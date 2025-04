Lilia Lemoine, sobre Javier Milei: "Fue el amor de mi vida"

Lemoine sobre Milei.mp4

En principio, Lemoine se refirió al quiebre del vínculo, confirmado por la exvedette señalando: “Lamento que no haya funcionado, pero pasa. Que gente buena, que se quiere, de pronto decida no estar más junta, es algo habitual y nos pasa a todos”

La diputada sostuvo que se lleva “muy bien” con la presentadora a pesar de haber manifestado que estuvo enamorada del mandatario.

Y en medio de los rumores de un posible romance entre ella y el jefe de Estado, Lilia Lemoine señaló: “Fue el amor de mi vida, de mi lado. Habrá sido mi gran amor, pero no viceversa”.

Yuyito anunció la ruptura con Milei

A ocho meses de haber iniciado su romance -el 14 de agosto de 2024 se habían dado su primer beso en público- la reconocida exvedette y actriz detalló como fue la situación en el inicio de “Empezar el Día” .

“Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla, él también, esto es consensuado, estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez” explicó el lunes 21 de abril la conductora.

Amalia González aclaró que prefirió “anunciarlo simplemente porque así como he compartido todo casi un año, también era justo y lógico que también anunciara esta ruptura”.

La conductora de “Empezar el Día” aclaró los términos de la separación, para evitar suspicacias “Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación, sé que me va a esperar doscientos millones de micrófonos a las salidas del programa, sepan que no tengo nada para decir más que esto, que creo que es lo más importante que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosa, hermosísima, agradecida a Dios por eso, y agradecida por lo que viene, agradecida por lo que Dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar qué es y me da mucha felicidad” afirmó la exvedette.