Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Giant`s Macho One , 53, E.Suarez

J BE WALKER , 57, G.Mansilla

SEXTA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 DOÑA GOTA, 52, R.Frias (7) 168993 2 Llamas De Acero, 58, G.Bonasola (2) 121112 3,00 1 cpo 3 Perola Negra, 58, F.L.Goncalves (4) 66667 5,45 6 cps 4 Toda Bien, 52, M.Valle (3) 23670 15,35 1/2 cza 5 Nifty, 52, A.Paez (6) 23517 15,45 3 1/2 cps 6 Flor De Benicio, 60, O.Alderete (5) 47807 7,60 1 1/2 cpo ú Pink Diamond, 60, W.Pereyra (1) 57218 6,35 23 cps - - - 508984 Dividendos: DOÑA GOTA $ 2,15 y 1,30. Llamas De Acero $ 1,45. EXACTA $ 157,00. TRIFECTA Extra $ 667,00. DOBLE $ 8.381,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'0s32c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: San Benito. La ganadora de 3 años es hija de John F Kennedy y Gordana SEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1* CUTE SMILE, 51, A.I.Romay (8) 127101 2 Lady Otoñal, 57, O.Alderete (6) 80129 4,60 pzo 3 Impositiva Rate, 56, G.J.Garcia (2) 64103 5,75 4 cps 4 Viena Girl, 54, N.Villarreta (3) 150446 2,45 7 cps 5 Amarendra, 54, M.Gonzalez (7) 17806 20,70 4 cps 6 Callas Forever, 53, R.Frias (5) 28463 12,95 5 cps 7 Valley Light, 57, G.Villalba (1) 14149 26,05 9 cps ú Reina Awe, 54, J.Leonardo (4) 33508 11,00 hco - - - 515706 - - (*) Largó frío Dividendos: CUTE SMILE $ 2,90, 1,25 y 1,40. Lady Otoñal $ 1,95 y 1,30. Impositiva Rate $ 2,05. EXACTA $ 374,00. TRIFECTA Extra $ 1.713,00. DOBLE $ 385,00. TRIPLO ESPECIAL $ 67.095,00. CUATERNA $ 148.187,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'39s63c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: Moffly. La ganadora de 4 años es hija de Indy Point y She Is Cute OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 DEL YAUCHA, 57, C.Montoya (9) 83951 2 Crono Joy, 57, I.Monasterolo (12) 38837 10,70 3 cps 3 Giant`s Boboman, 55, C.Cabrera (2) 47765 8,70 6 cps 4* Boro Truth, 57, J.Da Silva (7) 92346 4,50 1/2 pzo 5 Guri Gaucho, 57, P.Carrizo (13) 90338 4,60 3 cps 6 Tamayo Azteca, 57, E.Ortega P. (4) 80691 5,15 2 cps 7X Don Ricote, 57, C.Velazquez (8) 29265 14,20 1 cpo 8+ No Me Reproches, 57, F.L.Goncalves (10) 90338 4,60 1 cpo 9 Feelantropo, 54, N.Villarreta (11) 6031 68,90 2 cps 10** Candido Rec, 57, L.Cabrera (5) 13171 31,55 4 cps ú Gaucho Meeting, 57, R.R.Barrueco (14) 7625 54,50 16 cps - - - 580359 - - (*) Largó cruzado (X) Corrió desestribado (+) Se fue de manos (**) Ligó suelta Dividendos: DEL YAUCHA $ 4,95, 2,45 y 2,05. Crono Joy $ 4,25 y 2,55. Giant S Boboman $ 3,10. IMPERFECTA $ 1.300,00. TRIFECTA Extra $ 14.029,00. DOBLE $ 1.018,00.No corrieron: (1) Unbeaten, (3) Vardon Joy, (6) Rock Improver, (15) Orpen Vador y (16) Amiguito Leñero. Tiempo: 1'13s60c. Cuidador: J.C.Conti. Stud: Bernagi. El ganador de 4 años es hijo de Zensational y Dim Dam Dum NOVENA CARRERA- 2400 METROSPremio: Handicap Republica De Francia Gan Pag. Dist. 1 OTRO PLANETA, 57, G.Calvente (2) 151222 2 Negro Dream, 50, J.Leonardo (8) 11742 21,25 2 cps 3 Vader Rye, 56, J.Da Silva (1) 53089 4,70 1/2 pzo 4 Lobista, 56, R.Frias (7) 89113 2,80 1/2 cza 5 Stormy Ruler, 54, A.Domingos (4) 39294 6,35 7 cps 6 Victory Thirsty, 56, G.Bonasola (3) 8387 29,75 28 cps - - - 352848 Dividendos: OTRO PLANETA $ 1,65, EXACTA $ 654,00. TRIFECTA $ 794,00. DOBLE $ 179,00. CUATERNA $ 3.709,00.No corrieron: (5) Master Of Sound y (6) Ree Lunatico. Tiempo: 2'31s41c. Cuidador: J.M.Benesperi. Stud: Los Monjes. El ganador de 5 años es hijo de Cima De Triomphe y Pasada De Rosca DECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 SEEK YOUR LIFE, 57, O.Alderete (6) 123982 2 Party Doll, 55, S.Barrionuevo (10) 16736 28,15 2 cps 3 Felicidad Eterna, 57, D.Ramella (12) 66827 7,05 2 cps 4 Susan Island, 57, W.Pereyra (1) 46647 10,10 1 cpo 5* Queen Esperanza, 53, M.A.Sosa (15) 22119 21,30 3/4 cpo 6 Not True Sale, 57, C.Velazquez (2) 105872 4,45 1/2 cza 7 Valsa Bina, 55, M.La Palma (3) 4027 117,00 1 cpo 8X Lady Ines, 57, F.L.Goncalves (8) 37391 12,60 3/4 cpo 9+ Musicalize, 57, C.Montoya (14) 14839 31,75 4 cps 10 Pakleni, 53, A.I.Romay (13) 6730 70,00 3/4 cpo 11 Consta, 57, K.Banegas (5) 78522 6,00 4 cps 12 Butterfly Kiss, 57, G.Calvente (7) 84888 5,55 2 cps ú Battaglia, 57, E.Siniani (16) 48822 9,65 6 cps - - - 657402 - - (*) Ligó suelta (X) Indócil en los partidores (+) Largó cruzado Dividendos: SEEK YOUR LIFE $ 3,80, 1,70 y 1,35. Party Doll $ 9,65 y 5,00. Felicidad Eterna $ 2,40. IMPERFECTA $ 3.777,50. TRIFECTA Extra $ 34.167,00. DOBLE $ 305,00.No corrieron: (4) Spritecat, (9) La Gran Apuesta y (11) Manila Beach. Tiempo: 1'14s6c. Cuidador: A.A.Saval. Stud: Lolo Y Susy. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Seeking Quality UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 INCA CHIRUSA, 53, R.Frias (15) 101238 2 Che Vizcacha, 57, A.Giorgis (9) 46374 7,75 cza 3 Constantino, 54, J.Rivarola (8) 52467 6,85 1 cpo 4 Calandria Key, 57, W.Pereyra (5) 22891 15,70 4 cps 5 Che Princesa, 57, P.Carrizo (12) 95839 3,75 1 cpo 6 Es Patriota, 54, R.Villegas (13) 15798 22,75 1/2 cpo 7 Re Chiara, 57, K.Banegas (3) 32822 10,95 1/2 cpo 8 Ascension, 57, F.L.Goncalves (16) 48567 7,40 3 1/2 cps 9 Crecer Volando, 57, J.Da Silva (11) 15326 23,45 3/4 cpo 10 Muchos Besos, 57, A.Domingos (6) 34724 10,35 3 1/2 cps 11 Doña Vaga, 57, L.Cabrera (2) 24872 14,45 4 cps 12 Exit Ilusion, 55, M.Aserito (10) 4155 86,50 10 cps ú* New Ninon, 51, M.Giuliano C. (4) 5764 62,35 - - - 500836 - - (*) Rodó Dividendos: INCA CHIRUSA $ 3,55, 3,10 y 1,95. Che Vizcacha $ 3,75 y 2,25. Constantino $ 2,30. IMPERFECTA $ 1.347,50. TRIFECTA Extra $ 2.979,50. DOBLE $ 402,00. TRIPLO SELECTIVO $ 30.765,00. CUATERNA SELECTIVA $ 78.820,00.No corrieron: (1) Pulverizadora Inc, (7) Augum y (14) Dear Marie. Tiempo: 1'12s20c. Cuidador: M.A.Ruiz. Stud: Mar (cdu). La ganadora de 5 años es hija de Incasico y Cangas DUODECIMA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 IL PESCALLINO, 57, O.Alderete (14) 69303 2 Punta India, 55, W.Pereyra (15) 75167 6,50 pzo 3 Estimado Informe, 57, C.Velazquez (8) 48136 10,15 1/2 cpo 4 Vivo Fantasy, 57, F.L.Goncalves (1) 244293 2,00 7 cps 5 Domino Joy, 53, R.Frias (5) 92186 5,30 1 cpo 6 El Camarada, 57, J.Da Silva (12) 18974 25,75 1 cpo 7 El Flechazo, 57, L.Franco (9) 31120 15,70 hco 8 Bran Blue, 55, G.Villalba (7) 4040 120,95 6 cps 9 Que Big Bang, 57, M.Aserito (6) 7805 62,60 pzo 10 Amperimetro, 53, A.I.Romay (16) 6341 77,05 1 cpo 11 Infinit, 57, K.Banegas (2) 34287 14,25 6 cps 12 Muscarian, 57, R.Alzamendi (10) 23775 20,55 1/2 cza 13 Flechador Secreto, 52, C.Montoya (11) 6510 75,05 10 cps ú Te Vi Campeon, 55, S.Barrionuevo (4) 21667 22,55 2 cps - - - 683604 Dividendos: IL PESCALLINO $ 7,05, 3,50 y 2,25. Punta India $ 2,90 y 2,05. Estimado Informe $ 3,35. IMPERFECTA $ 855,00. TRIFECTA $ 3.351,00. DOBLE $ 679,00. CADENA JACKPOT $ 1.476.400,25.No corrieron: (3) Winfried y (13) Marvin Hagler. Tiempo: 1'19s29c. Cuidador: C.A.Dacosta. Stud: Stud Valdi. El ganador de 5 años es hijo de Zensational y Imaginame Linda DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 BACANEA, 57, E.Siniani (16) ********** 2 Fermina Daza, 57, M.Valle (9) 112087 2,75 4 cps 3 Galera Cat, 57, R.Alzamendi (8) 18795 16,40 1/2 cpo 4 Naiara Saam, 56, F.Correa (15) ********** 0,00 4 cps 5 Surprise Again, 57, P.Carrizo (4) 61037 5,05 2 cps 6 La Piazetta, 53, R.Villegas (13) 62906 4,90 1 cpo 7 In Cana, 55, L.Cabrera (14) 8960 34,40 7 cps 8 Dorita Circle, 57, E.Torres (12) 6303 48,90 1 cpo 9 La Empadronadita, 57, C.Velazquez (2) 7955 38,75 hco 10 Cande Prize, 55, M.La Palma (7) 4410 69,90 1/2 cpo 11 New Girl, 57, C.Montoya (6) 67008 4,60 3 cps 12 Trust Me, 57, R.R.Barrueco (3) 14819 20,80 1/2 cpo ú* Mienteme, 54, N.Villarreta (10) 25369 12,15 s.a. - - - ********** - - (*) Largó al rato Dividendos: BACANEA $ 10,35, 3,75 y 3,15. Fermina Daza $ 1,55 y 1,40. Galera Cat $ 4,15. IMPERFECTA $ 630,00. TRIFECTA Extra $ 10.350,00. DOBLE $ 5.421,00. TRIPLO ESPECIAL $ 50.927,50.No corrieron: (1) Trajinada, (5) Decanas Sembradora y (11) Gina Saam. Tiempo: 1'15s2c. Cuidador: S.A.Alvarez. Stud: Camelias M.. La ganadora de 5 años es hija de Missionary y La Batahola DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 MINI PLACER, 57, E.Siniani (12) 218804 2 Sonido Informatico, 54, N.Villarreta (1) 67598 6,15 1 cpo 3 Miss Calero, 57, C.Montoya (9) 64454 6,45 7 cps 4 Dancing Street, 57, J.Leonardo (16) 26064 15,95 2 cps 5 Sitna, 55, M.La Palma (6) 69870 5,95 3 cps 6 Montisaffair, 57, A.Paez (8) 13389 31,05 1/2 cza 7 Romance De Verano, 57, L.Cabrera (14) 6337 65,60 1 1/2 cpo 8 Queen Of The Beach, 56, F.Correa (11) 9332 44,55 1 1/2 cpo 9 So Good, 55, C.Cabrera (4) 48909 8,50 6 cps 10 Samba Brasileña, 57, D.Ramella (13) 30016 13,85 4 cps 11 Seriota Star, 57, R.R.Barrueco (15) 4149 100,20 9 cps 12* Temida Amante, 57, M.Valle (3) 18643 22,30 s.a. úX Seras Famosa, 51, R.Villegas (10) 6416 64,80 s.a. - - - 583981 - - (*) Desmontó (X) Cruzó al tranco Dividendos: MINI PLACER $ 1,90, 1,20 y 1,15. Sonido Informatico $ 2,10 y 1,60. Miss Calero $ 1,35. IMPERFECTA $ 362,50. CUATRIFECTA $ 2.471,50. DOBLE $ 487,00. QUINTUPLO: a ganador $ 110.024,50, a placé $ 627,00.No corrieron: (2) Ruperta Candy, (5) Maggiore Star y (7) Happy Way. Tiempo: 1'13s76c. Cuidador: E.A.Corsiglia. Stud: La Ely. La ganadora de 5 años es hija de Valid Stripes y Mini De Forca DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 MUY PICARA, 57, F.L.Goncalves (15) 101116 2 Emmapiday, 57, A.Paez (11) 75436 6,30 2 cps 3 Infanta Romana, 57, W.Pereyra (13) 73681 6,45 1/2 cza 4 Golightly, 57, P.Carrizo (14) 34068 13,95 1/2 cpo 5 Bird Lady, 53, A.I.Romay (12) 10863 43,75 2 cps 6 Toda Una Amiguita, 54, R.Garcia (6a) 243715 1,95 1/2 cpo 7 Purisima Rye, 57, A.Domingos (6) 243715 1,95 5 cps 8 Hunter In Greeley, 53, R.Frias (2) 34314 13,85 1 cpo 9 Señora Tuca, 57, I.Monasterolo (3) 11104 42,80 2 cps 10 Depende, 57, M.Valle (9) 11493 41,35 4 cps 11 Sarookh, 57, C.Montoya (4) 8464 56,15 3/4 cpo 12 Setina Glory, 57, R.R.Barrueco (1) 36140 13,15 2 cps 13 Alvarinha, 53, M.A.Sosa (5) 9514 49,95 7 cps ú Juana Canela, 55, S.Barrionuevo (10) 13003 36,55 1/2 cpo - - - 906626 Dividendos: MUY PICARA $ 4,70, 2,50 y 2,00. Emmapiday $ 3,05 y 3,45. Infanta Romana $ 2,10. IMPERFECTA $ 990,00. CUATRIFECTA $ 28.846,00. DOBLE FINAL $ 1.155,00. TRIPLO $ 14.880,00. CUATERNA $ 85.400,00. No corrieron: (7) Aftermath y (8) Doña Tallada. Tiempo: 1'26s54c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: R. L. A.. La ganadora de 4 años es hija de Exchange Rate y Muy Premiad. RECAUDACIÓN: $ 39.530.541. MINI PLACER. Sonido Informatico. Miss Calero. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. QUINTUPLO: a ganadora placé.No corrieron: (2) Ruperta Candy, (5) Maggiore Star y (7) Happy Way1'13s76c.E.A.Corsiglia.La Ely. La ganadora de 5 años es hija de Valid Stripes y Mini De Forca BACANEA. Fermina Daza. Galera Cat. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. TRIPLO ESPECIAL.No corrieron: (1) Trajinada, (5) Decanas Sembradora y (11) Gina Saam1'15s2c.S.A.Alvarez.Camelias M.. La ganadora de 5 años es hija de Missionary y La Batahola IL PESCALLINO. Punta India. Estimado Informe. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA JACKPOT.No corrieron: (3) Winfried y (13) Marvin Hagler1'19s29c.C.A.Dacosta.Stud Valdi. El ganador de 5 años es hijo de Zensational y Imaginame Linda INCA CHIRUSA. Che Vizcacha. Constantino. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA.No corrieron: (1) Pulverizadora Inc, (7) Augum y (14) Dear Marie1'12s20c.M.A.Ruiz.Mar (cdu). La ganadora de 5 años es hija de Incasico y Cangas SEEK YOUR LIFE. Party Doll. Felicidad Eterna. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (4) Spritecat, (9) La Gran Apuesta y (11) Manila Beach1'14s6c.A.A.Saval.Lolo Y Susy. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Seeking Quality OTRO PLANETAEXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (5) Master Of Sound y (6) Ree Lunatico2'31s41c.J.M.Benesperi.Los Monjes. El ganador de 5 años es hijo de Cima De Triomphe y Pasada De Rosca DEL YAUCHA. Crono Joy. Giant S Boboman. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (1) Unbeaten, (3) Vardon Joy, (6) Rock Improver, (15) Orpen Vador y (16) Amiguito Leñero1'13s60c.J.C.Conti.Bernagi. El ganador de 4 años es hijo de Zensational y Dim Dam Dum CUTE SMILE. Lady Otoñal. Impositiva Rate. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. TRIPLO ESPECIAL. CUATERNA. Corrieron todos1'39s63c.O.F.Labanca.Moffly. La ganadora de 4 años es hija de Indy Point y She Is Cute DOÑA GOTA. Llamas De Acero. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos2'0s32c.J.M.Etchechoury.San Benito. La ganadora de 3 años es hija de John F Kennedy y Gordana

J BE WALKER. Es Del Cosmos. Tahini Night. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA JACKPOT.No Corrió: (1) Tin Catcher1'20s48c.R.O.Mossotto.La Nanina (bv). El ganador de 4 años es hijo de J Be K y Miss On Time