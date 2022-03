DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 READY RYE, 54, R.Bascuñan (2) 2 Freeling, 53, F.J.Lavigna (4) 6,05 8 cps 3 Dulce Rafaela, 53, S.Arias (9) 10,40 2 cps 4 Great Gaucha, 57, R.Villagra (10) 129,95 3/4 cpo 5 Taura Soy, 57, D.E.Arias (3) 19,35 3 cps 6 Bombita Letal, 53, R.Muñoz (1) 45,55 4 cps 7 Margaretha Zelle, 57, D.R.Gomez (8) 7,15 1 cpo 8 La Orana Maria, 57, F.Aguirre (11) 3,55 1 1/2 cpo ú Sunny Paradise, 57, Jorge Peralta (7) 10,25 9 cps - - -

Dividendos: READY RYE $ 3,05, 1,25 y 1,10. Freeling $ 2,95 y 1,60. Dulce Rafaela $ 1,75. IMPERFECTA $ 795,00. CUATRIFECTA $ 58.452,00. DOBLE DESQUITE $ 5.380,00. TRIPLO $ 6.480,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 31.802,50. No corrieron: (5) Adora Key y (6) La Mariu. Tiempo: 1'11s82c. Cuidador: J.J.Zubiria. Stud: Don Quijote. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Shoe Read. RECAUDACIÓN: 30.577.676.