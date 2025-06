¿Mariana Brey tiene los días contados?

Al parecer, las situaciones conflictivas pasaron de Telefe a la señal de noticias C5N y según contó la columnista "Nancy ya estaba en la pantalla, pero a partir del desembarco con programa propio, empezó a correr el rumor de que hay algún tipo de rispidez/tensión con Mariana Brey".

"La semana pasada, con todo el quilombo de Cristina -la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema-, hubo días que levantaron Duro de Domar y siguieron con la mesa de periodistas. Una cuestión de estricta actualidad. Y el sábado, como iba a hablar Cristina, levantaron el programa de Mariana con Brancatelli" explicó Marina Calabró.

En diálogo con Sergio Lapegüe -conductor de "Lape Club Social Informativo", en América TV- la periodistas aseguró "Entonces, hay gente del riñón de Pazos que echó a correr el rumor en el canal de que Brey tiene los días contados en el canal".

Marina Calabró remarcó que dialogó con las autoridades del canal y reconoció que "Me lo negaron. De ninguna manera, Brey es inamovible. El decisor dice "esto no es verdad", pero hay gente del riñón de Nancy que le está jugando sucio a Mariana Brey. Yo no la voy a responsabilizar a ella. Lo hacen a las espaldas de Nancy Pazos que seguro está repudiando este accionar de alguna gente que trabaja con ella".

Para terminar, la periodista de "Lape Club Social Informativo" fue concluyente "Si escuchan que hay crisis en C5N con Mariana Brey, no den bola. Lo tengo chequeado, eso no es así".