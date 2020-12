Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Impress Me , 56, G.J.Garcia

DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 TOLCACHIER, 57, Jorge Peralta (10) 24761 2 Sweet Prize, 57, R.Alzamendi (14) 88336 5,55 cza 3 Bibelot, 56, J.Villagra (6) 6498 75,45 3 cps 4 Cosecharas Tu Siembra, 57, W.Aguirre (8) 99043 4,95 1 cpo 5 Herald Sun, 57, F.Coria (12) 16180 30,30 1/2 cpo 6* Domino Joy, 57, R.Frias (7) 38756 12,65 3/4 cpo 7 Quetrio Caleu, 57, L.Noriega (2) 88336 5,55 pzo 8 Bernie, 57, J.M.Sanchez (5) 13161 37,25 1 1/2 cpo 9 Sipagan, 54, N.Villarreta (13) 21985 22,30 3 cps 10 Hot Sauce (brz), 51, A.I.Romay (4) 60155 8,15 3/4 cpo 11 Consentido Boy, 57, W.Moreyra (9) 52434 9,35 3/4 cpo 12 Cartola, 54, C.Perez G. (15) 18641 26,30 pzo 13 Vans Joy, 55, C.Benitez (16) 8685 56,45 2 cps 14 Multiplicador Joy, 57, F.L.Goncalves (3) 132503 3,70 2 1/2 cps ú Silent Fil, 57, L.Cabrera (11) 14169 34,60 5 cps - - - 683643 - - (*) Hocicó

Dividendos: TOLCACHIER $ 19,80, 7,40 y 6,30. Sweet Prize $ 3,80 y 3,45. Bibelot $ 10,25. IMPERFECTA $ 2.169,00. CUATRIFECTA $ 169.157,42 . DOBLE $ 2.321,00.No Corrió: (1) Salemi. Tiempo: 56s65c. Cuidador: J.D.Fuhr. Stud: Yaveran (az). El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Talk Me Again DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 FORM STAR, 54, S.Barrionuevo (12) 17630 2 Queen Bess, 53, M.A.Sosa (11) 46831 14,40 2 cps 3 Alfa Omega, 54, O.Villarroel (5) 54384 12,40 2 cps 4 Doña Vaga, 57, E.Ortega P. (8) 40995 16,45 1/2 cpo 5 Elvis Princess, 55, E.Retamozo (7) 83255 8,10 1/2 cpo 6 Re Chiara, 54, N.Villarreta (13) 40747 16,55 1 cpo 7 Watch For Ever, 56, A.Cabrera (16) 59415 11,35 1/2 cpo 8 Reina Filosa, 57, B.Enrique (14) 74515 9,05 pzo 9 Aurora Lane, 57, F.L.Goncalves (15) 49768 13,55 pzo 10 The Best Island, 57, W.Pereyra (10) 184757 3,65 pzo 11 Muy Peluquera, 57, K.Banegas (2) 84295 8,00 1/2 cpo 12 Puntillista Rye, 52, M.Giuliano C. (1) 74929 9,00 cza 13 La Allegra, 57, D.Ramella (3) 87580 7,70 pzo 14 Conjuice, 57, P.Carrizo (9) 21754 31,00 1 1/2 cpo 15 Furiosa Lad, 57, L.Vai (4) 6018 112,05 2 1/2 cps ú Amansara, 55, O.Alderete (6) 12845 52,50 2 cps - - - 939719 Dividendos: FORM STAR $ 38,25, 15,35 y 8,00. Queen Bess $ 4,45 y 3,05. Alfa Omega $3,90. IMPERFECTA $ 4.811,00. CUATRIFECTA $ 879.264,69 . DOBLE EXTRA $ 58.935,00. TRIPLO $ 961.061,40 . CUATERNA $ 1.072.094,83 . QUINTUPLO: a ganador $ 506.231,60 , a placé $ 34.642,50. Corrieron todos. Tiempo: 56s39c. Cuidador: H.F.Calcagno. Stud: C. J. A.. La ganadora de 5 años es hija de Star Runner y Formalizad. RECAUDACIÓN: $ 34.778.642 . TOLCACHIER. Sweet Prize. Bibelot. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (1) Salemi56s65c.J.D.Fuhr.Yaveran (az). El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Talk Me Again

