Destacadas personalidades reconocieron la presencia de OVNIS/ Por Antonio Las Heras

Así, el Contraalmirante Delmer S. Fahrney (1898/1984), quien en 1949 fuera Comandante de la Naval Air Missile Test Center de la Armada de los Estados Unidos, expresó, en relación a las increíbles maniobras y alta velocidad que exhiben estos artefactos, lo siguiente: “Tales maniobras tendrían que ser el resultados de una tecnología avanzadísima de la que no tenemos conocimientos en el presente… Si estas observaciones continúan, creo que habrá un contacto que nos dará unas respuestas importantes.”

Fahrney no sólo no era ningún improvisado en cuestiones aéreas sino que también resultó un adelantado cuando, en 1938, a través de un proyecto del que estaba a cargo, tuvo éxito en prácticas de tiro usando un avión no tripulado. Fue, qué duda cabe, el primero en crear y utilizar lo que hoy llamamos “dron.”

William Powell Lear (1902/1978), genio aeroespacial quien fuera influenciado por las lecturas de Nicolás Tesla, experto en tecnología inalámbrica y fabricante del reactor Lear, tras ver de cerca un OVNI desde su avión privado, comentó: “Los seres que operan los OVNI deben de haber aprendido a neutralizar y controlar la gravedad. Una vez que podamos hacerlo nosotros, ya no tendremos que depender de la aerodinámica para elevarnos por los aires.”

Morton Gerla (1916/1997), antiguo presidente de la delegación de Nueva York de The American Rocket Society, afirmó: “Los OVNI son capaces de prestaciones que van más allá de nuestra habilidad tecnológica”.

Lee Metcalf (1911/1978), miembro del Partido Demócrata, congresista entre 1953 y 1961 y senador hasta desde 1961 hasta 1978, preguntó en el año 1957 a la Fuerza Aérea de Estados Unidos si sus pilotos seguían persiguiendo a los OVNI. La respuesta llegó en boca del General Joe W. Kelly (1910/1979) quien admitió que continuaban las búsquedas. Concretamente expresó: “Los interceptores de la Fuerza Aérea aún siguen persiguiendo a los objetos voladores no identificados, por tratarse de un asunto de trascendencia para la seguridad de este país y para ver de determinar los aspectos técnicos del problema.” Kelly fue el primer comandante con cuatro estrellas del Servicio de Transporte Aéreo Militar.

Alcanzan estos ejemplos para constatar que el tema OVNI – por más que ha sido ocultado, tergiversado y censurado en múltiples ocasiones – siempre resultó de gran importancia en las esferas calificadas de quienes ejercen el poder civil y militar así como de especialistas en tecnología y científicos.

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social. Autor de “OVNIS, los documentos secretos de los astronautas”, publicado por Grupo Argentinidad. e mail: alasheras@hotmail.com