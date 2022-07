Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Full Of Dreams , 57, L.Balmaceda

Search For Glory , 57, L.Cabrera

Passion With Glory , 57, C.Montoya

SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ZAMACUCO, 57, R.R.Barrueco (7) 2 Safety Cup, 57, M.Fernandez (15) 4,85 2 cps 3 Master Of Masters, 57, S.Piliero (14) 6,35 3 cps 4 Roman Spring, 53, L.Recuero (5) 4,00 2 1/2 cps 5 Spirit Dado, 57, A.I.Romay (11) 2,30 1 cpo 6 True Victory, 57, P.Capra (13) 5,30 3/4 cpo 7 Candy Merry, 57, R.Bascuñan (6) 51,40 4 cps 8 Telus Chiquitin, 57, B.Enrique (2) 13,10 2 1/2 cps 9 San Simeon, 57, J.Doello (12) 52,00 1 cpo 10 Grito Plateado, 54, E.Candia G. (4) 53,85 1 1/2 cpo ú Magic Mirror, 57, A.Fuentes (8) 88,60 4 cps - - - Dividendos: ZAMACUCO $ 10,00, 3,80 y 2,10. Safety Cup $ 3,70 y 2,15. Master Of Masters $ 1,85. IMPERFECTA $ 2.415,00. TRIFECTA $ 15.032,50. DOBLE $ 48.600,00.No corrieron: (1) Valen Cat, (3) Gaucho Song, (9) Rey De Persia y (10) Soy Noqueador. Tiempo: 1'12s72c. Cuidador: D.S.Guaragna. Stud: Petaco. El ganador de 4 años es hijo de Sabayon y Con Firmeza SEPTIMA CARRERA- 2400 METROSPremio: Handicap Potrillon Pag. Dist. 1 MASTER CHARM, 54, D.R.Gomez (1) 2 Seulement Catcher, 55, A.Paez (7) 15,10 5 cps 3 Heat Miami, 55, B.Enrique (4) 4,80 2 cps 4 Joy Malibu, 53, R.Frias (8) 6,50 4 cps 5* Le Rock, 55, J.Espinoza (5) 5,15 1/2 cza 6 El Comisionado, 57, F.L.Goncalves (6) 2,20 1 1/2 cpo ú Judoc, 54, M.Valle (9) 3,00 5 cps - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: MASTER CHARM $ 14,50 y 4,65. Seulement Catcher $ 7,75. EXACTA $ 4.612,50. TRIFECTA $ 32.675,00. DOBLE $ 3.680,00. TRIPLO $ 250.000,00. CUATERNA $ 605.398,88 .No corrieron: (2) Magician Ray y (3) Giovanetti. Tiempo: 2'31s91c. Cuidador: N.F.Pastor. Stud: Chichin. El ganador de 5 años es hijo de Mastercraftsman y Encantada Glory OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 ATFRONT, 56, G.Tempesti V. (6) 2 Eshebo, 54, E.Ortega P. (5) 3,10 1 1/2 cpo 3 Luminoso Dubai, 54, A.Allois (2) 2,30 2 cps 4 Qersh (brz), 52, B.Enrique (7) 11,90 1/2 cza 5 Hosarsiph Joy, 56, M.Fernandez (12) 18,95 1/2 cpo 6 J Be Storm, 54, W.Moreyra (10) 6,50 2 cps 7 Dona Alice, 56, E.G.Ortega T. (8) 12,10 pzo 8 Light Of The City, 50, M.Valle (11) 9,60 4 cps 9* Perfect Smile, 50, L.Recuero (1) 20,60 2 cps 10 Chiovere, 54, J.Noriega (3) 10,10 1/2 pzo 11 Codi Strac, 52, J.Espinoza (4) 27,00 5 cps ú El Distante, 52, C.Montoya (9) 52,35 pzo - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: ATFRONT $ 25,55, 9,75 y 1,55. Eshebo $ 2,10 y 1,10. Luminoso Dubai $ 1,10. IMPERFECTA $ 4.315,00. TRIFECTA $ 13.692,50. DOBLE $ 7.977,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s59c. Cuidador: S.A.Cannizzo. Stud: Santiago (mza). El ganador de 8 años es hijo de Curlinello y Alegria Total NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VERY RIMOUT, 53, J.Flores (7) 2 Oriental Perfecta, 51, G.Tempesti V. (12) 7,10 3/4 cpo 3 Luna De Primavera, 55, B.Enrique (5) 8,80 1/2 cpo 4 Salsa Casino, 57, F.L.Goncalves (11) 2,30 pzo 5 Estrella Best, 57, M.Valle (4) 4,20 1 1/2 cpo 6 Linda Ride, 57, L.Cabrera (9) 12,60 cza 7 Embassy New, 57, A.Paez (3) 14,75 4 cps 8 Doña Tallada, 53, F.J.Lavigna (6) 14,30 2 cps 9 Power Call, 53, J.Espinoza (10) 22,40 1 1/2 cpo 10 La Fenetre, 55, S.Piliero (8) 57,90 9 cps 11 Speed And Force, 53, L.Recuero (2) 88,55 1 cpo ú Valsa Bina, 55, P.Carrizo (1) 5,65 5 cps - - - Dividendos: VERY RIMOUT $ 11,30, 4,65 y 3,10. Oriental Perfecta $ 3,10 y 2,20. Luna De Primavera $ 6,40. IMPERFECTA $ 5.440,00. TRIFECTA $ 61.820,00. DOBLE $ 13.970,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s52c. Cuidador: H.S.Rodriguez. Stud: Ka-to-ja-si. La ganadora de 5 años es hija de Remote y Very Blessed DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 AMIGO JOHAN, 57, B.Enrique (8) 2 Johan Gal, 57, K.Banegas (1) 9,05 2 cps 3 Soviet`s Seek, 57, A.Cabrera (7) 10,90 3 cps 4 El Gran Pololo, 57, C.Montoya (10) 13,05 2 cps 5 Calladito La Boca, 54, E.Candia G. (9) 7,45 1/2 cpo 6 Don Vicenzo, 57, F.L.Goncalves (5) 2,75 5 cps 7 Alto Celta, 57, J.Villagra (4) 2,55 2 1/2 cps 8 Agramante, 57, W.Moreyra (3) 10,30 1 cpo 9 Achispado, 57, P.Carrizo (6) 9,45 1 cpo 10 Gran Chusco, 55, R.Frias (2) 31,30 1 1/2 cpo ú Galardon, 57, L.Vai (11) 48,50 3/4 cpo - - - Dividendos: AMIGO JOHAN $ 17,80, 7,10 y 5,70. Johan Gal $ 5,70 y 3,00. Soviet`s Seek $ 2,45. EXACTA $ 12.917,50. TRIFECTA $ 153.020,00. DOBLE $ 17.740,00. TRIPLO $ 603.820,00. CUATERNA $ 2.000.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s40c. Cuidador: D.A.Pollian. Stud: El Profesor Y El Gato (rº). El ganador de 4 años es hijo de Curioso Johan y Heart White UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* MARSEILLES, 57, E.Torres (5) 2 Mago Chocolate, 57, M.Fernandez (9) 5,60 1/2 cza 3 Last Largador, 52, E.Suarez (8) 12,20 cza 4 Naholo, 57, K.Banegas (10) 3,35 3 cps 5 Salon Embrujado, 57, M.La Palma (1) 4,85 1 1/2 cpo 6 Brujo Emper, 53, A.Allois (3) 6,90 1 cpo 7 Zan Key, 57, G.Bellocq (7) 4,05 1 cpo 8 Jugador Nak, 53, G.Tempesti V. (4) 31,20 3/4 cpo 9X Amiguito Malevo, 57, A.Paez (6) 41,40 3/4 cpo ú+ Patriota Fitz, 57, C.Cabrera (2) 29,30 s.a. - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Cruzó al tranco Dividendos: MARSEILLES $ 4,30, 1,55 y 1,40. Mago Chocalate $ 2,40 y 1,75. Last Largador $ 3,90. EXACTA $ 2.462,50. TRIFECTA $ 18.975,00. DOBLE $ 10.797,50. CADENA $ 20.784,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s94c. Cuidador: E.D.Roldan. Stud: 14/22 (s.fco). El ganador de 5 años es hijo de Strategic Prince y Miss Penn DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ANGHIARI SONG, 57, L.Noriega (6) 2 Ya No Ser, 54, L.Caronni (7) 10,65 3 1/2 cps 3 Mañanera Sam, 57, S.Piliero (10) 18,00 1 1/2 cpo 4 Exciting Nazarena, 53, J.Flores (4) 49,40 1/2 pzo 5 Granjera Prize, 55, F.Correa (5) 2,65 3/4 cpo 6 Vale Dolo, 57, A.Paez (1) 8,35 1 cpo 7 Miss Zegna, 51, A.B.Valdez (11) 11,85 2 cps 8 Benedetta Varchi, 57, C.Montoya (3) 15,90 2 1/2 cps 9 For Disco, 57, M.Valle (8) 12,60 cza ú Que Loca Vida, 57, P.Carrizo (13) 7,35 9 cps - - - Dividendos: ANGHIARI SONG $ 2,20 y 1,35 y 1,20. Ya No Ser $ 4,00 y 1,20. Mañanera Sam $ 2,85. IMPERFECTA $ 1.235,00. TRIFECTA Extra $ 27.085,00. DOBLE $ 615,00.No corrieron: (2) Neymara, (9) Forty South y (12) Luna Kalimba. Tiempo: 1'14s26c. Cuidador: J.Diaz Gimenez. Stud: Zungri. La ganadora de 5 años es hija de Alcindor y La Toscana Cat DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CHUPETINA KISSING, 57, B.Enrique (5) 2 Star Show, 57, O.Alderete (1) 8,35 1 1/2 cpo 3 Latent, 57, L.Franco (13) 8,20 hco 4 Ebla, 57, M.Valle (11) 2,70 2 1/2 cps 5 Dancy Party, 57, C.Velazquez (12) 4,00 1 1/2 cpo 6 Early Hours, 57, L.Vai (10) 13,20 1/2 cza 7 Horny Flesh, 53, J.Flores (2) 22,65 cza 8 Alaska Real, 57, R.Bascuñan (3) 9,55 3 cps 9 Amiguita Boce, 54, E.Candia G. (4) 20,10 1/2 cza 10 Aeryn, 57, L.Cabrera (6) 32,25 5 cps 11 Vedette`s Zamba, 57, J.Villagra (7) 7,75 1 1/2 cpo ú Babel Song, 57, C.Montoya (8) 39,35 12 cps - - - Dividendos: CHUPETINA KISSING $ 6,85, 4,65 y 4,25. Star Show $ 3,45 y 3,55. Lantent $ 4,50. IMPERFECTA $ 2.875,00. CUATRIFECTA $ 154.580,00. DOBLE $ 5.800,00. TRIPLO $ 24.090,00. CUATERNA JACKPOT $ 727.900,00. QUINTUPLO $ 2.898.692,50.No Corrió: (9) Bruja De Baires. Tiempo: 1'13s26c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: 1912. La ganadora de 4 años es hija de South Kissing y Chupetin. RECAUDACIÓN: $ 65.084.750.. ANGHIARI SONG. Ya No Ser. Mañanera Sam. 