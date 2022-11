Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FORTALEZA KEY, 55, L.Vai (13) 2 Clara Tormenta, 57, F.Arreguy (h) (10) 11,00 1/2 cza 3 Vigatta, 57, P.Carrizo (9) 5,55 1/2 cpo 4 Top Of Life, 54, J.Espinoza (3) 6,10 1/2 pzo 5 Mama Clara, 57, A.Giorgis (7) 54,85 6 Diana Di, 57, F.Coria (4) 6,10 7 Fiorella, 53, S.Conti (1) 10,05 8 Saladisima, 53, T.Garcia (2) 94,80 9 Ideologique, 53, L.Colasso (8) 99,40 10 Stormy Petitera, 51, E.Suarez (11) 92,10 11 La Churrona, 53, A.Allois (6) 10,55 12 Mani Star, 57, R.Bascuñan (12) 23,20 13 Daiquiri, 57, K.Banegas (14) 15,90 14 Bayona, 57, G.Borda (16) 12,20 ú* Stormy Angel, 55, I.Monasterolo (5) 13,45 - - - - - (*) Largó al rato

Dividendos: FORTALEZA KEY $ 2,70, 2,20 y 1,75. Clara Tormenta $ 6,85 y 5,55. Vigatta $ 2,65. IMPERFECTA $ 2.655,00. CUATRIFECTA $ 132.010,00. DOBLE PLUS $ 3.700,00. TRIPLO $ 36.140,00. CUATERNA $ 230.760,00. QUINTUPLO $ 2.500.000,00. No Corrió: (15) Amelie Sweet. Tiempo: 57s31c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Hs. La Magdalena. La ganadora de 6 años es hija de Key Deputy y For Me Ca. RECAUDACIÓN: $ 77.062.021..

ANGIOLETHA. New Prize. la calabria. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (13) Luci Triomphe55s44c.C.G.Alzugaray.La Bertina (tan). La ganadora de 5 años es hija de Angiolo y Saraveca