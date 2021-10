Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ANAEROBIO (2010) 12:45 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - 6S 8S 1 REAL FRIEND M.La Palma 4 57 Hurricane Cat - Regineta J.B.Udaondo - - - 3S 2 INSIDE YOU P.Carrizo 4 57 Lizard Island - Improvista S.M.Acevedo 3e 4e 5e 3e 3 ZAKHAROVA J.Villagra 4 57 Zarkar - Kuznetsova N.A.Bortule - 8P 0S 4S 4 QIF PIRATA M.Valle 4 57 Hook The Pirate - Keep Runing G.R.Hildt - 7e 2S 6S 5 ARBLINKA I.Monasterolo 4 57 Aristocity - Miss Blink M.N.Ferraguti - 2S 6S 5S 6 NORMA BRANCA J.Espinoza-4 4 57 Cisne Branco - Norma Went Back M.J.Ricciuto 5S 3S 0S 4S 7 ANGEL`S DANCE O.Alderete 4 57 Angiolo - Baaltis J.C.Borda 7S 9S 3e 1e 8 CUENTACUENTOS J.Leonardo 4 57 Violence - Cuantica A.C.Oller 4T 5T 0T 7T 9 BURBUJAS DUBAI P.Diestra (h) 4 57 E Dubai - Champagne Nistel A.M.Canto 6L 3L 3S 7L 10 LA MARIU D.Ramella 4 57 Bahiaro - Negrita Linda J.G.Flores 0S 4S 7S 0S 11 GREEN TO ME L.Garcia-3 4 57 Asiatic Boy - Green Stripes A.O.Aguirre - - 2S 6S 12 BRUJA DE ARECO W.Pereyra 4 57 Storm Embrujado - Period H.M.Mujica 0P 6S 7S 9S 13 LA LICHA F.L.Goncalves 4 57 Violence - La Stravaganza J.C.Bianchi

INSIDE YOU (2) NORMA BRANCA (6) BRUJA DE ARECO (12)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SUGGESTIVE BOY (2011) 13:15 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50 - JACKPOT-$ 3.000.000.

6S 5S 5S 0S 1 SUMMER FESTIVAL L.Balmaceda 4 57 Seek Again - Summer Fest S.C.Aymale - 6e 6S 4S 2 LE PRAGOL W.Pereyra 4 57 Manipulator - Jojoba N.G.Ricchi - - - 0S 3 TAKEN THE TIP E.Ortega P. 4 57 Roman Ruler - Taken Away M.J.Ricciuto 2S 7S 7S 6S 4 QUEENTIN B.Enrique 4 57 Aerosol - Queen For A Day J.M.Etchechoury 7P 8P 5S 7S 5 DEEP SEA BLUE G.Bellocq 4 57 John F Kennedy - Dancing Tempest R.Buonocore - - 9S 2S 6 MC FLY R.Alzamendi 4 57 Galan De Cine - Pretty Woman Real H.D.Nicodemo 1e 4S 4S 6e 7 CURVADO E.G.Ortega T.-3 4 57 Recapturetheglory - Curve The Triomphe O.R.Robles - - - 0P 8 JUAN BIGOTES C.Velazquez 4 57 Remote - Navajo Slippers M.Milanese 2S 2S 6S 8S 9 DON CACAO P.Carrizo 4 57 Treasure Beach - Doña Trunca J.E.Arrativel

QUEENTIN (4) MC FLY (6) LE PRAGOL (2)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ANAEROBIO (2010) (2º TURNO) 13:45 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - - 4S 1 SARDULA A.Cabrera 4 57 Seek Again - Sainte Chapelle A.Pavlovsky 2S 0S 6P 0S 2 OSCURA B.Enrique 4 57 Luck Money - Negracha E.I.Traba 4P 2S 3S 7S 3 SINGARELA D.Ramella 4 57 Sebi Halo - Little Respect F.R.Cacciabue - - 7S 5P 4 SAME PHILLY G.Bellocq 4 57 John F Kennedy - Same Story M.Puerari D. - 5S 0S 0S 5 CALIDAD EN VIVO W.Moreyra 4 57 Valid Stripes - Felicidad For Sale M.R.Escudero - - - 0S 6 SABRINA KEY W.Pereyra 4 57 Key Deputy - Sabrina Di Roma H.M.Mujica 6P 9S 6S 5S 7 AMIGA BUENA R.Alzamendi 4 57 Star Runner - Amiga Nuestra C.M.Baez 3P 2P 2S 0S 8 ICY GIRL R.Blanco 4 57 Seek Again - Icy Lake M.S.Sueldo 0S 7S 9S 0S 9 EVITAME O.Villarroel 4 57 Asiatic Boy - Eviterna J.L.Carrizo - 5L 2L 5S 10 READY JOHAN J.Leonardo 4 57 Curioso Johan - Redeeming T.D.Carro - - - 7S 11 KAROVSKA O.Alderete 4 57 Roman Ruler - Kinien A.F.Gaitan D. 6P 2S 9S 6S 12 EMPRESS JANE M.Valle 4 57 John F Kennedy - Empress Style G.J.Frenkel S. 4S 3S 5S 5P 13 PLAYA DE NIZA F.L.Goncalves 4 57 Orpen - Puerto Azul L.R.Cerutti - - - - 14 LADY ALEXANDRA A.B.Valdez-4 4 57 El Azor - Mistiness J.C.Aguirre

SINGARELA (3) SARDULA (1) PLAYA DE NIZA (13)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SUGGESTIVE BOY (2011) (2º TURNO) 14:15 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- 0S 0S 8S 1 TAXI DANCER L.Garcia-3 4 57 Remote - Tancreda R.F.Morales 5S 6e 2S 2e 2 LINESMAN M.Aserito 4 57 Doubles Partner - La Lorraine O.R.Robles - - - 0S 3 YODA C.Velazquez 4 57 Seek Again - Yellow Dress M.A.Gomez 4S 6S 4S 4S 4 SALON EMBRUJADO M.Valle 4 57 Storm Embrujado - Solicit J.Meyrelles Torres 0T 8e 0T 0e 5 GREENLIFE CAT A.Paez 4 57 Hurricane Cat - Priscilla Catcher J.A.Urtiaga 0S 0S 0S 0S 6 NIGHT DANCER M.La Palma 4 57 Treasure Beach - Dancer And Glory E.I.Traba 4S 0S 2S 7S 7 CUTY CAUSE F.Corrales 4 57 True Cause - Cuty Woman R.R.Retamoso - 0S 0S 5S 8 IMPROVED THE CATCH L.Tello E. 4 57 Most Improved - Smart Catch M.R.Escudero - - 3S 3P 9 ILUMINATED I.Monasterolo 4 57 Cosmic Trigger - Iluminativa E.G.Accosano

ILUMINATED (9) SALON EMBRUJADO (4) CUTY CAUSE (7)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SUGGESTIVE BOY (2011) (3º TURNO) 14:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000.

- - - - 1 NICKY STRIPES J.Villagra 4 57 Equal Stripes - Roman Dancing Girl M.A.Cafere - - 5P 7P 2 FURY CORSA W.Pereyra 4 57 Sir Winsalot - Mani Corsa L.R.Cerutti 5P 8S 9P 3S 3 RENE L.Garcia-3 4 57 Water Power - Young Girl R.F.Morales 4S 6S 4S 2P 4 MONTSEGUR O.Arias 4 57 Master Of Hounds - Inter Maggie L.A.Ojeda 6S 2S 4P 6P 5 AMIGUITO BESUQUERO F.L.Goncalves 4 57 Todo Un Amiguito - Kiss Of Life J.E.Gil 4L 3L 2L 4L 6 GRAN NET A.O.Lopez 4 57 Grand Reward - Miss Van Delger N.F.Pastor 0L 6S 0S 7L 7 ALL STRATEGY E.Candia G.-4 4 57 Strategic Prince - Alrubaa N.Ciancio 0S 6S 3S 0S 8 EL BUEN FIADOR A.I.Romay 4 57 Life Of Victory - Agallias M.Tolosa - - - 9S 9 DAME UN LIKE L.Tello E. 4 57 Treasure Beach - Darling Dior N.D.Ortiz 0S 2S 4S 7S 10 GIACO SMART S.Piliero 4 57 Giacom - Smart Rye M.D.Giles

MONTSEGUR (4) GIACO SMART (10) AMIGUITO BESUQUERO (5)

6a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: HI HAPPY (2015) 15:15 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una o dos carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 20 - JACKPOT-$ 1. 500.000.

5S 3L 2L 1L 1 NOCHE DE COPAS W.Pereyra 5 57 Suggestive Boy - Noche Oscura L.R.Cerutti 3S 3S 1S 2P 2 JOY MALIBU A.Allois-4 5 54 Fortify - Stormy Mandas G.A.Siele 2S 6S 3S 1P 3 WEST EMPRESS R.Bascuñan-4 5 54 Fasteed Emperor - Hidden Respect O.F.Labanca 1S 4S 0P 8P 4 MUÑECA EMMA E.Candia G.-4 6 55 Greenspring - Jenny`s Halo M.Galli 1P 2S 2P 1P 5 DOÑA GLOBAL A.Giannetti 5 57 Global Hunter - Doña Atada J.M.Etchechoury 5P 6P 1S 6S 6 LA GRAN INESPERADA J.Espinoza-4 5 54 Treasure Beach - Potra Gema C.D.Ussich 6P 1S 2S 2P 7 BUENA BRUJULA E.G.Ortega T.-3 5 57 City Banker - Linda Brujula E.L.Pasinato 4P 1P 3P 4P 8 ITALIAN CAT M.Valle 5 57 Hurricane Cat - La Italiana L.A.Ojeda

WEST EMPRESS (3) DOÑA GLOBAL (5) ITALIAN CAT (8)

7a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: ECOLOGO (2013) 15:45 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - - 1 PELO PLATINADO E.Talaverano 3 56 Cima De Triomphe - Platinum Edge J.F.Saldivia - - 7S 6S 2 FIND YOUR DREAM A.Giannetti 3 56 In The Dark - Finder`s Dream J.M.Etchechoury - - 6S 2S 3 SIN TEMOR E.Ortega P. 3 56 Suggestive Boy - She`s Happy A.F.Gaitan D. 5S 5S 3S 9S 4 MARAVILLOSO O.Alderete 3 56 Fortify - Maressy G.J.Frenkel S. - 7S 2P 7P 5 CURIOUS AGAIN M.Valle 3 56 Seek Again - Curious Day P.D.Falero Moris 1e 2L 2L 6S 6 HOCICO BLANCO B.Enrique 3 56 Emmanuel - Incredible Life J.A.Urtiaga - - - - 7 CAULAN J.Noriega 3 56 Orpen - Caitlin R.M.Bullrich - - 4S 7S 8 DON TIGRE L.Vai 3 56 Cityscape - Doña Timba J.M.Etchechoury

SIN TEMOR (3) DON TIGRE (8) HOCICO BLANCO (6)

8a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: ECOLOGO (2013) (2º TURNO) 16:15 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. QUINTUPLO (CON PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

4S 4S 3S 0S 1 SUPER GIACO R.Blanco 3 56 Super Saver - Kascha J.M.Etchechoury - 3S 2S 2S 2 MARCCELO ICON J.Noriega 3 56 Sixties Icon - Marccela J.F.Saldivia 0S 5S 3S 8S 3 VERDE MOLE E.Ortega P. 3 56 Treasure Beach - Via Los Andes E.Martin Ferro - - - 8S 4 SILVER RUNNER A.Duarte 3 56 Star Runner - Grace Silver A.R.Duarte 4S 8S 2S 2S 5 FULL AQUILES B.Enrique 3 56 Full Mast - Helena Rye J.M.Etchechoury - - - - 6 REY ÑOQUI G.Villalba 3 56 Flesh For Fantasy - Reina Re A.J.O.Ravassa - - - 5S 7 EXPRESO ORIENTE F.L.Goncalves 3 56 Hurricane Cat - Orientalia E.Martin Ferro - - 7S 7S 8 JOE WHO J.Villagra 3 56 Treasure Beach - Jourdain J.M.Etchechoury

MARCCELO ICON (2) FULL AQUILES (5) EXPRESO ORIENTE (7)

9a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: VILLAGE KING (2017) 16:45 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carrerasFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000

3S 1L 6S 6S 1 SIGURD R.Alzamendi 5 57 Treasure Beach - Siembra Azul P.F.Paganti 8S 0S 8S 0S 2 LE PROCOPE I.Monasterolo 5 57 Sixties Icon - Chelly B D.A.Sinner 1S 4S 5S 9S 3 UNIVERSO PLUS M.La Palma 6 55 Best Bob - Batty Plus A.A.Arrospide 2S 1S 2S 3S 4 SI SOCIOS F.Barroso 5 57 Star Dabbler - Si Ornella J.J.Etchechoury 3S 2S 6S 6S 5 DEVIL CAMP J.Noriega 5 54 Campanologist - La Embrujada R.R.Ioselli 5P 0P 6P 4S 6 SAFE MEN A.Paez 5 57 Campanologist - Safari Lady M.Alvarez 0S 0L 4S 0P 7 CHIOVERE J.Espinoza-4 5 54 Sixties Icon - Cata`s Ride E.A.Lopez 5P 5S 9S 1S 8 JUDOC W.Pereyra 5 57 Cityscape - Jus Agendi J.O.Gonzalez 7S 4P 4P 6P 9 INTENSO PLACER G.J.Garcia 6 55 Andromeda`s Hero - Mi Linyera M.F.Alvarez 3P 0P 4P 3P 10 ORDENADISIMO R.Frias-2 5 54 Orpen - Filosisima E.Cedeño H. 9S 4P 2S 3P 11 LAST CORREDOR F.L.Goncalves 6 55 Lasting Approval - Cardelina Mag J.C.Blanco 7S 4P 1P 0S 12 GIOVANETTI G.Bonasola 5 54 Sixties Icon - Glamorous One J.M.Giussi 3S 7S 3S 0S 13 MAGICIAN RAY F.Correa-2 7 55 Russian Ray - Lucky Maga M.A.Gomez

LAST CORREDOR (11) ORDENADISIMO (10) SI SOCIOS (4)

10a. Carrera - 1000 mts. GRAN PREMIO SUIPACHA (G. I) 17:20 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad. CUATERNA CLASICA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100.

4P 8P 1P 2P 1 ZAMINDAR QUIT W.Moreyra 4 60 Remote - Cuequita Nistel A.O.Alvarez 1L 2L 4L 7L 2 SANTOS DAVOS G.J.Garcia 3 55 Sebi Halo - Tanandava F.O.David 4P 2P 3P 2S 3 LORENZO RYE E.Ortega P. 5 60 Catcher In The Rye - Stormy Because A.O.Vigil 1P 1P 1P 7P 4 MISTY SPRING D.Ramella 7 58 Greenspring - Matsumura F.R.Cacciabue - 1S 5P 1S 5 SENEGALESCA W.Pereyra 3 53 Sebi Halo - Incredulidad J.F.Saldivia 2S 1S 2P 1P 6 QUEEN LIZ F.L.Goncalves 7 58 Lizard Island - Queen Pasion J.C.Et`choury (h) 5P 2L 1S 1S 7 YUTO BATARAZ KEY F.Coria 3 55 Key Deputy - Martineta Cat M.F.Alvarez 4P 4S 5S 2P 8 INDOMITO ROMAN O.Alderete 6 60 Roman Ruler - Indomita L.J.Racco 1P 1S 1S 3S 9 AGIOSTO I.Monasterolo 4 60 Angiolo - Incredulidad E.G.Accosano 3S 9S 5L 7S 10 ESTROLADO R.L.Gonzalez 6 60 Blocked Shot - Escolada R.O.Anglat 2S 1S 1S 2S 11 RENIO JOY J.Villagra 4 60 Fortify - Giant Remex F.O.David 3P 1L 3S 1L 12 TOP ONE CITY C.Velazquez 4 60 Cityscape - Miss Top One D.Zapico

QUEEN LIZ (6) YUTO BATARAZ KEY (7) ZAMINDAR QUIT (1)

11a. Carrera - 1600 mts. GRAN PREMIO SAN ISIDRO (G. I) - COPA DR. MELCHOR ANGEL POSSE 17:55 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO CLASICO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 500.000

2S 5S 5S 1S 1 ATFRONT A.Giannetti 7 60 Curlinello - Alegria Total S.A.Cannizzo - 1S 2S 1S 2 BAMB CRAF R.Blanco 4 60 Mastercraftsman - Bamb Halo A.F.Gaitan D. 1S 1S 2P 9S 3 CODRINGER E.Ortega P. 4 60 Cosmic Trigger - Codrington E.Martin Ferro 1S 7S 9S 4S 4 DON JILGUERO B.Enrique 5 60 Cityscape - Doña Lajita J.M.Etchechoury 3S 3S 6S 1S 4a DON PALCO F.L.Goncalves 5 60 Orpen - Doña Pampa J.M.Etchechoury 5S 1S 1S 1S 5 HIPER HAPPY L.Vai 4 60 Cityscape - Historia P.Nickel Filho 2S 2S 1P 3S 6 HOLE IN ONE J.Villagra 7 60 Heliostatic - Honey Happy G.E.Romero 2S 4P 4S 3P 7 HOLI RIMOUT A.Cabrera 3 53.5 Remote - Bouclette Holiday M.Blanco 3S 4S 4P 7S 8 JOY FILOSO W.Moreyra 8 60 Filoso Emperor - Joy Joy A.O.Aguirre 4S 5S 1S 4S 9 MASTER SOY G.Calvente 4 60 Master Of Hounds - Soy Porfiada E.G.Accosano 6P 1S 6S 1S 10 NACHO SURGE I.Monasterolo 6 60 Storm Surge - La Caperusa E.G.Accosano 2S 0S 1S 6S 11 SPIRIT OF LIGHT O.Alderete 4 60 Sebi Halo - Bilboa E.R.Bortule

HIPER HAPPY (5) HOLE IN ONE (6) MASTER SOY (9)

12a. Carrera - 2000 mts. GRAN PREMIO JOCKEY CLUB (G. I) 18:35 hs.

Productos nacidos desde el 1º de Julio de 2018: Peso 56 kilos los potrillos y 54 kilos las potrancasCUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100.

3P 3S 2S 1S 1 CRAZY HURRICANE B.Enrique 3 56 Hurricane Cat - Crazy Arrow L.R.Cerutti 3P 6S 4S 3S 2 CROWDPLEASER I.Monasterolo 3 56 Full Mast - Nice Canter M.A.Cafere 4P 3S 5S 5S 3 ENCARRILADO O.Alderete 3 56 Fragotero - Elisabeta P.P.Sahagian 3P 1P 1P 4P 4 FIEL AMIGO R.Blanco 3 56 Violence - Poloma D.C.Periga 6S 3S 1S 4S 5 IL DIVO G.Bonasola 3 56 Treasure Beach - Ikurriña Baska E.Martin Ferro 1S 2P 1P 1P 6 IRWIN W.Pereyra 3 56 Seek Again - Irwina J.A.Fren 1P 9P 4P 1S 7 KODIAK BOY F.L.Goncalves 3 56 Treasure Beach - Kokola C.D.Etchechoury - 1S 1S 1S 7a VESPACIANO A.Giannetti 3 56 Daniel Boone - Vetskaia C.D.Etchechoury 3P 2P 1P 3P 8 MR. AIDAN J.Villagra 3 56 Violence - Miss Adria M.A.Cafere - 4S 1S 0S 9 SANTO DIOS E.Ortega P. 3 56 Easing Along - Suffrage A.F.Gaitan D. 2P 1P 5P 6P 10 SUPER INTER G.Calvente 3 56 Super Saver - Intermitencia E.Martin Ferro 9S 2S 2S 1S 11 ZODIACAL L.Cabrera 3 56 Cityscape - Etoile Blanc O.D.Davila

IRWIN (6) VESPACIANO (7a) FIEL AMIGO (4)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MARIGNAC (2020) 19:10 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos o tres carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

6S 1L 8S 7S 1 MR FINNEGAN F.L.Goncalves 4 57 Cima De Triomphe - Ground Zero R.A.Cardon 2S 1S 2S 1S 2 GRAND ISLAND X.X. 4 52 Lizard Island - Vera One G.Decunto 0S 1S 4S 6L 3 REE PROMOCIONADA L.Cabrera 4 52 Reelants - Promocional J.A.Ionadi 3P 3P 2P 1S 4 MISSISSIPI W.Pereyra 4 57 Sabayon - Prettyperfectpatti C.A.Meza B. 2S 5P 1S 4S 5 BLAIR ATHOLL M.Valle 4 54 Incurable Optimist - Star Filled M.B.Villamarin 4S 1L 9P 5L 6 HONOR A POMONA S.Arias-4 4 55 Ros Honour - Mrs. Jones H.D.Tocci 1S 1S 5S 6S 7 ABRAZAME SONG F.Coria 4 57 Alcindor - Glad Tears Key M.F.Alvarez 2S 5P 1S 1S 8 GRAN ENEMIGO C.Velazquez 4 57 Que Vida Buena - Queen Rate R.O.Soto 1P 1P 8P 0P 9 BREVE MENSAJE B.Enrique 4 57 Roman Ruler - Barahona J.L.Alonso

MISSISSIPI (4) GRAND ISLAND (2) MR FINNEGAN (1)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: HE RUNS AWAY (2016) 19:40 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador dos o tres carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100.

2S 5S 2L 4L 1 STORMY KISSING M.A.Sosa-3 5 57 South Kissing - Stormy Maria A.A.Piana 6S 3S 8S 3S 2 PERFECT SCORE R.Bascuñan-4 5 57 Campanologist - Per Amore C.A.Bani 3S 6P 5P 9P 3 TRADIZION WAY I.Monasterolo 5 54 Roman Ruler - Tradizione Slam E.G.Accosano 2S 2S 8S 1S 4 SEMAFORO PLUS F.Correa-2 5 57 Alpha Plus - Mayoria A.O.Aguirre 5S 2S 2S 7S 5 ESPIRITU INFORMANTE A.Paez 7 53 Informatico - Espirit D.E.Spandrio 7S 5S 1S 8S 6 ROCKIN READY (USA) E.G.Ortega T.-3 7 53 More Than Ready - Bella Chianti P.P.Sahagian 0S 9S 1S 8S 7 DIVAN PLATEADO R.Alzamendi 5 54 Freud - Laguna Plateada C.M.Baez 5P 0P 5P 5P 8 LATIN WOOD S.Arias-4 5 54 Stratostar - Latinllin H.D.Tocci 6P 3P 2P 1S 9 HANDSOME BANKER L.Balmaceda 5 54 City Banker - Lindalindalinda S.C.Aymale 2P 2S 2P 1P 10 RADICAL DE ALMA J.Villagra 5 57 Art Master - La Mersa G.E.Romero 5S 2P 5P 2S 11 MUTAK BERRY B.Enrique 6 55 The Berry - La Chabuca C.C.Cabrera 3P 8P 3P 4P 12 ESTIMADO INFORME J.Espinoza-4 6 55 Informatico - Estimada Mia J.O.Martinez F.

RADICAL DE ALMA (10) ESPIRITU INFORMANTE (5) SEMAFORO PLUS (4)

15a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: INDY POINT (2012) 20:10 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - 5S 1 TAKE FOR YOU B.Enrique 3 56 Most Improved - Tomasa R.A.Mayo - - - - 2 MARY`S CALL M.Valle 3 56 Treasure Beach - Mary`s Luck V.Penna 4S 2S 5S 6S 3 VALENTRA F.L.Goncalves 3 56 Treasure Beach - Doña Cumbia N.G.Ricchi 3P 4L 3P 4L 4 SHANA TOVA F.Coria 3 56 Sir Winsalot - Paellera E.O.Martucci - - 4S 3S 5 BALLADO`S BEACH A.Giannetti 3 56 Treasure Beach - Ballado`s Cat J.M.Etchechoury 3S 2S 7S 2S 6 SEXY CHICK F.Barroso 3 56 Orpen - Summer Fest R.M.Bullrich - - - 4P 7 BABY LEIA R.Bascuñan-4 3 56 Treasure Beach - Baby Way R.O.Soto - - - - 8 FELURIAN R.Blanco 3 56 Daniel Boone - Felicidad Is Back J.M.Etchechoury - - - 6S 9 DEAJUERA E.Ortega P. 3 56 Treasure Beach - Devonia E.Martin Ferro - - - - 10 PRINCESS MAJESTIC G.Villalba 3 56 Seek Again - Queen Majesty E.G.Chiappero - 6S 5S 4S 11 LA NIÑA PUÑALES A.Castro 3 56 Horse Greeley - Perfect Academy J.C.Aguirre - 5S 4S 7S 12 CATTIVA W.Pereyra 3 56 Aerosol - Kucera A.M.Canto - - - - 13 MI CHICHE M.Aserito 3 56 Dynamix - Solicitada J.L.Rivollier - - - - 14 LAST DANCER C.Velazquez 3 56 War Command - La Musical D.Peña

BALLADO`S BEACH (5) SEXY CHICK (6) TAKE FOR YOU (1) VALENTRA (3)