Bera da sus primeros pasos en el mercado

Uno de los jugadores que seguirá en el club es el defensor Nicolás González, a quien el DT le comunicó que será tenido en cuenta para la pretemporada: “Estoy dentro del plantel, ya confirmado. El técnico tuvo una reunión con todos y dijo que contaba conmigo para el próximo semestre. Esperemos dejar el máximo para que se vea reflejado en los partidos. Cada uno deberá dar el ciento por ciento en los entrenamientos”.

El protagonista se sinceró en diálogo con El Quilmeño y e hizo su balance de semestre con la casaca del Naranja: “Desde lo individual me sentí muy bien y aporté desde donde pude al equipo. Quizá no jugué demasiado, pero son decisiones que se respetan y tuve que apoyar desde el lado que me tocó. Fue un año positivo, dentro de todo”.

Por último, evaluó el nivel del equipo: “Después del cotejo ante Italiano nos costó mucho. Veníamos con un nivel anímico muy bien y luego caimos en bajón, situación que nos costó y cuesta revertir. Seguiremos trabajando para salir adelante de este momento, que no es bueno para nadie. Hay que esforzarse arduamente para que se logren buenos resultados y salgamos del sector en el que estamos. Nos comprometeremos para lograrlo”.