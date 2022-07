Resultados de las carreras de ayer en La Plata

The Attack , 53, S.Arias

DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TE SOÑE, 57, J.Villagra (3) 2 Angel Rojo, 57, F.Arreguy (h) (6) 12,50 1/2 cpo 3 Guarany, 57, Jorge Peralta (4) 4,00 1 1/2 cpo 4 Fircity, 53, U.Chaves (13) 14,40 1 1/2 cpo 5 Vasco Galan, 53, A.Sanchez (5) 55,80 3 cps 6 Hamful, 57, R.Villagra (1) 83,60 1/2 cpo 7 Amigo Pancho, 57, L.Comas (10) 71,40 1 1/2 cpo 8 Voy Con Borravino, 57, F.Coria (7) 3,40 3 cps 9 El Interesante, 57, E.Ortega P. (8) 7,20 5 cps 10 Catch The Anger, 57, D.R.Gomez (2) 9,20 35 cps ú* Angelo, 54, L.Paredes (9) 31,65 - - - - - (*) Desmontó Dividendos: TE SOÑE $ 2,65, 1,75 y 1,25. Angel Rojo $ 4,95 y 1,85. Guarany $ 1,25. IMPERFECTA $ 781,50. TRIFECTA $ 2.349,00. DOBLE $ 267,50. TRIPLO $ 1.635,00. CUATERNA $ 6.287,50. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 3.189,00, con 4 aciertos $ 68,00.No corrieron: (11) Ojo Salvaje y (12) El Rey Del Monte. Tiempo: 1'1s1c. Cuidador: M.Domingo. Stud: Gabriel Y Lorena. El ganador de 4 años es hijo de Grand Reward y Shinny Season UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ROMAN STYLE, 57, R.Bascuñan (11) 1 ZARKARA, 57, O.Arias (7) emp. 3 Margaretha Zelle, 57, D.E.Arias (12) 17,45 3/4 cpo 4 La Milongueta, 57, F.Arreguy (h) (8) 5,05 cza 5 Mi Bella Baska, 57, J.Rivarola (13) 10,45 2 cps 6 Freeling, 53, U.Chaves (9) 4,30 3/4 cpo 7 Citadina, 57, J.Villagra (10) 6,35 1/2 cpo 8 Milaphila, 57, P.Sotelo (4) 7,05 3/4 cpo 9 Pampa Tunning, 57, A.O.Lopez (1) 51,70 1 cpo 10 Super Liga, 54, E.Candia G. (5) 59,75 3 cps 11* Sayada, 53, D.Lencinas (3) 136,95 pzo ú La De Dior, 57, P.Diestra (h) (2) 10,20 2 cps - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: ZARKARA $ 3,00, 2,40 y 1,70. Roman Style $ 7,55, 3,10 y 2,45. Margaretha Zelle $ 3,10. IMPERFECTA $ 916,50. TRIFECTA $ 7.241,00 y $ 6.983,00. DOBLE $ 685,00 y $ 4.485,00.No Corrió: (6) Ernestina Land. Tiempo: 1'1s22c. Cuidador: A.R.Correa. Stud: Santa Librada (azl). La ganadora de 5 años es hija de Tetelestai y Roman Gale.(De 5 años por Zarkar y Savile Row por Mutakddim (usa) Y Salty Del Stud: Topo Viejo) Cuidador.: Ostheguy, Angelica N DUODECIMA CARRERA- 1700 METROS Pag. Dist. 1 COOKIE STAR, 51, S.Arias (9) 2 Citys Jane, 57, J.Villagra (6) 10,40 2 cps 3 Domitilla, 57, R.Bascuñan (2) 8,60 2 cps 4 Hema Jois, 57, W.Maturan (8) 9,60 1/2 pzo 5 Almaz Ayana, 54, M.Giuliano C. (10) 9,10 2 1/2 cps 6 Re Grosa, 50, F.Caceres (12) 55,20 1/2 cpo 7 Varvara, 54, O.Arias (11) 22,60 1 cpo 8 Topeka, 57, D.E.Arias (7) 4,35 4 cps 9 Shine Moon, 54, E.Candia G. (5) 3,85 4 cps 10 Quick Start, 57, J.Rivarola (1) 161,75 11 cps 11 Sexy Cause, 54, A.I.Romay (3) 43,75 5 cps 12 Inspiradisima Prince, 51, D.Lencinas (13) 51,75 2 1/2 cps 13 Muequita Camp, 57, A.O.Lopez (4) 6,70 9 cps ú Milonga Del Angel, 50, J.Roman (14) 5,75 6 cps - - - Dividendos: COOKIE STAR $ 22,45, 8,50 y 4,90. Citys Jane $ 8,05 y 5,80. Domitilla $ 3,40. IMPERFECTA $ 21.935,00. CUATRIFECTA $ 1.188.822,50. DOBLE DESQUITE $ 18.120,00 y $ 26.670,00. TRIPLO $ 91.155,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 130.865,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'46s46c. Cuidador: L.R.Haedo. Stud: Hoseli. La ganadora de 6 años es hija de Star Dabbler y Sugar Cooki. RECAUDACIÓN: $ 44.901.136. . ZARKARA. Roman Style. Margaretha Zelle. IMPERFECTA. TRIFECTADOBLE(6) Ernestina Land1'1s22c.A.R.Correa.Santa Librada (azl). La ganadora de 5 años es hija de Tetelestai y Roman Gale.(De 5 años por Zarkar y Savile Row por Mutakddim (usa) Y Salty Del Stud: Topo Viejo) Cuidador.: Ostheguy, Angelica N TE SOÑE. Angel Rojo. Guarany. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertoscon 4 aciertos.No corrieron: (11) Ojo Salvaje y (12) El Rey Del Monte1'1s1c.M.Domingo.Gabriel Y Lorena. El ganador de 4 años es hijo de Grand Reward y Shinny Season

VASCO EL DOCTOR. Kiss Me Now. Galateo. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (8) Abellardo y (11) Odyseo1'0s28c.R.O.Nis.Don Aquiles (az). El ganador de 6 años es hijo de Most Improved y Adhesive