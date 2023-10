Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

No Time To Die (brz) , 56, F.L.Gonçalves

OCTAVA CARRERA- 1400 METROSPremio: Clásico Empiric Pag. Dist. 1 DOÑA MAGMA, 56, W.Pereyra (1) 2 East Of Eden, 56, I.Monasterolo (3) 8,50 3/4 cpo 3 Wait Please, 56, E.Martinez (4) 13,10 1 1/2 cpo 4 Nanabush, 56, M.Valle (2) 1,45 1/2 pzo 5 Es Muy Linda, 56, G.Borda (6) 2,85 2 cps 6 Playa Paloma, 56, F.L.Gonçalves (6a) 2,85 1/2 cza 7* Serial Killer, 56, E.Ortega P. (5) 24,20 4 cps ú La Dibujante, 56, A.Castro (7) 8,65 2 cps - - - - - (*) Saltó al largar

Dividendos: DOÑA MAGMA $ 7,55 y 5,15. East Of Eden $ 6,05. EXACTA $ 14.960,00. TRIFECTA $ 14.960,00. DOBLE $ 31.590,00. CUATERNA $ 1.760.892,92 . QUINTUPLO $ 1.119.716,35 . Corrieron todos. Tiempo: 1'20s61c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: San Benito. La ganadora de 3 años es hija de Daddy Long Legs y Mansa Inc NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 INTENSE FOR ME, 56, M.Valle (7) 2 Ser Sincero, 56, F.L.Gonçalves (8) 1,55 3/4 cpo 3 Full Golyat, 56, B.Enrique (3) 11,65 2 cps 4 Señor Dan, 56, K.Banegas (4) 9,00 1 1/2 cpo 5 King Of Wessex, 56, O.Alderete (2) 63,30 cza 6* Hympresionante, 56, G.Borda (6) 2,70 2 1/2 cps 7X Larvotto, 56, I.Monasterolo (5) 19,55 1/2 pzo ú Don Ritual, 56, W.Pereyra (1) 19,60 1 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: INTENSE FOR ME $ 6,00, 1,65 y 1,10. Ser Sincero $ 1,25 y 1,10. Full Golyat $ 1,10. EXACTA $ 1.980,00. TRIFECTA Extra $ 25.000,00. DOBLE $ 11.780,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'19s40c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Toroquemero. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Intense Look DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 TECHNO MUSIC, 57, F.L.Gonçalves (5) 2 Tom Blake, 57, W.Moreyra (8) 11,25 1 1/2 cpo 3 Potro De Oro, 57, A.Giannetti (2) 2,80 hco 4 El Director, 53, T.Baez (3) 7,95 5 cps 5 Don Master, 57, O.Alderete (1) 9,75 3/4 cpo 6 Merry Go Boy, 55, F.J.Lavigna (7) 25,50 1 1/2 cpo 7 Tu Pleito, 57, J.Villagra (4) 10,35 2 cps 8 Ingenito, 57, W.Pereyra (6) 8,35 7 cps ú Susques, 57, R.Frias (9) 15,15 3/4 cpo - - - Dividendos: TECHNO MUSIC $ 1,90, 1,20 y 1,10. Tom Blake $ 2,05 y 1,10. Potro De Oro $ 1,10. EXACTA $ 3.430,00. TRIFECTA $ 7.560,00. DOBLE $ 2.140,00. TRIPLO SELECTIVO $ 62.500,00. CUATERNA SELECTIVA $ 2.069.375,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s90c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Ximena. El ganador de 4 años es hijo de Hurricane Cat y Taormine UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DELICADA BOMB, 57, E.Ortega P. (3) 2 La Vizcocha, 51, L.Recuero (2) 9,55 pzo 3 Cassia Antica, 55, M.La Palma (1) 6,85 2 1/2 cps 4 Sweet Lot, 57, C.Velazquez (4) 5,10 3/4 cpo 5 Heroina Mora, 57, W.Aguirre (6) 11,80 3/4 cpo 6 Lady Sansara, 55, J.Noriega (9) 2,70 3/4 cpo 7 Manicura Rusa, 57, I.Monasterolo (5) 15,55 1 1/2 cpo 8 Rimout Loran, 57, A.Cabrera (8) 8,20 pzo ú La Mignonne, 55, J.Flores (7) 5,95 16 cps - - - Dividendos: DELICADA BOMB $ 3,80, 1,70 y 1,20. La Vizcocha $ 2,50 y 1,30. Cassia Antica $ 1,95. EXACTA $ 8.070,00. TRIFECTA $ 33.060,00. DOBLE $ 1.390,00. CADENA JACKPOT $ 2.949.505,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s1c. Cuidador: J.L.Acuña. Stud: Nuova Storia (tan). La ganadora de 5 años es hija de Hit It A Bomb y Delicada Glory DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 HAWAIIAN LOVE, 52, J.Paoloni (1) 2 Hontoria, 54, M.Valle (3) 13,15 1/2 cpo 3 India Cheat, 53, L.Recuero (6) 17,10 7 cps 4 Irine, 57, J.Villagra (7) 3,65 cza 5 Reina Casada, 57, E.Ortega P. (8) 3,35 1/2 cza 6 Nueva Estrategia, 57, W.Pereyra (5) 18,45 5 cps 7* Lady On Fire, 57, K.Banegas (2) 6,75 5 cps ú Mencion, 57, F.L.Gonçalves (9) 1,95 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: HAWAIAN LOVE $ 11,80, 5,40 y 6,05. Hontoria $ 3,65 y 2,80. India Cheat $ 3,55. EXACTA $ 27.490,00. TRIFECTA $ 140.050,00. DOBLE $ 10.430,00. CUATERNA $ 180.640,00.No Corrió: (4) Winning Legs. Tiempo: 1'33s8c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: Montiel. La ganadora de 4 años es hija de Hurricane Cat y Hawaian Sunset DECIMOTERCERA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 SUPER FANTASY, 57, A.Cabrera (8) 2 Una Bruja, 55, F.L.Gonçalves (4) 10,60 1/2 cpo 3 It Looks Nice, 53, L.Recuero (5) 5,90 1 cpo 4 Demonio Risk, 57, S.Barrionuevo (10) 93,95 5 cps 5 Demostrame, 57, A.Giannetti (7) 9,65 3 cps 6 Crazy City, 57, B.Enrique (6) 18,70 5 cps 7 El Mask, 53, T.Baez (2) 53,45 2 1/2 cps 8 Emmspoiler, 57, W.Moreyra (9) 6,75 5 cps 9 Agressif, 57, E.Ortega P. (1) 16,06 pzo 10 Breaking Bad, 57, J.Villagra (11) 10,25 pzo ú* Capitan Fantastico, 57, M.Valle (12) 2,20 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: SUPER FANTASY $ 3,60, 1,35 y 1,10. Una Bruja $ 2,85 y 1,35. It Looks Nice $ 1,20. IMPERFECTA $ 5.320,00. TRIFECTA Extra $ 48.120,00. DOBLE $ 20.480,00.No Corrió: (3) Celebre City. Tiempo: 1'58s78c. Cuidador: A.Pavlovsky. Stud: Api. El ganador de 4 años es hijo de Flesh For Fantasy y Salapaia DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SIN TEMOR, 57, M.Valle (5) 2 Agathos, 55, M.La Palma (1) 4,85 2 1/2 cps 3 Al Mufti, 53, J.Paoloni (11) 10,65 2 cps 4 Niseko, 57, B.Enrique (2) 4,60 4 cps 5 Trevor Trigger, 54, L.Armoha (13) 8,85 pzo 6 Colt Maro, 52, A.Spinella (3) 22,85 1/2 pzo 7 Master Wonderful, 51, L.Recuero (7) 33,50 2 cps 8 Izoard, 57, F.L.Gonçalves (10) 7,90 5 cps 9 True Command, 57, G.Borda (4) 2,95 1 1/2 cpo ú Angel Mateando, 52, T.Baez (12) 15,80 10 cps - - - Dividendos: SIN TEMOR $ 3,45, 2,10 y 1,60. Agathos $ 2,35 y 1,50. Al Mufti $ 1,90. IMPERFECTA $ 1.640,00. CUATRIFECTA $ 111.110,00. DOBLE PLUS $ 18.500,00. TRIPLO FINAL $ 157.975,00. CUATERNA $ 1.666.650,00. QUINTUPLO $ 879.710,00. No corrieron: (6) Elegido Cri, (8) Solo Por Hoy y (9) Si Querido. Tiempo: 1'8s79c. Cuidador: H.L.David. Stud: Don Cristobal. El ganador de 5 años es hijo de Suggestive Boy y She`s Happ. RECAUDACIÓN: $ 146.012.600,00. . SUPER FANTASY. Una Bruja. It Looks Nice. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No Corrió: (3) Celebre City1'58s78c.A.Pavlovsky.Api. El ganador de 4 años es hijo de Flesh For Fantasy y Salapaia HAWAIAN LOVE. Hontoria. India Cheat. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (4) Winning Legs1'33s8c.P.P.Sahagian.Montiel. La ganadora de 4 años es hija de Hurricane Cat y Hawaian Sunset DELICADA BOMB. La Vizcocha. Cassia Antica. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA JACKPOT. Corrieron todos1'9s1c.J.L.Acuña.Nuova Storia (tan). La ganadora de 5 años es hija de Hit It A Bomb y Delicada Glory TECHNO MUSIC. Tom Blake. Potro De Oro. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA. Corrieron todos1'21s90c.G.E.Romero.Ximena. El ganador de 4 años es hijo de Hurricane Cat y Taormine INTENSE FOR ME. Ser Sincero. Full Golyat. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos1'19s40c.N.Martin Ferro.Toroquemero. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Intense Look DOÑA MAGMA. East Of Eden. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. QUINTUPLO. Corrieron todos1'20s61c.C.D.Etchechoury.San Benito. La ganadora de 3 años es hija de Daddy Long Legs y Mansa Inc

QUEEN OF JAPAN. No Time To Die. Spinning Out. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'9s88c.M.J.Ricciuto.S. M. De Araras. La ganadora de 3 años es hija de Japan y Queen Kelly