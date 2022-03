Gustavo Lemos va por su chance mundialista

En uno de ellos, el semifondo, se presentará la santafesina Evelin "La Princesita" Bermúdez (25 años y 15-0-1, 5 KO), exponiendo su cetro mosca Jr FIB y en busca del OMB vacante de la misma división, ante la venezolana Debora "La Pantera" Rengifo (35 años y 16-8-1, 9 KO).

Pero además serán de la partida los invictos pegadores Brian Suárez (16-0-0, 15 KO) vs Durval Palacio (91-0, 6 KO), José "Sansón" Rosa (22 y 12-0-0, 10 KO) vs Sergio "El Tren" Sánchez (8-3-0, 4 KO) y Pablo "Pacman" Corzo (9-0-0, 9 KO) vs Roger Guerrero (Ecuador, 17-2-1, 10 KO), todas a 10 vueltas, mas tres choques a 6 y 4 rounds.

Pero la pelea estelar presenta condimentos ponderables, empezando por el récord imbatido de Lemos, de 27 años y 27-0-0, 17 KO, que enfrentará a un ex campeón mundial pluma de la misma entidad, de 35 años y 28-3-0, 9 KO, que es 7 cms. más alto y como monarca venció a nuestro Jonathan Barros por puntos.

La ventaja de Lemos, pese a ser más bajo, es que es más fornido y fuerte, siempre osciló entre los ligeros y hasta en welter, donde conserva poder, y es un púgil de ataque sostenido tipo tromba, resistente al roce físico que seguramente le convendrá forzar ante alguien más alto y largo, de buen estilo pero no mucha pegada. Y téngase en cuenta que no sólo espera Kambosos, sino que en el ranking figuran Vasyl Lomachenko y Teófimo López.