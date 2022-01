Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de La Plata

THE CAT IS GUZMI , 53, R.Villegas

OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MEM`S CAPOTE, 57, F.L.Goncalves (4) 2 Giant`s Candy, 57, B.Enrique (1) 2,65 3/4 cpo 3 Nor`agus, 57, W.Pereyra (2) 6,05 1/2 cza 4 Arañazo Song, 57, G.Hahn (6) 15,40 cza 5 Decretado, 57, J.Villagra (7) 2,65 2 1/2 cps 6 Look At Me, 57, F.Menendez (8) 9,85 4 cps 7 Ipa Prize, 57, F.Arreguy (h) (3) 6,15 2 1/2 cps 8 Terrible Cat, 57, A.O.Lopez (5) 37,35 11 cps ú Icy Compinche, 57, M.N.Ferreyra (9) 72,65 6 cps - - - Dividendos: MEM´S CAPOTE $ 9,50, 5,00 y 1,45. Giant´s Candy $ 2,65 y 1,40. Nor´Agus $ 1,90. EXACTA $ 370,50. TRIFECTA $ 1.526,00. DOBLE $ 1.995,00. CADENA con 6 aciertos $ 643.455,00, con 5 aciertos $ 4.949,00. Corrieron todos. Tiempo: 59s97c. Cuidador: A.J.Gonzalez. Stud: Hs. Dilu. El ganador de 4 años es hijo de Memphis Tennessee y Band Of Angels NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EL CHIMUELO, 56, G.Hahn (3) 2 El Poriaju, 56, F.Arreguy (h) (9) 5,05 7 cps 3 Atheon, 56, O.Arias (1) 7,35 3 cps 4 Perfect Roll, 56, S.Arias (5) 70,70 1/2 pzo 5 Animate Lu, 56, L.Comas (8) 3,25 2 cps 6 Devil`s King, 56, M.J.Lopez (10) 13,90 2 cps 7 Rico Tipo, 56, F.Aguirre (7) 42,25 7 cps ú Alto Del Plata, 56, R.L.Gonzalez (6) 10,30 15 cps - - - Dividendos: EL CHIMUELO $ 1,80 y 1,95. El Poriaju $ 3,60. EXACTA $ 104,50. TRIFECTA $ 479,00. DOBLE $ 1.957,50. TRIPLO $ 2.409,00. CUATERNA $ 60.000,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 244.229,00, con 4 aciertos $ 928,00.No corrieron: (2) Honour Cat y (4) Gran Javier. Tiempo: 59s76c. Cuidador: J.M.Kowalski. Stud: Octavio - Roman (az). El ganador de 3 años es hijo de Angiolo y Delos DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LA DE COPAS, 55, L.M.Fer`dez (12) 2 Madame Mora, 57, M.J.Lopez (11) 30,25 1/2 cpo 3 Stormy High, 57, B.Enrique (9) 4,90 1/2 cpo 4 Problema De Polleras, 53, R.Villegas (5) 17,35 2 cps 5 Vidina, 54, J.R.Benitez V. (13) 14,30 pzo 6 Malibu Lights, 53, D.Lencinas (4) 7,75 1 1/2 cpo 7 Wind Turbine, 53, Jose Gomez (8) 4,40 1 cpo 8 Sil Top, 57, O.Arias (7) 156,30 cza 9 Darrakela, 57, F.Arreguy (h) (10) 12,00 cza 10 Moon Cloud, 57, F.L.Goncalves (2) 1,90 1 cpo 11 By Sumba, 53, S.Arias (6) 73,70 1/2 pzo ú Hacela Bien, 57, J.Rivarola (1) 30,65 10 cps - - - Dividendos: LA DE COPAS $ 57,55, 12,20 y 6,50. Madame Mora $ 8,20 y 4,70. Stormy High $ 2,10. IMPERFECTA $ 5.038,00. CUATRIFECTA $ 474.095,00 . DOBLE $ 3.327,50.No Corrió: (3) La Marinella. Tiempo: 1'0s69c. Cuidador: R.G.Britos. Stud: Hs. Buen Ojo (sr). La ganadora de 5 años es hija de Most Improved y Paradise Lake UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 NORMA POUPEE, 53, A.Sanchez (13) 2 Arcanine, 53, D.Lencinas (6) 3,25 5 cps 3 Dakota Sun, 57, R.L.Gonzalez (12) 9,15 1 1/2 cpo 4 Basca Shot, 54, M.Giuliano C. (10) 92,70 v.m. 5 Justina In Town, 57, M.J.Lopez (11) 4,80 3/4 cpo 6 Molinada, 55, A.Coronel E. (5) 83,70 2 1/2 cps 7 Neymara, 57, A.Cabrera (7) 5,35 1/2 cza 8 Linda Catalina, 53, J.Roman (2) 43,75 3 cps 9 Hermosa Ilusion, 57, F.Arreguy (h) (3) 7,90 1/2 cza 10* Nistel Queen, 57, A.O.Lopez (9) 9,45 2 1/2 cps 11 Bella Alex, 53, W.Garcia (1) 30,15 cza 12 Vinoteca Planet, 54, J.R.Benitez V. (8) 59,85 6 cps ú La Troyana, 53, R.Villegas (4) 62,75 2 cps - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: NORMA POUPEE $ 6,35, 2,55 y 1,90. Arcanine $ 1,85 y 1,35. Dakota Sun $ 4,00. IMPERFECTA $ 1.505,00. CUATRIFECTA $ 161.604,00. DOBLE DESQUITE $ 51.280,00. TRIPLO $ 21.197,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 666.665,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'1s11c. Cuidador: J.C.Cesar. Stud: Estamos Vivos. La ganadora de 5 años es hija de Manipulator y Pasada De Rosc. RECAUDACIÓN: $ 29.299.450. . LA DE COPAS. Madame Mora. Stormy High. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (3) La Marinella1'0s69c.R.G.Britos.Hs. Buen Ojo (sr). La ganadora de 5 años es hija de Most Improved y Paradise Lake EL CHIMUELO. El Poriaju. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertoscon 4 aciertos.No corrieron: (2) Honour Cat y (4) Gran Javier59s76c.J.M.Kowalski.Octavio - Roman (az). El ganador de 3 años es hijo de Angiolo y Delos MEM´S CAPOTE. Giant´s Candy. Nor´Agus. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos59s97c.A.J.Gonzalez.Hs. Dilu. El ganador de 4 años es hijo de Memphis Tennessee y Band Of Angels

