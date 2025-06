Furiosos dichos de Javier Milei contra Viviana Canosa: "Es una mierda mentirosa"

"Una mierdosa dijo, una vez, que yo pelotudeo los domingos en Olivos. Es más dijo que entró gente a Olivos, que no entró nunca (en referencia a unos dichos de Viviana que pronunciaron que Mariana Fabbiani iba a cenar con su marido a la quinta a escuchar ópera y comer pizza con champagne). Esa mentira es fácilmente demostrable. Y le podemos mostrar que mintió cuando dijo que Mariana Fabbiani entró, a quien ni siquiera conozco...", comenzó Javier, al aire del stream Neura.

"Me enteré cuando esta mierda mentirosa dijo esto...", enfatizó en su definición el primer mandatario, en el programa El troncal de las mascotas. "Pero bueno, se lo debe avalar el señor Suar que la tiene ahí, en el canal", lanzó Milei, "responsabilizando" a Adrián de que Canosa haya dicho lo que dijo.

"Debe ser responsabilidad de Suar las mentiras que dice", agregó Javier, reafirmando sus ideas, al aire. "Si vos tenés a alguién ahí dispuesto a mentir... Tienen a varios que mienten ahí. Esa mierdosa (otra vez en referencia a Canosa) dice que yo boludeo los domingos. Y yo trabajo todos los días. Básicamente me levanto entre las 6 y las 7 de la mañana y trabajo, más o menos, hasta las once de la noche, más o menos ese es mi día", explicó el jefe de gobierno.

MILEI SIN FILTRO CONTRA MANGUEL Y MENGOLINI

"Digamos, llamar la atención quedando como un pelotudo, como la imbécil de Telepase", arrancó Javier, al referirse a Romina Manguel. "¿Cómo le voy a dar una nota a una persona tan discapacidad intelectual tan grosera? Yo le acepto las disculpas, pero a un primate así no le puedo dar una nota. Demostró que es menos que un primate. Un primate se ofende si la comparás con esa persona".

"Enfrente no hay un rival, hay un enemigo. Este tipo, está dispuesto a matarte. Los zurdos de mierda, como Mongo... tipo Mengolini de la vida llamaban a cagar a trompadas a los libertarios, a desprestigiarlos e insultarlos. Toda esa mierda de periodistas me han dicho incestuoso, zoofilico, homofóbico y nazi. Después les viene el vuelto y no se la bancan", lanzó Milei.