BAMB CRAF M.Valle 5 60 Mastercraftsman - Bamb Halo A.F.Gaitan D. - 2S 1S 1S 4 BEQUEPINGO W.Pereyra 3 56.5 Cityscape - Poetisa C.D.Etchechoury 2S 2S 1S 2S 5 REMOTICO E.Ortega P. 5 60 Remote - Zetica E.Martin Ferro 9P 0S 1S 1S 6 ZILLION STARS W.Moreyra 5 60 Cityscape - Etoile Blanc J.A.M. Neer 2S 9P 2S 1S 7 ELLIPTICAL G.Borda 4 60 Il Campione - Baby Jess E.G.Accosano

ZILLION STARS (6) REMOTICO (5) BAMB CRAF (3)

13a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MASTER JOHNNY (2021) 19:55 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA

- 1S 6S 9S 1 SOLOMEO R.Bascuñan 3 56 Hit It A Bomb - Miss Seiter E.Martin Ferro 2P 4P 0P 1S 2 THALAMUS KEY K.Banegas 3 56 Key Deputy - Thalami M.F.Alvarez - 6S 7S 1P 3 EURO TRIP G.Borda 3 56 Que Vida Buena - Stop Nena R.F.Ruhl 6P 2P 2P 1P 4 FULL YEARN B.Enrique 3 56 Full Mast - La Añera Key D.Peña 7L 3L 0L 6S 5 TARTERO SI Jorge Peralta 3 56 Silentio - Doña Tarta L.D.Nuñez 1S 6P 4S 2S 6 WAR FLASHBACKS O.Alderete 3 56 Santillano - La Loca De Amor D.A.Sinner - 7P 3S 1S 7 MOOSE BAY G.Bellocq 3 56 Full Mast - Randy Cat O.Peppe Cancela 2P 2P 2S 1S 8 JET RISK J.Espinoza-3 3 56 Security Risk - Jellyby C.A.Linares

JET RISK (8) WAR FLASHBACKS (6) FULL YEARN (4)

14a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: KEY DANCE (2017) 20:25 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100.

- - - - 1 NUNCA QUISE L.Franco 3 56 Que Vida Buena - Roman Lula M.A.Cafere - - - 8S 2 SUEÑA MUCHO J.Flores-4 3 56 Manipulator - Como Mi Hermana R.R.Caroprese - - - - 3 ASTURIAS EN FLOR E.Ortega P. 3 56 Angiolo - La Asturianita J.C.Borda - - 5S 3S 4 GENTEXA H.Dyke-4 3 56 Nashville Texan - Gentilly R.Pellegatta 0L 0S 8S 9S 5 RIGEL MAYOR S.Piliero 3 56 Storm Mayor - Miss Rigel A.A.Arrospide - - - 8P 6 TAN DISTINTA X.X. 3 56 Que Vida Buena - Miss Pini Halo G.S.Peralta - 0S 7S 5P 7 NOVIEMBRE SIN TI Jorge Peralta 3 56 Cosmic - La Sudaca F.Peralta - - - - 8 MISIONARIA G.Borda 3 56 Grand Reward - Miss Milagros E.G.Accosano - - 7S 3S 9 ELECTRA LIZ A.B.Valdez-4 3 56 Lizard Island - Electra Bass R.F.Lemos 7e 8S 0P 1e 10 IANA MARO E.Martinez 3 56 Expressive Halo - Ilusionada Chica M.R.Bucheller - 2P 2S 2S 11 FULL CLARA B.Enrique 3 56 Full Mast - Gota Clara Key D.Peña

FULL CLARA (11) GENTEXA (4) ELECTRA LIZ (9)

15a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: SAND PUCE (2015) 20:55 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2. 500.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA

- - - 0S 1 SIBOOK S.Piliero 4 57 Tormentoso Moro - Notebook P.N.Iribarne 8P 3S 8S 9S 2 TURCA HORSE F.Coria 4 57 Ice Horse - Turca East L.A.Gonzalez 2R 2e 9P 2S 3 EN ALTA B.Enrique 4 57 Safety Check - Mano Mora R.H.Abello - 0P 5S 6S 4 GRINGA FIEL R.Bascuñan 4 57 Water Power - Gringa Bomba E.N.Siele 4P 8P 3S 5S 5 TIA GATA C.Perez G.-2 4 57 Dynamix - Cat Reward A.Urien 8e 0L 0S 5S 6 VINO DE TROMPA F.Correa 4 57 De Trompa - Bamba Sale A.O.Waller - - 6P 7P 7 SEDUCTORA FOR SALE R.Alzamendi 4 57 Mestre - Caticha For Sale H.E.Voeffray 4P 0P 2P 4P 8 SARDULA FY H.Dyke-4 4 57 Fortify - South Pudorosa R.Pellegatta 0S 7S 6S 7S 9 GLORY ROY L.Chavez-4 4 57 Gurisito Roy - Cash Glory J.A.Romero - - 7L 8L 10 QUINARA W.Pereyra 4 57 Daniel Boone - Que Bella Noche D.G.Tonti 7L 5L 2L 4S 11 GRAND SARA JET L.Balmaceda 4 57 Grand Reward - Centolla Jet A.H.Aldasoro (h) - - 6S 9S 12 FULL TORCAZA O.Alderete 4 57 Full Mast - Tortola Key M.A.Velazquez 4P 7S 5S 8S 13 AMAZONA DE FRENTE G.Borda 4 57 Angiolo - Igualame A.M.Corbalan - - - - 14 MALEVA RYE K.Banegas 4 57 Flowing Rye - Malena Best F.E.Nievas - 9R 0P 7S 15 EROTICA SAN A.Allois-3 4 57 San Livinus - Lujuria Del Alba O.E.Mihura 4S 8S 4S 3S 16 BORDEADA SONG E.Ruarte 4 57 Alcindor - Mucha Gota Key E.N.Siele - - 0P 2S 17 REINA RICHARD F.J.Lavigna-3 4 57 Emperor Richard - Flopina Leal P.V.Riccotti - - 4S 0S 18 CODI CIELO J.Espinoza-3 4 57 Angiolo - Lady Nipona G.H.Verde

REINA RICHARD (17) SARDULA FY (8) BORDEADA SONG (16) AMAZONA DE FRENTE (13)