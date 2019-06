Con 60 años, Barbie sigue siendo la más codiciada

En un nuevo aniversario del particular juguete y a la distancia de su "nacimiento", Barbie no solo representa la iconica muñeca de cabello rubio con infinidad de prendas para combinar, sino un referente que motiva y demuestra a las niñas que no hay limites para conseguir todo aquello que se propongan.

La muñeca, que se creó en 1959, sigue siendo la joya de la corona de Mattel y celebra sus seis décadas haciendo un repaso por las 200 profesiones que ha reflejado a lo largo de su historia: desde astronauta hasta candidata a la presidencia.