Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Can`t Be Real , 56, G.J.Garcia

Lady On Fire , 55, F.Barroso

Last Dime (brz) , 55, A.Giannetti

OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 RANNET, 57, B.Enrique (7) 2 Deep Sea Blue, 53, M.Rey (6) 31,65 3 cps 3 Alto De La Luna, 57, P.Carrizo (3) 1,85 3/4 cpo 4 Domingo Rye, 57, A.Giannetti (2) 1,85 5 cps 5 Emerson Dubai, 53, G.Borda (1) 8,30 4 cps 6* Nicoletto, 57, S.Piliero (5) 62,75 12 cps úX El Granuja, 57, E.Siniani (4) 11,85 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado (X) Largó al rato

Dividendos: RANNET $ 6,70 y 3,55. Deep Sea Blue $ 6,95. EXACTA $ 6.295,00. TRIFECTA $ 24.370,00. DOBLE $ 3.180,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s54c. Cuidador: C.C.Cabrera. Stud: Don Guillermo (rº). El ganador de 4 años es hijo de Lizard Island y Radical Lady NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LAGARTO BOY, 56, W.Moreyra (4) 2* French Hunter, 56, A.Giannetti (8) 2,60 1/2 pzo 3 Don Escorpion, 56, W.Pereyra (6) 7,65 2 1/2 cps 4 Burnaby, 56, F.L.Goncalves (3) 2,70 cza 5 Sixty Lu, 56, A.Paez (5) 29,60 1/2 pzo 6 Mar A Lago, 56, L.Vai (1) 5,95 1/2 cpo 7 High Commander, 56, M.Valle (2) 8,10 4 cps ú Tooru, 56, P.Carrizo (7) 10,30 1 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: LAGARTO BOY $ 5,70, 2,00 y 2,40. French Hunter $ 1,75 y 1,20. Don Escorpion $ 2,35. EXACTA $ 1.117,50. TRIFECTA Extra $ 12.010,00. DOBLE $ 2.107,50. TRIPLO PLUS $ 160.160,00. CUATERNA $ 285.710,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s33c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: Cayca Ranch. El ganador de 3 años es hijo de Suggestive Boy y Vieja Iguana DECIMA CARRERA- 1000 METROSClasico Olavarria (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 CARAMELIZA, 59, F.L.Goncalves (3) 2 Madonna Key, 59, B.Enrique (1) 14,10 1/2 cza 3 Antes Y Despues, 60, M.Aserito (9) 9,40 3/4 cpo 4 Senegalesca, 59, W.Pereyra (11) 1,65 1/2 pzo 5* Vigata, 60, M.Valle (7) 24,95 4 cps 6 Che Maga, 60, J.Noriega (6) 2,65 cza 7 Enjoy Bomb, 59, C.Velazquez (8) 12,30 1 cpo 8 Leiralis, 60, G.Hahn (10) 54,70 3/4 cpo 9 Maestra Druida, 59, E.Ortega P. (5) 19,30 1 1/2 cpo 10 Idaira Chica, 60, P.Carrizo (2) 89,50 10 cps úX Jugar La Vida, 59, G.Borda (4) 140,90 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco Dividendos: CARAMELIZA $ 9,95, 3,30 y 2,20. Madonna Key $ 3,05 y 2,95. Antes Y Despues $ 2,55. EXACTA $ 4.720,00. TRIFECTA $ 46.242,50. DOBLE $ 5.400,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s8c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Carmel. La ganadora de 3 años es hija de Le Blues y Candy Explotion UNDECIMA CARRERA- 1800 METROSClasico Paseana (g. Ii) - GRUPO II Pag. Dist. 1 MICHELICA, 60, I.Monasterolo (1) 2 Buena Brujula, 60, O.Alderete (3) 11,90 3 cps 3 Forty Cinque, 60, G.Bonasola (2) 15,20 pzo 4 Che Silvina, 60, W.Pereyra (6) 4,25 1/2 cpo 5 La Validada, 60, J.Noriega (4) 1,95 1 1/2 cpo 6 Salsa Taquera, 60, F.L.Goncalves (5) 5,85 2 1/2 cps 7* Splend Nistel, 60, A.Giannetti (7) 14,15 3 1/2 cps 8 Bonic Star, 57, E.Ortega P. (9) 8,85 2 cps 9 Mas Mora, 57, B.Enrique (10) 23,60 6 cps úX Cima Hechizada, 60, J.Villagra (8) 27,65 cza - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: MICHELICA $ 10,90, 3,55 y 2,60. Buena Brujula $ 5,55 y 2,90. Forty Cinque $ 4,95. EXACTA $ 3.015,00. TRIFECTA Extra $ 41.865,00. DOBLE $ 3.685,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'48s28c. Cuidador: J.E.Teppaz. Stud: Nycsi. La ganadora de 4 años es hija de Hurricane Cat y Doña Suspiros DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 HONY BOONE, 56, R.Blanco (8) 2 Mi Boquita Rye, 56, F.Barroso (2) 29,60 3/4 cpo 3 War Princess, 56, B.Enrique (7) 8,25 3/4 cpo 4 Still Life, 56, E.Talaverano (11) 15,75 3/4 cpo 5 Sexy Chick, 56, J.Noriega (1) 8,15 1 cpo 6 Consejista, 56, G.J.Garcia (13) 14,20 pzo 7 Elegante Silver, 56, O.Alderete (12) 23,45 1/2 cpo 8 Delicada Bomb, 56, F.L.Goncalves (16) 3,15 1 1/2 cpo 9 Skylandia, 52, L.Brigas (5) 46,20 1/2 pzo 10 Cristaliera, 52, L.Recuero (6) 15,10 pzo 11 Amiguita Milonguera, 56, W.Moreyra (9) 53,70 1 cpo 12 Smart Hit, 56, A.Cabrera (14) 17,30 1 cpo 13* Passoa, 56, W.Pereyra (10) 18,05 1/2 cpo 14 Borbolisa, 56, I.Monasterolo (3) 77,15 13 cps ú Game Winner, 56, M.Valle (15) 37,40 1 cpo - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: HONY BOONE $ 2,20, 1,90 y 1,55. Mi Boquita Rye $ 10,50 y 6,55. War Princess $ 3,50. IMPERFECTA $ 5.430,00. TRIFECTA Extra $ 45.255,00. DOBLE $ 970,00. TRIPLO CLASICO $ 52.630,00. CUATERNA CLASICA $ 375.000,00.No Corrió: (4) Milonguita Hounds. Tiempo: 1'10s10c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: S. M. De Araras. La ganadora de 3 años es hija de Daniel Boone y Honey Baby DECIMOTERCERA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 DONA ROAD, 56, E.Ortega P. (3) 2 Edonis, 56, A.Giannetti (6) 3,15 7 cps 3 Dona Gla, 54, R.Frias (9) 7,15 1 cpo 4 Shana Tova, 52, G.Borda (5) 17,20 1/2 cpo 5 Rosewood, 56, C.Velazquez (1) 30,15 6 cps 6 Guns Of Glory, 53, J.Espinoza (8a) 1,50 7 cps 7 Elmasa, 56, J.Villagra (8) 1,50 9 cps ú Indian Curry, 56, L.Balmaceda (2) 11,30 s.a. - - - Dividendos: DONA ROAD $ 9,25 y 3,75. Edonis $ 1,80. EXACTA $ 1.882,50. TRIFECTA Extra $ 8.195,00. DOBLE $ 1.745,00. CADENA JACKPOT $ 549.263,00.No corrieron: (4) Night Frame y (7) Twin Shadow. Tiempo: 2'2s17c. Cuidador: B.Correas. Stud: Tres G.. La ganadora de 3 años es hija de Storm Embrujado y Dona Bellamy DECIMOCUARTA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 FENNAN BOY, 56, C.Velazquez (8) 2 Re Picaron, 56, G.Bonasola (10) 11,40 1 cpo 3 Serino, 56, A.Giannetti (1) 3,25 1/2 pzo 4 Jonie Branco, 54, E.G.Ortega T. (2) 15,10 1 1/2 cpo 5 El Impenetrable, 56, F.L.Goncalves (6) 2,60 pzo 6* Peru City, 56, B.Enrique (4) 3,65 1 1/2 cpo 7 Verde Mole, 56, E.Ortega P. (7) 14,50 1/2 cpo 8 Stormy Knight, 52, G.Borda (5) 78,75 6 cps ú El Chantaje, 56, E.Torres (3) 28,25 12 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: FENNAN BOY $ 4,10, 2,65 y 1,65. Re Picaron $ 3,65 y 2,25. Serino $ 1,50. EXACTA $ 1.995,00. TRIFECTA Extra $ 19.610,00. DOBLE $ 1.272,50.No Corrió: (9) Cualac. Tiempo: 2'3s28c. Cuidador: J.C.Lobrutto. Stud: Vadarkblar. El ganador de 3 años es hijo de Asiatic Boy y Fennana DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* SUNRISE NOTE, 57, C.Velazquez (11) 2 She`s My Dream, 57, B.Enrique (1) 6,95 2 cps 3 Sopita Cat, 57, F.L.Goncalves (14) 4,80 1/2 cpo 4X Beauty Rate, 57, G.J.Garcia (9) 5,60 3/4 cpo 5 Zakharova, 57, P.Capra (7) 36,75 1/2 pzo 6 Singarela, 57, M.Aserito (5) 2,20 1 1/2 cpo 7 La Churrona, 57, L.Vai (8) 90,60 2 cps 8 Gaucha Pistera, 57, P.Carrizo (16) 21,10 2 cps 9 Giant Daga, 53, R.Ortiz (12) 20,50 3 cps 10+ Makeena, 57, S.Piliero (10) 104,90 1/2 pzo 11** Icy Joya, 53, E.Suarez (15) 93,20 3 1/2 cps 12 La Loteria, 53, G.Borda (2) 44,05 1/2 cpo 13 Conta Un Verso, 53, A.Allois (3) 285,05 1 1/2 cpo 14 Deliranzambita, 57, S.Barrionuevo (6) 222,35 2 cps ú Magnific Star, 57, W.Pereyra (4) 14,70 1 1/2 cpo - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Indócil en los partidores (+) Largó frío (**) Indócil en los partidores Dividendos: SUNRISE NOTE $ 4,40, 2,40 y 1,60. She's My Dream $ 3,90 y 2,35. Sopita Cat $ 1,45. IMPERFECTA $ 1.650,00. CUATRIFECTA $ 44.117,50. DOBLE PLUS $ 5.920,00. 