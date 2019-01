CANDE TINELLI SE MOSTRO “AL NATURAL”

Cande Tinelli siempre se manejó de acuerdo a lo que ella pensaba y jamás se dejó influenciar por lo que los demás podrían decir de ella. Y una vez más dio que hablar en las redes y se mostró al natural con un desnudo cuidado en el que lució sus curvas y sus admirables tatuajes y con un topless que levantó elogios y suspiros en las redes y no solo de los hombres ya que fueron muchas las mujeres que le dejaron mensajes a la hija de Marcelo Tinelli. Esta no es la primera vez que la diseñadora se muestra tal cual es. Hace unas semanas, antes de que finalice el año, la hija de Marcelo optó por lucir su cuerpo en un desnudo total con un fin particular: “No quiero llamar la atención, esto es libertad de expresión”, aclaró debajo de la imagen. Esta vez no hubo un pie de foto, pero ya dejó más que claro sus intenciones de lucir libre y natural sin temor a las críticas. Marcelo ya dijo estar acostumbrado a esta exposición que decidió tener su hija aunque también aclaró que no está muy de acuerdo.