Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BONISIMO (2012) 14:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años: 57 kilos; 6 años, 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - MAS INC. $ 2.000.000 SI HAY UNA SOLA APUESTA

- 6S 2S 6S 1 NO CLAUDICARAS A.Paez 6 55 Star Dabbler - Body Artesana V.H.Fahler - 9S 0S 8L 2 SATURDAY GIRL A.Allois-3 5 57 Greenspring - Sweet Chris J.A.Perez 7S 9S 0P 2S 3 ALMA RUNNER T.Baez-4 5 57 Star Runner - Mad Chispa J.C.Vitullo 8S 0P 4P 3P 4 EUDEMONIA F.Gimenez-4 6 55 Sabayon - Prettyperfectpatti C.A.Meza B. 5S 6S 8S 5S 5 RUSSIAN QUEEN G.Villalba 6 55 Russian Blue - Reina Karpan E.H.Velazquez 7P 8P 9P 8U 6 UNIFICADORA R.Frias 5 57 Sabayon - Unidad Tribal M.L.Glades 5U 6U 5e 7e 7 MOROCHINA L.Armoha-4 6 55 Master Of Hounds - Rubia Petit F.Montenegro 4S 2L 5S 7L 8 MAMA CLARA P.Capra (h)-4 5 57 Pommeriano - Guerrera Camp R.A.Fredes 3f 6P 2S 0S 9 AMARULA GOLD L.Noriega 5 57 Sidney`s Candy - Akaisha M.L.Glades - - - - 10 LLUVIA OCEANICA M.Aserito 6 55 Indy Point - Ocean Spray H.J.Del Valle 0P 4S 6S 7S 11 ESTUDIANTA HERA B.Enrique 5 57 Andromeda`s Hero - Sugar Baby M.A.Rivera

AMARULA GOLD (9) EUDEMONIA (4) ALMA RUNNER (3)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DURAZZO (CA) (2022) 14:25 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 10. 650.000

5P 5S 4P 2L 1 PRINCESS MAJESTIC L.Chavez-4 4 57 Seek Again - Queen Majesty E.G.Chiappero 5S 4S 2S 2S 2 SUPER TRACY R.Bascuñan 4 57 Super Saver - Awesome Tracy C.A.Bani 4S 1S 0S 4S 3 BURDALESA G.Bellocq 4 57 Endorsement - Bulgarian N.Ferro 0L 5A 2S 7P 4 DESPUES DEL AGUA M.Valle 4 57 Aspire - After She A.O.Martinez 7S 2P 4P 3S 5 QUIET PHILLY C.Perez G.-2 4 57 John F Kennedy - Quiet Romance Jorge Martinez 6S 1S 3S 6S 6 VER MAS ALLA W.Moreyra 4 57 Ecologo - The Vision H.M.Mujica 1P 5S 3P 3P 7 MISTERIOSA NOCHE A.B.Valdez-4 4 57 Master Of Hounds - Summer Nights C.A.Dacosta 5S 4P 2L 6S 8 MARINA DE SANTIAGO Jorge Peralta 4 57 Russian Blue - Silver Croq J.L.Bentancourt

SUPER TRACY (2) MISTERIOSA NOCHE (7) QUIET PHILLY (5)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CALVADOS (2013) 14:50 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año enactividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 01de Marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

7L 5L 0L 0P 1 JAGER SPICE S.Barrionuevo 5 57 Lizard Island - Je Ne Sais Quoi O.F.Labanca 4P 8P 4P 3P 2 SMASHING CANDY C.Montoya 6 55 Sidney`s Candy - Smashing Cat M.L.Glades 0L 3L 8L 2S 3 BANQUERO ROMANO R.Alzamendi 5 57 City Banker - Daylight Roma H.O.Sosa 0S 8S 8S 4S 4 BIGOTE FITZ F.Correa 5 57 Seattle Fitz - La Vicu G.S.Conti - - - - 5 JOYSCAPE M.La Palma 6 55 Cityscape - Joying G.O.Maldonado 5U 4U 6e 4P 6 SOL DE TROYA A.Coronel E. 6 55 Sol Planet - Troya G.V.Petenatti 5S 0S 4S 6S 7 HIPERSONIC T.Baez-4 6 55 Expressive Halo - Hembrona J.A.Ionadi 5L 0S 7S 7L 8 GOLDEN BLOOD A.Giorgis 5 57 Surprise Attack - Doctora Agustina L.M.Dimaro 9S 6S 6S 7S 9 BERRY PEQUEÑO A.Paez 5 57 The Berry - Mi Pequeña M.A.B.Medina 6S 8S 5S 5S 10 CITY METIDO S.Piliero 5 57 Well Met - City Witch F.D.Tajes

SMASHING CANDY (2) BANQUERO ROMANO (3) BIGOTE FITZ (4)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: QUIZ KID (2015) (CA) (OPCIONAL) 15:20 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

- 0S 0S 7P 1 TAGLIANI Jorge Peralta 4 57 Don Lancero - Chennai R.A.Benavidez - 9P 9P 4S 2 VIENTO SUR FRIO B.Enrique 4 57 Southern Cat - La Disonante D.A.Ruben 2P 5P 5P 0P 3 AMIGUITO TODO BEAUTY L.Armoha-4 4 57 Todo Un Amiguito - Beauty Glory M.L.Glades 8S 3S 7S 5S 4 HONOUR CAT F.E.Coronel 4 57 Honour Devil - Nunca Mas Cat F.A.Olivera 2S 4S 4S 8S 5 URBAN PLAY A.Cabrera 4 57 Storm Play - Urban Godess V.H.Fahler - - 8P 8P 6 VITAMACHI A.Spinella-4 4 57 Vitaminado - Doña Machi R.G.Zagari - - 0S 0S 7 PREMIO NOBEL F.Corrales 4 57 Most Improved - Miqueta R.R.Retamoso 3L 6L 0L 9L 8 MAKOTO J.Cavallaro 4 57 Most Improved - Honour Roses J.E.Cavallaro 3P 7P 4S 4P 9 EL CASTIGO G.Borda 4 57 Catcher In The Rye - Argentinisima M.Dulom - 5S 0S 6S 10 JUGUETE ROYAL R.Alzamendi 4 57 Soy Juguete - Sea Royal J.A.Romero 6S 0S 8S 7S 11 GLOBAL JOKER J.Flores-4 4 57 Global Hunter - Tough Way M.A.Rivera

EL CASTIGO (9) VIENTO SUR FRIO (2) HONOUR CAT (4)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: HAT EL ABUELO (2017) (CA) (OPCIONAL) 15:50 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

- 8P 9S 2S 1 PLANETARIO F.L.Gonçalves 3 56 In The Dark - Halo Lumiere G.J.Frenkel S. 0S 7L 6L 0S 2 SICARIO R.Alzamendi 3 56 Buen Verso - Stormy Nice J.A.Romero - - - 6S 3 CAA PORA J.Paoloni-3 3 56 Daniel Boone - Capricciosa M.S.Mazza 0S 0S 6S 0S 4 HOLIDAY AGAIN F.J.Lavigna-3 3 56 Seek Again - Holiday Wave R.A.Landola - - 7Q 3L 5 REAL POWER G.Borda 3 56 In The Dark - Roya J.L.Alonso - 0P 6S 0P 6 THE BIG BEN X.X. 3 56 Manipulator - Malika`s Gold N.Martin Ferro - - 3S 0S 7 MORO ESTRELLADO J.Noriega 3 56 Moro Fitz - Croquis Planet V.H.Fahler 5P 2S 0S 5P 8 MEHNDI L.Vai 3 56 Indian Maharaja - Mezcalita L.F.Antognozzi - - - - 9 CASTLE GANDOLPHO D.Figueroa-4 3 56 Señor Candy - Lucky Rescued R.A.Cardon 5S 4S 0S 0S 10 INDIO ELECTRIC W.Pereyra 3 56 Electricity - Rainy Flir D.G.Tonti

PLANETARIO (1) CAA PORA (3) MEHNDI (8)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: HAT EL ABUELO (2017) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:15 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 100 - TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000 - POZO ASEGURADO DE TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

- - - 2L 1 RELIABLE MANIPULATOR G.Borda 3 56 Manipulator - Priscilla Catcher G.Scagnetti 2f 8S 7S 8S 2 SOY HUMORISTA L.Vai 3 56 Humor Acido - Soy Camila R.A.Landola - - - - 3 BUEN OLFATO T.Baez-4 3 56 Strategic Prince - Benefica A.R.Mendieta 3P 4P 7P 6P 4 LINDO ABRAZO M.Aserito 3 56 Cosmic Trigger - Linda Star R.C.Gutierrez 6S 3S 7S 8S 5 SAGITTARIUS J.Flores-4 3 56 Daniel Boone - Say Sarah F.G.Retamoso - - 7S 0S 6 VIENTO CHORRILERO O.Alderete 3 56 Vantajoso - Daga Body R.M.Landola - - 0S 9S 7 REAL ELECTRIC J.Paoloni-3 3 56 Electricity - Royal Sam D.G.Tonti 5S 7S 8L 6S 8 PROHIBIDO OLVIDAR F.Correa 3 56 Honour Devil - Catch Me Baby A.J.Mollo - - - - 9 HONOUR REAL L.Balmaceda 3 56 Flesh For Fantasy - Real Proof O.F.Labanca - - - 7S 10 MAR DE COBO R.Frias 3 56 John F Kennedy - Marina Azul L.F.Antognozzi - - 6S 0S 11 IN AGAIN J.Noriega 3 56 Seek Again - Inshoot J.C.Bianchi

RELIABLE MANIPULATOR (1) SAGITTARIUS (5) LINDO ABRAZO (4)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CHAMPION STAR (BRZ) (2016) (CA) (OPCIONAL) 16:45 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - MAS INC. $ 1.000.000 SI HAY UNA SOLA APUESTA

5S 4S 3S 5S 1 EXAMINA TODO O.Alderete 3 56 John F Kennedy - Examinadora P.E.Molina - - - 3P 2 INSTAGRAMER L.Noriega 3 56 Sabayon - Importantisima A.J.Pacheco - - - 5S 3 BLUE AND GOLD F.Gimenez-4 3 56 Southern Cat - Gala Nevada M.Iguacel Loeda - - - 6S 4 DONA DO SO A.Cabrera 3 56 Storm Embrujado - Do So A.Pavlovsky - - - - 5 GAROTA`S FANTASY F.Barroso 3 56 Flesh For Fantasy - Garota Cat E.D.Gallardo 3S 4S 4P 8P 6 LADY MELANIA J.Leonardo 3 56 Global Hunter - Vinci Art T.D.Carro 9S 3S 4S 2S 7 ENTER WITH STYLE B.Enrique 3 56 Il Campione - Sandy Beaches N.A.Gaitan

ENTER WITH STYLE (7) INSTAGRAMER (2) EXAMINA TODO (1)

8a. Carrera - 2200 mts. CLÁSICO REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (L) 17:15 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 20.

1S 7S 6P 6S 1 JAZZ SEIVER A.Giannetti 3 58.5 Super Saver - Jazz Catch C.D.Etchechoury 1S 3S 2S 7S 2 SOVIET AGAIN G.Borda 5 60.5 Seek Again - Soviet Filly L.R.Cerutti 6S 7S 2P 3S 3 CANDILERO F.L.Gonçalves 5 56 Cisne Branco - Candy Raysa R.A.Cardon 6P 1S 6S 2S 4 DEL MUÑECO C.Velazquez 5 55 Galicado - Doll Dress R.F.Lemos 4S 3P 0P 5S 5 MAR DORADO A.B.Valdez 5 48 Treasure Beach - Estrella Plateada R.F.Lemos 2P 1P 8P 5S 6 THE GUN M.Valle 3 51.5 Asiatic Boy - Semra P.P.Sahagian 2S 6S 1P 3P 7 HEDY X.X. 4 54 Interaction - Happy Year R.A.Cardon

JAZZ SEIVER (1) SOVIET AGAIN (2) CANDILERO (3)

9a. Carrera - 1000 mts. CLÁSICO EDUARDO JARA 17:45 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 7.076. 999.

2S 1s 3P 5P 1 NOGUCHI M.Aserito 6 59.5 Strategic Prince - Nadina A.D.Buxmann 9S 9S 3S 3S 2 RIO AMIGO C.Montoya 5 53.5 Todo Un Amiguito - The New Yorker A.C.Glades 1L 7P 3P 8P 3 FILHO F.L.Gonçalves 3 54 Nashville Texan - Fiesta Cat J.A.Lima 6P 1P 1S 1P 4 HUMOR SABATINO G.Borda 4 60 Sabayon - Humorista C.G.Latof 4P 2P 3P 1S 5 PESO ARGENTINO O.Alderete 3 53 Le Blues - Pelusa Inc J.C.Blanco 1S 6L 2S 2S 6 THE BEST HIT M.Valle 3 56.5 Hit It A Bomb - The Best Glory C.D.Etchechoury 2S 1S 5S 5P 7 LEON AMERICANO W.Pereyra 4 57 Zensational - Leandrinha E.O.Martucci 7S 6P 3P 3P 8 LE CORNETTE K.Banegas 3 57 Emmanuel - La Plus Chic R.Pellegatta 2S 0S 7P 3S 9 HIT TERMS L.Vai 3 53.5 Hit It A Bomb - Terms Rye Mauro Garcia

THE BEST HIT (6) LE CORNETTE (8) HUMOR SABATINO (4)

10a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: GRILLO DEL NILO (2011) 18:15 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 6. 303.085.

4P 5S 5P 5S 1 NUNCA SANTA B.Enrique 3 56 Full Mast - Santificada D.Peña - - - - 2 STORMY TENEBROSA J.Espinoza-3 3 56 Il Campione - Stormy Macabra R.F.Lemos - - 7P 0L 3 BRIANA RYE J.Pirez 3 56 Copetin Rye - Nuaset J.A.Pirez 0S 9P 8S 7S 4 DANCING MONEY M.Giles 3 56 Blood Money - Strawberry Dance M.D.Giles - - - - 5 SOLEBELLA X.X. 3 56 Sebi Halo - Interbella J.C.Borda - - - 7P 6 TITA LOVE H.Dyke-4 3 56 Greenspring - Safeeya J.J.Fren 3S 4S 9P 6S 7 MADISONG BAR F.Coria 3 56 Easing Along - Madison Song J.I.Etchechoury 8S 5S 6S 8S 8 LUNATICA KISSING L.Chavez-4 3 56 South Kissing - Sehgal G.A.Dimattia - 5P 4P 7P 9 BUKET BOMB M.Valle 3 56 Hit It A Bomb - Bouquet Nistel A.F.Gaitan D. - - - 8S 10 INTER SPRING P.Carrizo 3 56 Manipulator - Inter Francisca M.A.J.Velazco

MADISONG BAR (7) BUKET BOMB (9) NUNCA SANTA (1)

11a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: RIOMAGGIORE (2010) 18:45 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 100 - TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

- - - - 1 LORD EQUAL J.Pirez 3 56 Equal Talent - Lady Accomplice J.A.Pirez - - - 2P 2 MARANELO J.Noriega 3 56 Holy Boss - Miss Lute R.Pellegatta - 6S 6S 9S 3 AMIGUITO CHARLIE L.Chavez-4 3 56 Todo Un Amiguito - Fabulosa Paris S.Latof - - - - 4 FULL INC R.Bascuñan 3 56 Full Mast - Oriunda Inc J.L.Bentancourt - 8P 3S 3S 5 MAMBO ITALIANO S.Barrionuevo 3 56 Manipulator - Pasada De Rosca M.P.Albe - - - - 6 RIBEREÑO SCAT Jorge Peralta 3 56 Knockout - Rivera Dan F.Peralta 0L 5L 7L 5L 7 JULIS BOMB L.Balmaceda 3 56 Hit It A Bomb - Seattle Juli G.H.Peralta 3S 4S 9S 4P 8 GRANATE KEY G.Borda 3 56 Key Deputy - Granalera E.G.Accosano - - 0S 9S 9 CARTAGINES J.C.Diestra (h) 3 56 Daniel Boone - Carlinha A.M.Canto - - 5L 6L 10 GLORIOSO ALICHAMP M.A.Sosa 3 56 Aliwen - Señorita Champ L.A.Guasco

MARANELO (2) MAMBO ITALIANO (5) GRANATE KEY (8)

12a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: RIOMAGGIORE (2010) (2º TURNO) 19:15 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000 - MAS INC. $ 2.000.000 SI HAY UNA SOLA APUESTA

- - - - 1 PAISANO CLARO G.Borda 3 56 Manipulator - Che Clara E.G.Accosano - - 0S 7S 2 THE LAST RED R.Bascuñan 3 56 Red Diamond - Watch Arm E.I.Traba 7P 7P 0P 0P 3 DONT WORRY PEDRO R.R.Barrueco 3 56 Dont Worry - Lalilili H.D.Quinteros 8S 7S 5S 9S 4 HOLLISTER C.Velazquez 3 56 Homage - Ciencia Exacta H.F.Diaz 0S 5S 6S 3S 5 STARGLADE A.Cabrera 3 56 Montelu - Sanglade V.H.Fahler 2S 9P 8L 7S 6 VIENE FACIL J.Espinoza-3 3 56 So Easy - Dale-mas Rye J.C.Benedetti - - - - 7 LONG ISLAND BABE B.Enrique 3 56 Long Island Sound - Beauty Babe E.R.Bortule 4S 2S 2S 5S 8 KING ELECTRIC W.Pereyra 3 56 Electricity - Taynada D.G.Tonti - 8S 2S 2S 9 EL ASTRAL J.Leonardo 3 56 Il Campione - Maja Asturiana J.C.Borda - - - - 10 HORATIO SEYMOUR F.J.Lavigna-3 3 56 John F Kennedy - Begum E.M.Ruiz - - 2S 3S 11 EL LICITADO F.Coria 3 56 Le Sortilege - Licitadita S.Latof

EL ASTRAL (9) EL LICITADO (11) KING ELECTRIC (8)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: JOLLY GOOD (2020) 19:45 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000.

0A 1L 8L 1L 1 MINIFALDA KAL R.Villegas-3 5 57 Anak Nakal - Pollera L.S.Obispo 6L 9S 3A 4L 2 SPLENDID ONE G.Borda 5 57 Cafrune - Gallant One M.Hadweh A. 6S 6S 6S 7S 3 BASKA VODA F.L.Gonçalves 5 57 Sabayon - Beauty Tips J.A.Fren 7S 3S 5S 6S 4 DISCOVERIES L.Chavez-4 5 54 Don Valiente - Reasons N.Ferro 4P 1L 6S 3S 5 RUBIA AWE F.Menendez 5 57 Violence - Bengal Awe L.O.Tournoud 5P 4S 4P 7S 6 SPRING BELLA K.Banegas 5 57 Greenspring - Devanea J.L.Lopez 6S 4S 1S 4S 7 MARDIS GRAS A.B.Valdez-4 5 57 Master Of Hounds - Enlightening C.A.Dacosta 1S 7S 1S 3S 8 ISLAND PROFILE J.Flores-4 5 54 Lizard Island - Sadler`s Profile J.J.Bo 6P 4P 1L 2L 9 CHECKY KEY J.Espinoza-3 5 57 Key Deputy - Potri Check N.A.Gaitan 5S 2S 1S 5S 10 INSIDE YOU B.Enrique 5 54 Lizard Island - Improvista S.M.Acevedo 2S 6S 4S 5S 11 CREME DE CASSIS L.Armoha-4 5 57 Sidney`s Candy - Cinna Mona O.F.Labanca

CHECKY KEY (9) CREME DE CASSIS (11) MARDIS GRAS (7)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GIGAHERTZ (2021) 20:15 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100.

4S 3S 8S 3S 1 PERFORADOR G.Borda 5 57 Aerosol - Performance Best L.R.Cerutti 2S 2S 2P 1S 2 SOY MAPUCHE F.J.Lavigna-3 5 57 Cosmic Trigger - Silver Sale J.A.Lofiego 6P 7S 5P 5P 3 CHICKASAW C.Romagnoli-4 5 54 Sabayon - Con Firmeza R.O.Ferro 3P 2A 2A 1T 4 EL CELEBRADO Jorge Peralta 5 57 Aspire - Petite Celebre B.L.Bongiorno 2P 1P 6P 4P 5 SILVER VISION B.Enrique 5 57 Violence - Silver Shine M.A.B.Medina 0L 3L 1L 1L 6 SPIRT M.A.Sosa 5 57 Suggestive Boy - Spinning C.A.Forchetti 4S 6S 5S 2L 7 JUGADOR DE CARTAS J.Noriega 5 54 Angiolo - Palestrina C.A.Dacosta 1S 8S 1S 6S 8 GONG OF TRIOMPHE A.Allois-3 5 54 Cima De Triomphe - Girlish Intuition R.F.Morales 8S 1S 6S 8S 9 CUANDO CASTAÑO R.Bascuñan 5 54 True Cause - Cuando Cuando G.I.Villegas 2S 1P 3S 6P 10 GAMBERI W.Pereyra 5 57 Zensational - Gazpacha L.R.Cerutti 1S 6S 2S 1S 11 DUBROSKY J.Flores-4 5 54 Sidney`s Candy - Destinka M.A.B.Medina

SOY MAPUCHE (2) SILVER VISION (5) PERFORADOR (1)

15a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BORDEAUX GLICK (2014) (CA) (OPCIONAL) 20:45 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Marzo de 2022).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 3.000.000.

- - - 0S 1 PRINCESS SONG C.Romagnoli-4 4 57 Alcindor - Otra Gota Key L.A.Fragale 9S 0S 4S 4S 2 TIANA L.Chavez-4 4 57 War Command - Aymar N.Ferro - 7P 0S 5S 3 CANDY AVISPA F.L.Gonçalves 4 57 Hurricane Cat - Candy`s Daughter N.Martin Ferro - - - 0S 4 IN THE PARADISE P.Capra (h)-4 4 57 In The Dark - Fraulien Eva E.G.Accosano 4P 8P 3P 3P 5 SAINT ANGER K.Banegas 4 57 Sebi Halo - Mahaly A.C.Glades 6S 4S 5P 4S 6 VALENTRA G.Borda 4 57 Treasure Beach - Doña Cumbia M.N.Ferraguti 9L 8L 0L 7P 7 PAQUITA STAI M.Gonzalez 4 57 Tetelestai - Fenomenal Fizz R.G.Zagari 7S 7P 2S 3S 8 LUNA LIBRIANA A.Allois-3 4 57 E Dubai - Percanta Husson R.O.Taborda 0P 0S 2S 4S 9 GOIAN G.Bonasola 4 57 Equal Stripes - Neska Alaia G.J.Frenkel S. 6S 4P 9P 8P 10 LA RELAJADA L.Colasso-4 4 57 Catcher In The Rye - Burg Ramp E.O.Martucci - 6S 2e 6S 11 HIT CARRY D.Acuña 4 57 Hit It A Bomb - Miss Carry J.C.Conti - 8S 9S 7S 12 FIGURA NOCTURNA S.Conti-4 4 57 In The Dark - Gran Figurita O.F.Conti 0S 6S 8S 0S 13 ARISTO FITZ R.Alzamendi 4 57 Aristocity - Banner Fitz J.J.Jara 3S 2S 0P 2S 14 LA BENICIA P.Carrizo 4 57 Hurricane Cat - Di Machine P.P.Sahagian 7P 9S 5S 2S 15 FIESTERA HIT C.Velazquez 4 57 Hit It A Bomb - Fiestera Glory B.Correas

SAINT ANGER (5) GOIAN (9) FIESTERA HIT (15) LA BENICIA (14)