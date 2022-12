Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Stay With It , 57, E.Ruarte

SEGUNDA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LONDON BOY, 57, P.Carrizo (1) 2 Niseko, 57, B.Enrique (4) 1,60 7 cps 3 Cafiolazo, 57, R.Bascuñan (7) 34,55 6 cps 4 South Kayak, 57, F.L.Gonçalves (5) 6,65 3 1/2 cps 5 Gran Class, 57, J.Villagra (6) 12,10 1/2 pzo 6 Valen Cat, 57, I.Monasterolo (8) 5,60 1 1/2 cpo 7 California Runner, 57, A.Duarte (3) 29,30 1/2 cpo ú Northern Breath, 54, L.Brigas (2) 48,90 9 cps - - - Dividendos: LONDON BOY $ 3,30, 1,10 y 1,10. Niseko $ 1,10 y 1,10. Cafiolazo $ 1,10. EXACTA $ 825,00. TRIFECTA $ 7.135,00. DOBLE $ 5.705,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'7s91c. Cuidador: J.L.Rivollier. Stud: Roque Alberto (lp). El ganador de 4 años es hijo de Greenspring y Little Catcher TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CAMPEONA, 53, S.Conti (1) 2 Antimony, 57, G.Borda (7) 1,95 6 cps 3 Triunfadora, 51, L.Brigas (8) 4,35 4 cps 4 Expressive Pure, 52, L.Colasso (2) 14,20 1/2 cpo 5 Bala De Oro, 57, L.Vai (3) 6,65 3 cps 6 Baska Voda, 57, B.Enrique (6) 11,55 3 1/4 cps 7 La Nicanora, 53, T.Baez (5) 15,95 1/2 cpo ú Discoveries, 50, F.J.Lavigna (4) 15,10 4 cps - - - Dividendos: CAMPEONA $ 2,35, 1,25 y 1,10. Antimony $ 1,20 y 1,10. Triunfadora $ 1,10. EXACTA $ 765,00. TRIFECTA $ 1.645,00. DOBLE $ 885,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'20s70c. Cuidador: O.F.Conti. Stud: Tefi (sr). La ganadora de 5 años es hija de Hurricane Cat y La Carterista CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 NIGHT WAR, 57, F.L.Gonçalves (4) 2 Earthling, 57, J.Villagra (10) 2,55 2 1/2 cps 3 Blufi, 54, L.Brigas (7) 3,00 3/4 cpo 4 Triunfo Celeste, 54, A.Allois (8) 9,65 2 cps 5 Take For You, 53, G.Tempesti V. (5) 19,95 2 1/2 cps 6 La Ramonita, 57, G.Borda (9) 17,25 4 cps 7 Mejia, 53, F.J.Lavigna (6) 38,00 3/4 cpo 8 Mixiote, 57, B.Enrique (1) 12,65 1 1/2 cpo 9 Carpata, 57, E.Ortega P. (3) 7,30 1 1/2 cpo ú Super Toluca, 53, F.Correa (2) 42,05 1/2 cpo - - - Dividendos: NIGHT WAR $ 2,50, 1,80 y 1,50. Earthling $ 3,00 y 1,80. Blufi $ 1,40. EXACTA $ 930,00. TRIFECTA $ 2.090,00. DOBLE $ 1.090,00. CUATERNA $ 88.305,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s33c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Vacacion. La ganadora de 4 años es hija de War Command y Nada Oscura QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MACHO DE VERDAD, 55, B.Enrique (6) 2 Inside Trader, 51, L.Recuero (9) 89,00 cza 3 Amigo Intimo, 57, O.Alderete (7) 2,00 1 1/2 cpo 4 Perforador, 57, W.Pereyra (4) 5,55 pzo 5 Mister Gree, 53, A.B.Valdez (1) 6,45 3/4 cpo 6 Strategic Option, 55, R.Bascuñan (5) 10,10 1 cpo 7 Vengador Scat, 53, E.Candia G. (8) 24,95 1 1/2 cpo 8 Sir Piggott, 57, E.Ortega P. (2) 5,35 1/2 cza 9 Gate Money, 51, L.Brigas (10) 10,55 6 cps ú Etruscus, 52, R.Villegas (3) 19,70 1 1/2 cpo - - - Dividendos: MACHO DE VERDAD $ 3,60, 2,45 y 1,10. Inside Trader $ 46,70 y 1,75. Amigo Intimo $ 1,10. EXACTA $ 64.630,00. TRIFECTA $ 105.145,00. DOBLE $ 2.255,00. CUATERNA JACKPOT $ 11.330,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s80c. Cuidador: C.C.Cabrera. Stud: El Doctor (cba). El ganador de 6 años es hijo de Endorsement y De Verdade SEXTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 THE PROFETA, 56, J.Villagra (5) 2 Señor Capitan, 56, F.Barroso (2) 6,50 7 cps 3 Holy Chanta, 56, P.Carrizo (9) 36,60 1/2 pzo 4 Muy Dandy, 56, B.Enrique (6) 6,85 2 1/2 cps 5 Numbered, 56, M.Valle (1) 1,95 1/2 cza 6 Don Master, 56, W.Pereyra (3) 5,55 4 cps 7 Pop Rap, 56, F.L.Gonçalves (4) 17,65 3 1/2 cps 8 Unbolt, 56, I.Monasterolo (8) 11,25 2 1/2 cps ú Altedo, 56, W.Moreyra (7) 14,15 10 cps - - - Dividendos: THE PROFETA $ 2,75, 2,65 y 2,05. Señor Capitan $ 6,20 y 6,65. Holy Chanta $ 29,65. EXACTA $ 2.045,00. TRIFECTA $ 47.320,00. DOBLE $ 1.670,00. TRIPLO $ 16.850,00. CUATERNA $ 26.430,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'33s30c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: J. C. V. (s.fe). El ganador de 3 años es hijo de Le Blues y Islandesa SEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 BEST GALANO, 56, F.L.Gonçalves (10) 2 Bequepingo, 56, M.Valle (3) 9,75 hco 3 Live In Rio, 56, P.Carrizo (4) 8,45 3 cps 4 Dawson, 56, R.Bascuñan (9) 4,00 1/2 cpo 5 Don Nipon, 56, W.Pereyra (6) 2,85 3 cps 6 Vertice Scat, 56, E.Torres (8) 18,05 4 cps 7 Bajo El Cielo, 56, G.Borda (7) 7,75 2 1/2 cps 8 Puro Azar, 56, C.Velazquez (2) 14,10 3/4 cpo 9 The Irish Man, 56, W.Moreyra (5) 8,05 3/4 cpo ú Envidienme, 56, B.Enrique (1) 10,90 pzo - - - Dividendos: BEST GALANO $ 3,35, 2,05 y 2,05. Bequepingo $ 4,40 y 2,00. Live In Rio $ 1,60. EXACTA $ 5.760,00. TRIFECTA $ 75.025,00. DOBLE $ 1.180,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s5c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Egalite De 9. El ganador de 3 años es hijo de Galan De Cine y Best Number OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 CLAPP, 56, B.Enrique (10) 2 Chanclette, 56, F.L.Gonçalves (3) 10,90 3/4 cpo 3 Furioso De Acero, 56, E.Torres (1) 41,90 1 1/2 cpo 4 El Tres Plumas, 56, J.Villagra (11) 9,25 hco 5 Bartlemy, 56, A.Paez (7) 13,25 cza 6 Easy Way Out, 56, F.Coria (9) 4,10 1 1/2 cpo 7 Meant To Be, 56, A.Giannetti (2) 4,05 1/2 cpo 8 Tax Code, 56, W.Pereyra (8) 3,10 2 1/2 cps 9 Iridescent Soul, 56, C.Velazquez (4) 34,25 1/2 cpo 10 Full Amoroso, 56, G.Borda (6) 23,20 5 cps ú Jovis, 56, M.Valle (12) 8,55 7 cps - - - Dividendos: CLAPP $ 3,40, 2,05 y 1,85. Chanclette $ 4,15 y 2,95. Furioso de Acero $ 3,65. IMPERFECTA $ 3.590,00. TRIFECTA $ 108.605,00. DOBLE $ 2.180,00. TRIPLO $ 19.105,00.No Corrió: (5) Power Is Power. Tiempo: 1'33s7c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Hs. Pozo De Luna. El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Carmenere NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 HONTORIA, 56, L.Brigas (7a) 2 Miss Leah, 56, J.Espinoza (1) 6,35 2 cps 3 Super Celestial, 56, M.Valle (4b) 4,60 1 1/2 cpo 4 Perugia Hit, 56, A.Cabrera (4) 4,60 1 1/2 cpo 5 Thaddea, 56, J.Noriega (2) 1,50 3/4 cpo 6 La Perola, 56, G.Borda (6) 4,75 3/4 cpo 7 Cala Tarida, 56, J.Medina (10) 32,90 1/2 pzo 8 Queen`s Hit, 56, G.Bellocq (4a) 4,60 pzo 9* Enter With Style, 56, E.Ortega P. (9) 13,00 1 1/2 cpo 10 Willermina, 56, R.Bascuñan (8) 34,15 1 1/2 cpo 11 Es Guerrera, 56, P.Carrizo (11) 22,75 1 1/2 cpo 12 Besuqueira Bella, 56, A.Giannetti (3) 24,60 2 cps ú Elastizada, 56, K.Banegas (13) 15,05 12 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: HONTORIA $ 14,55, 18,95 y 14,00. Miss Leah $ 5,05 y 4,00. Queen`s Hit $ 4,00. IMPERFECTA $ 7.120,00. TRIFECTA $ 87.730,00. DOBLE $ 4.120,00.No corrieron: (5) Uzbeka, (7) Arribas y (12) Sambusak. Tiempo: 1'34s61c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Hs. Pozo De Luna. La ganadora de 3 años es hija de Suggestive Boy y Happy Queen DECIMA CARRERA- 1000 METROSPremio: Gran Premio Felix De Alzaga Unzué (g1) (internacional) - Copa Carne Argentina - GRUPO I Pag. Dist. 1 JUST ON TIME, 56, R.Bascuñan (8) 2 Jumpy Spring, 58, G.Villalba (7) 15,25 1 cpo 3 Le Mall, 60, G.Borda (10) 7,30 1 1/2 cpo 4 Luthier Blues, 60, R.Blanco (16) 2,10 1/2 cpo 5 Expressive Smart, 60, F.Coria (5) 56,70 1/2 pzo 6 Madonna Key, 58, B.Enrique (17) 20,00 1/2 cza 7 Almendro En Flor, 60, G.Calvente (2) 5,05 3 cps 8 Che Maga, 58, W.Pereyra (4) 7,00 1 cpo 9 Lider Blue, 60, K.Banegas (12) 67,40 1/2 pzo 10 Rudy Trigger, 60, F.L.Gonçalves (19) 4,70 1/2 pzo 11 Monteviejo, 56, C.Montoya (8a) 35,15 1/2 cpo 12 Renio Joy, 60, Jorge Peralta (18) 45,40 pzo 13 La Escritora, 58, L.Noriega (7a) 15,25 v.m. 14 Limonccello, 60, O.Alderete (13) 38,10 1 cpo 15* Ruler Song, 60, M.Valle (20) 18,75 3/4 cpo 16 Leona Mistica, 58, J.Noriega (11) 40,45 4 cps 17 Gonna Fly Now, 56, E.Ortega P. (6) 40,30 3/4 cpo 18 At A Glance, 58, J.Villagra (3) 41,85 1/2 cpo 19X Lorenzo Rye, 60, I.Monasterolo (15) 15,45 1/2 cpo 20+ Hit Terms, 56, L.Vai (6a) 40,30 pzo ú Al Altisimo, 56, R.M.Torres (1) 88,10 6 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Largó frío Dividendos: JUST ON TIME $ 35,15, 10,45 y 3,90. Jumpy Spring $ 6,75 y 3,60. Le Mall $ 2,50. IMPERFECTA $ 18.155,00. CUATRIFECTA $ 214.574,40 . DOBLE $ 50.660,00. CADENA JACKPOT $ 76.511,00.No corrieron: (9) Labrado y (14) Lord Alex. Tiempo: 54s90c. Cuidador: A.R.Campora. Stud: Valle Maria (pna). El ganador de 3 años es hijo de Hurricane Cat y Linda Baby UNDECIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Gran Premio Joaquín S. De Anchorena (g1) (internacional) - Copa Sancor Seguros - GRUPO I Pag. Dist. 1 SATU, 55, E.Ortega P. (1) 2 Santo Dios, 60, B.Enrique (5) 17,40 1/2 cpo 3 Manuca (brz), 53, M.Valle (9) 8,45 1 1/2 cpo 4 Royal Rimout, 60, C.Velazquez (2) 6,70 1 cpo 5 El Patio, 55, J.Villagra (12) 6,40 2 cps 6 Oppidum, 60, O.Alderete (6) 64,65 2 1/2 cps 7 Subsanador, 55, F.L.Gonçalves (15) 3,05 pzo 8 Pablinho, 60, G.Calvente (7) 19,95 1/2 cpo 9 Tooru, 60, P.Carrizo (3) 24,50 1 cpo 10 Bamb Craf, 60, R.Blanco (13) 4,90 pzo 11 Zillion Stars, 60, W.Moreyra (16) 15,00 5 cps 12 Ethical Cleric, 55, K.Banegas (10) 82,60 2 1/2 cps 13 Grosso Amor, 60, R.Bascuñan (4) 56,25 v.m. 14 Nochero Querido, 60, G.Borda (18) 0,00 1/2 cpo 15 Endozing, 55, J.Noriega (17) 85,10 7 cps 16 Ojos Remoteros, 60, F.Coria (19) 60,40 1/2 cpo 17 Roman Pleasure, 60, E.G.Ortega T. (11) 45,40 13 cps ú Eulario, 55, I.Monasterolo (8) 29,60 cps - - - Dividendos: SATU $ 4,90, 4,15 y 3,05. Santo Dios $ 8,75 y 6,35. Manuca $ 2,85. IMPERFECTA $ 7.345,00. TRIFECTA $ 105.375,00. DOBLE $ 28.145,00. TRIPLO $ 750.000,00. CUATERNA JACKPOT $ 19.772.230,00. QUINTUPLO $ 4.551.680,32 .No Corrió: (14) Don Empeño. Tiempo: 1'30s90c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Libertadores De America. El ganador de 3 años es hijo de Catcher In The Rye y Sa Talaia DUODECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Gran Premio Copa De Plata Roberto Vázquez Mansilla (g1) (internacional) - GRUPO I Pag. Dist. 1 JOY NEVERLAND, 60, B.Enrique (10) 2 Milagrosa Sureña, 54, J.Noriega (15) 7,50 3 cps 3 Super Shine, 54, E.Ortega P. (18) 7,05 3/4 cpo 4 Canta Bonita, 60, A.Giannetti (3) 9,55 6 cps 5 Super Bijou, 60, R.Blanco (14a) 5,55 3/4 cpo 6 La Validada, 60, G.Calvente (11) 4,55 3/4 cpo 7 Majestic Ruler, 60, M.Valle (14) 5,55 3/4 cpo 8 Maja Candy, 60, M.Aserito (13) 17,80 1 1/2 cpo 9 Lady Guante, 60, J.Leonardo (12) 64,10 3/4 cpo 10 Forty Cinque, 60, G.Bonasola (6) 75,60 1 1/2 cpo 11 Hit Emerit, 60, R.Bascuñan (7) 66,85 1/2 cza 12 Obia Star, 54, J.Villagra (17) 26,95 1 cpo 13 Aldeana Seiver, 54, F.L.Gonçalves (1) 29,75 4 cps 13 Hony Boone, 60, L.Vai (8) 10,50 emp. 15* Arde La Isla, 60, A.Allois (2) 69,60 23 cps 16 Doña Green, 60, W.Moreyra (5) 10,05 5 cps 17 Issa, 60, W.Pereyra (9) 2,75 1/2 cpo 18 Mistura, 60, G.Borda (16) 69,60 1/2 cpo ú Consejista, 60, A.Cabrera (4) 51,00 s.a. - - - - - (*) Largó al rato Dividendos: JOY NEVERLAND $ 25,55, 11,80 y 5,30. Milagrosa Sureña $ 5,80 y 3,55. Super Shine $ 3,70. IMPERFECTA $ 18.565,00. TRIFECTA $ 857.536,91 . DOBLE $ 55,400,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'56s69c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: La Raya. La ganadora de 5 años es hija de Fortify y Nevermind Inc DECIMOTERCERA CARRERA- 2400 METROSPremio: Gran Premio Carlos Pellegrini (g1) (internacional) - GRUPO I Pag. Dist. 1 THE PUNISHER, 54, M.Valle (6) 2 El Musical, 54, J.Villagra (4) 4,90 3/4 cpo 3 El Cid Campeador, 54, K.Banegas (8) 12,40 4 cps 4 Don Tigre, 60, B.Enrique (13) 20,95 1/2 cza 5 Irwin, 60, R.Blanco (7) 11,30 pzo 6 Jazz Seiver, 54, A.Giannetti (3) 32,25 1/2 pzo 7* Niño Guapo, 54, W.Pereyra (9) 4,05 1 1/2 cpo 8X Miriñaque, 60, E.Ortega P. (10) 3,85 1/2 cza 9 El Eminente, 54, G.Borda (14) 35,95 cza 10 Keino, 54, M.La Palma (5) 74,20 5 cps 11 Dreaman, 60, G.Calvente (1) 45,40 3/4 cpo 12+ Hacer Un Puente, 54, C.Velazquez (12) 78,45 2 1/2 cps 13 Billion, 54, O.Alderete (15) 40,75 2 1/2 cps 14 Mr Globalizado, 60, L.Vai (2) 73,20 cza ú** Durazzo, 60, F.L.Gonçalves (11) 2,10 desm cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Desmontó Dividendos: THE PUNISHER $ 22,70, 6,10 y 3,45. El Musical $ 2,85 y 2,15. El Cid Campeador $ 2,55. IMPERFECTA $ 7.350,00. TRIFECTA $ 275.170,00. DOBLE $ 75.700,00. TRIPLO CLASICO PLUS $ 1.150.010,00. CLASICA PLUS $ 3.872.821,68 . Corrieron todos. Tiempo: 2'24s47c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Hs. El Angel De Venecia (lf). El ganador de 3 años es hijo de Cityscape y O.k. Angie DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HUMOR SABATINO, 57, G.Borda (6) 2 Querido Daniel, 54, F.L.Gonçalves (2) 3,05 1 1/2 cpo 3 Full Sureño, 54, B.Enrique (9) 4,75 hco 4 Angel Del Jazz, 57, F.Coria (3) 2,75 2 1/2 cps 5 Talentoso Domado, 54, G.Bellocq (5) 25,35 1/2 pzo 6 Turf Y Amigos, 57, K.Banegas (8) 8,55 1 1/2 cpo 7 El Acuchillador, 57, W.Pereyra (10) 6,65 1/2 pzo 8 Que Presumido, 57, A.Marinhas (4) 13,80 4 cps ú Ondeador, 57, L.Balmaceda (1) 16,70 12 cps - - - Dividendos: HUMOR SABITANO $ 3,90, 1,50 y 1,35. Querido Daniel $ 1,40 y 1,15. Full Sureño $ 1,50. EXACTA $ 3.010,00. TRIFECTA $ 17.075,00. DOBLE $ 11.355,00.No Corrió: (7) Abbott Lake. Tiempo: 55s35c. Cuidador: C.G.Latof. Stud: Los Tres Turquitos. El ganador de 4 años es hijo de Sabayon y Humorista DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ELVEDA, 57, F.L.Gonçalves (9) 2 Senegalesca, 57, W.Pereyra (8) 2,10 1 cpo 3 Que Enemiga, 57, K.Banegas (5) 5,30 1 1/2 cpo 4 My Dear Scat, 51, T.Baez (2) 23,55 3 1/2 cps 5 Missy Mora, 57, E.Ortega P. (4) 23,60 3 cps 6* Hit Time, 57, M.Valle (1) 5,25 3 cps ú Chupetina Kissing, 51, L.Brigas (3) 45,45 2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: ELVEDA $ 3,55 y 1,80. Senegalesca $ 1,50. EXACTA $ 925,00. TRIFECTA $ 2.085,00. DOBLE $ 1.565,00.No corrieron: (6) Enjoy Bomb y (7) Chica Famosa. Tiempo: 55s21c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Ilusion I I. La ganadora de 4 años es hija de Manipulator y Irish Dream DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 GRAN MUESTRA, 53, F.Enea (9) 2 La Sogata, 57, M.Valle (16) 9,90 3 cps 3 Quelle Folie, 57, B.Enrique (14) 2,40 2 1/2 cps 4* Violenta Storm, 57, C.Velazquez (8) 4,35 1 cpo 5 Sarah Friend, 54, G.Borda (2) 11,50 1 1/2 cpo 6X A Soñar, 57, D.R.Gomez (7) 5,45 3/4 cpo 7 Glory Roy, 53, L.Recuero (13) 154,95 2 cps 8 Pop Action, 57, L.Noriega (1) 11,55 1 1/2 cpo 9 Que Imaginacion, 57, P.Carrizo (12) 20,95 1 1/2 cpo 10 Miss Escolta, 57, O.Alderete (15) 11,60 3/4 cpo 11 Luz Afrodita, 57, S.Barrionuevo (6) 187,70 1/2 cpo 12 Bataclana Lu, 57, S.Piliero (3) 82,95 3 cps 13 Poppy Marianera, 57, C.Montoya (4) 128,75 10 cps 14 Vida Galana, 54, L.Brigas (17) 34,45 8 cps ú Tulika, 57, G.Bellocq (5) 79,25 1/2 cza - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: GRAN MUESTRA $ 3,45, 5,60 y 2,75. La Sogata $ 8,40 y 6,35. Quelle Follie $ 2,35. IMPERFECTA $ 5.350,00. TRIFECTA $ 19.200,00. DOBLE $ 1.600,00.No corrieron: (10) Bordeada Song y (11) Joan Mast. Tiempo: 55s89c. Cuidador: E.O.Donadio. Stud: Esece. La ganadora de 4 años es hija de Sebi Halo y Muestra Gratis DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MATRERO KEY, 57, F.Coria (12) 2 El Asturiante, 54, L.Brigas (13) 4,05 4 cps 3 Auca, 57, A.Cabrera (3) 5,80 1 1/2 cpo 4 Helluva Win, 57, C.Montoya (6) 26,50 1 1/2 cpo 5 Heavy Gross, 57, B.Enrique (11) 5,15 1/2 cza 6 Sembrador Letal, 57, R.M.Torres (5) 7,05 3 cps 7 Angel Evaristo, 57, E.G.Ortega T. (7) 87,25 2 1/2 cps 8 Candy Delfin, 57, J.M.Sanchez (10) 88,35 1/2 cza 9 El Turquito, 57, M.Aserito (9) 12,30 1/2 cza 10 Tati Dubai, 57, R.Bascuñan (8) 8,30 cza 11 Incurridor, 53, F.J.Lavigna (4) 35,95 1 1/2 cpo 12 Improved Be You, 54, A.Allois (1) 84,95 3/4 cpo ú Optimis Ban, 57, P.Carrizo (14) 34,70 12 cps - - - Dividendos: MATRERO KEY $ 1,95, 1,20 y 1,10. El Asturiante $ 1,55 y 1,30. Auca $ 1,30. IMPERFECTA $ 830,00. CUATRIFECTA $ 100.280,00. DOBLE PLUS $ 6.310,00. TRIPLO PLUS $ 13.610,00. CUATERNA $ 51.800,00. A`PUESTA QUINTUPLO $ 1.005.165,00. MACHITOS HELL ANGEL. Egalitarian. Master Of Masters. IMPERFECTA. TRIFECTA.No corrieron: (6) Greeley For Sale y (9) Go Talent1'21s60c.L.D.Sancerni.Los Machitos. El ganador de 4 años es hijo de Never So Few y Earth Angel