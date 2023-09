El tiempo en AMBA: ¿cómo seguirá después de la lluvia del fin de semana?

Para el martes. el tiempo continuará frío en las primeras horas, con una mínima de sólo 5 grados, y luego el termómetro alcanzará los 14 grados por la tarde.

El miércoles, en tanto, se prevé una jornada con cielo mayormente nublado y valores térmicos entre los 7 y 14 grados.

Para el jueves 7 regresará la inestabilidad al AMBA y se espera que la jornada esté lluviosa durante todo el día, con 13 grados de mínima y 16 de máxima.

El viernes, en la previa del próximo fin de semana, ya no se esperan precipitaciones, pero bajarán los valores térmicos. La mínima estará en 8 grados por la mañana y la máxima alcanzará los 19 grados.

Alerta naranja por tormentas severas en Misiones y Corrientes, y amarilla por nevadas en Mendoza

El SMN emitió este lunes alertas naranjas por tormentas fuertes y severas para todo el territorio de Misiones y el este de Corrientes, mientras que rigen alertas de nivel amarillo por temporales de menor intensidad para localidades de Corrientes, Formosa y Chaco, y por nevadas para la cordillera de Mendoza.

El área bajo alerta naranja por tormentas comprendía a toda la provincia de Misiones y al este de Corrientes, en localidades como General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó y San Miguel.

Las mencionadas localidades serán afectada por lluvias y tormentas de intensidad fuerte o severa que pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, y, fundamentalmente, abundante caída de agua en cortos períodos, informó el organismo nacional.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 90 y 140 milímetros, pudiendo ser superados de manera local.

El nivel naranja implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que el SMN pidió a la población permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse lejos de artefactos eléctricos; evitar el uso de teléfonos con cable; en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas; y si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico.

Por tormentas de menor intensidad, regía un alerta de nivel amarillo para toda la franja central de Corrientes, en ciudades como Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce; para el centro y sur de Chaco; y para el centro y sur de Formosa.

En estas zonas se desarrollarán tormentas, algunas de ellas fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 milímetros.

También se prevé que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos, fuertes ráfagas, probable caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Por el nivel amarillo que implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, el SMN recomendó a los habitantes no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Por otro lado, este lunes también regía un alerta amarillo por nevadas en la cordillera de Mendoza, donde se esperan durante toda la jornada nevadas persistentes de intensidad moderada o fuerte.

Se prevén acumulados de precipitación diarios, entre 20 a 40 centímetros, pudiendo ser superadas localmente.

A raíz de esta situación, con nevadas en alta montaña, el Paso Cristo Redentor permanecía hoy cerrado y con previsión de continuidad de esa situación al menos hasta este jueves, según se informó oficialmente.

Para la población de esa zona, el SMN pidió evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, y ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.