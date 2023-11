DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EARTH AND FIRE, 57, F.L.Gonçalves (9) 2 Merry Go Boy, 57, I.Monasterolo (4) 24,00 4 cps 3 Triomphe`s Catch, 57, M.Aserito (7) 29,70 1 1/2 cpo 4 Bolt Prometeo, 57, O.Alderete (3) 9,20 1 1/2 cpo 5* Cardamom, 57, G.Borda (5) 8,45 2 cps 6 Midnight Sunrise, 57, P.Carrizo (15) 69,40 3/4 cpo 7 Valentino Triomphe, 54, S.Conti (13) 31,95 1 cpo 8 Jiren, 57, E.Siniani (2) 25,30 1/2 pzo 9 Exchange Policy, 57, J.Espinoza (6) 33,00 2 cps 10 Nagua, 57, M.La Palma (16) 8,95 1/2 cza 11 Dom Embrujo, 57, K.Banegas (12) 6,65 5 cps 12 Runner Classic, 57, B.Enrique (1) 33,95 3 cps 13 Cartagines, 57, J.Noriega (14) 7,55 2 1/2 cps ú Bienvenido Key, 57, G.Bellocq (10) 60,35 11 cps - - - - - (*) Largó mal

Dividendos: EARTH AND FIRE $ 1,50, 1,65 y 1,35. Merry Go Boy $ 9,15 y 6,00. Triomphe's Catch $ 15,70. IMPERFECTA $ 5.300,00. CUATRIFECTA $ 1.000.000,00. DOBLE PLUS $ 4.050,00. TRIPLO $ 10.200,00. CUATERNA $ 70.400,00. QUINTUPLO CLASICO $ 217.390,00.No corrieron: (8) Vale Darkie y (11) Declarando. Tiempo: 1'10s21c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: May - Clau. El ganador de 4 años es hijo de Cosmic Trigger y Earthshine

ROMAN GARELLA. Calstar Si. Glam Star. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (9) Cursi Roy Hit1'2s99c.R.A.Pellegatta.Aquario`s. La ganadora de 4 años es hija de Remote y Garella