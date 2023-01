Resultados de las carreras de hoy en San Isidro

Queen Of Sky , 57, R.R.Barrueco

BE OPEN MIND , 57, P.Carrizo

UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CHICA TALENTOSA, 53, T.Baez (8) 2 Rosada Craf, 57, G.Borda (6) 2,65 cza 3 Hercilia, 57, F.L.Gonçalves (7) 7,00 7 cps 4 Russian Sunday, 53, R.Padilla B. (9) 35,50 1/2 cpo 5 Gringa Romana, 57, J.Villagra (4) 2,55 1 1/2 cpo 6 Ros Grande Nis, 55, E.G.Ortega T. (1) 7,65 1 1/2 cpo 7 Vale Dolo, 53, S.Conti (2) 14,05 3 1/2 cps 8 Improved Wolf, 57, E.Ruarte (3) 15,95 2 1/2 cps ú Doña Tallada, 55, R.Alzamendi (5) 22,90 1/2 cza - - - Dividendos: CHICA TALENTOSA $ 4,30, 2,25 y 1,85. Rosada Craf $ 1,45 y 1,20. Hercilia $ 1,70. EXACTA $ 2.720,00. TRIFECTA $ 14.200,00. DOBLE $ 3.500,00. TRIPLO SELECTIVO $ 83.330,00. CUATERNA SELECTIVA $ 153.845,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s38c. Cuidador: L.S.Bedoya. Stud: Santa Rita (vguy). La ganadora de 5 años es hija de Equal Talent y Miss Sleeper DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 NOCHE DE POKER, 56, C.Velazquez (3) 2 El Play Station, 56, F.L.Gonçalves (7) 1,55 8 cps 2 Full History, 56, P.Capra (7a) 1,55 emp. 4 Strong Action, 53, A.Allois (2) 41,30 3 1/2 cps 5 Carry Trade, 53, J.Espinoza (4) 12,80 2 1/2 cps 6* Brujo Del Acordeon, 52, T.Baez (5) 5,60 3/4 cpo 7 Sanfer, 53, L.Garcia (1) 92,80 3 cps ú Stormy Blood, 52, A.B.Valdez (6) 28,70 15 cps - - - - - (*) Ligó suelta Dividendos: NOCHE DE POKER $ 2,90 y 1,10. El Play Station $ 1,10. EXACTA $ 430,00. TRIFECTA $ 4.060,00. DOBLE $ 960,00. CADENA JACKPOT $ 41.546,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s16c. Cuidador: H.M.Perez. Stud: El Resorte (lp). El ganador de 3 años es hijo de Que Vida Buena y Addiction DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GONG OF TRIOMPHE, 54, A.Allois (3) 2 Equal Por Varios, 53, T.Baez (7) 2,60 1/2 pzo 3 Amiguito Malevo, 53, L.Colasso (8) 5,10 2 1/2 cps 4 Don Cacao, 57, M.Aserito (10) 2,95 emp. 4* Edilito, 57, M.Gonzalez (4) 16,75 1/2 cpo 6X Admirado Song, 58, G.Parma (11) 14,30 1 1/2 cpo 7 Ultracool, 57, G.Bellocq (9) 7,10 1 cpo 8 Mini Mi, 57, M.La Palma (1) 39,55 2 1/2 cps 9 Un Sueño Perfecto, 57, B.Enrique (2) 8,75 7 cps ú+ Dom Ni, 57, P.Carrizo (5) 11,75 20 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Saltó al largar (+) Largó frío Dividendos: GONG OF TRIOMPHE $ 23,95, 8,05 y 2,85. Equal Por Varios $ 3,45 y 1,35. Amiguito Malevo $ 1,65. EXACTA $ 14.240,00. TRIFECTA $ 33.070,00. DOBLE $ 9.440,00.No Corrió: (6) Señor Monarca. Tiempo: 1'13s6c. Cuidador: R.F.Morales. Stud: A A A (s.fe). El ganador de 5 años es hijo de Cima De Triomphe y Girlish Intuition DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 PINKIE PIE, 57, P.Carrizo (9) 2* Egalitarian, 53, S.Conti (13) 3,65 3 cps 3 El Inter, 57, R.Alzamendi (10) 7,55 5 cps 4 Urban Play, 57, A.Cabrera (2) 5,25 1 cpo 5 Emm Ebreo, 53, A.B.Valdez (7) 29,55 cza 6 Hit Sarawak, 53, G.Reynoso (6) 7,05 1/2 cpo 7 Mr. Smith, 58, M.Giles (14) 29,45 2 cps 8 Good Knock, 57, L.Carabajal (1) 6,00 5 cps 9 Call Me Boone, 57, R.R.Barrueco (8) 4,75 2 cps 10 Fanatico Mistico, 57, M.Aserito (12) 9,30 4 cps 11 El Muy Dorado, 57, R.Frias (4) 46,10 1/2 cpo 12 Chance For You, 57, M.La Palma (5) 47,95 10 cps úX Funn First, 55, C.Perez G. (3) 162,15 cps - - - - - (*) Se escapó de los partidores (X) Rodó Dividendos: PINKIE PIE $ 9,90, 2,60 y 1,95. Egalitarian $ 1,55 y 1,95. El Inter $ 2,60. IMPERFECTA $ 1.490,00. CUATRIFECTA $ 150.000,00. DOBLE PLUS $ 106.020,00. TRIPLO $ 428.910,00. CUATERNA $ 1.600.660,00. QUINTUPLO $ 1.275.599,23 .No Corrió: (11) Angel Evaristo. Tiempo: 1'25s9c. Cuidador: H.S.Rodriguez. Stud: Ka-to-ja-si. El ganador de 4 años es hijo de Violence y Purpos. RECAUDACIÓN: $ 69.539.400.

