Panes nutritivos y saludables

Muchos nunca lo han intentado por creer que se trata de una tarea ardua, engorrosa y que requiere de una mano experta. Sin embargo, es mucho más sencillo de lo que se piensa y cualquier persona, con ganas y un poco de tiempo, lo puede intentar siguiendo el paso a paso de las recetas de esta nota: pan betalaína (con remolacha), pan con salvado y pan azahar, creados por Adaluz Speranza, ganadora del Desafío Baker Lesaffre, concurso de panadería en el que participaron alumnos de distintas escuelas gastronómicas del país.

Para empezar a amasar cualquier pan, hay que tener en cuenta algunas pautas básicas. "Lo primero y principal, hacerlo con amor porque siempre sale más rico. Y luego, respetar las proporciones. Si usamos la levadura fresca, que no tenga contacto con la sal porque, entre comillas, la mata. Y cuidar las cantidades de azúcar y de sal. Además de la práctica. Hay que practicar y practicar hasta encontrarle la vuelta al pan", señala Adaluz, que también es estudiante de la carrera de Nutrición.

En cuanto a las proporciones, hay cantidades que podemos tener en cuenta como base de cualquier pan de molde: "Para medio kilo de harina, utilizar siempre 10 gramos de levadura seca. Para 1 kilo de harina, serían dos sobrecitos. Y de azúcar, entre 50 y 100 gramos, dependiendo del tipo que pan que hacemos. El pan azahar, que es dulce, lleva 100 gramos de azúcar, pero el pan de salvado, que es más salado, lleva la mitad. También se puede usar levadura fresca en lugar de levadura seca teniendo en cuenta que 10 gramos de levadura seca equivalen a 30 gramos de levadura fresca", explica.

ADEMÁS:

Video | Crema pastelera fácil: el paso a paso de una receta que no falla

El pan betalaína, con el que Adaluz se consagró ganadora del concurso, recibe dicho nombre porque así se denomina el pigmento rojo de la remolacha, ingrediente distintivo de este pan. "La remolacha contiene vitaminas del complejo B y es muy importante que la consuman las mujeres embarazadas. También le puse salvado de avena para que tenga más fibra. El color del pan es llamativo pero el sabor es suave, bastante neutro, así que se puede comer con algo dulce o algo salado".

El pan de salvado es un clásico que tiene, no sólo salvado de trigo, sino semillas, todos ingredientes que aportan fibra y minerales. "Se le puede poner aceite en lugar de manteca para que sea aún más saludable. A lo mejor no queda la misma textura pero la materia grasa está y algo de humedad la va a aportar. El salvado es fuente de fibras y de vitaminas del complejo B. También aporta potasio, fósforo, hierro, cinc y calcio. Aunque no parezca, el calcio está en varios vegetales en lugares que no nos imaginamos. Se le puede poner harina integral en vez de harina blanca o mezclar ambas. Pero como usé salvado de trigo, ya estoy utilizando el grano completo y aprovechando sus propiedades. Además, es una receta económica. Habré gastado como mucho 100 pesos para dos panes medianos".

Finalmente, el pan azahar es un pan más dulce e incorpora leche de soja como producto alternativo. "La base es la del pan básico. Luego, fui modificando la cantidad de huevo o materia grasa. Y le di el toque saludable con la leche de soja, pero también se puede usar leche de vaca. Es un pan muy rico, de un sabor parecido al del pan dulce".

El pan casero no se compara con ningún pan comprado en el supermercado. Además de ser más saludable y sabroso, es más económico. Y también hay otras ventajas a la hora de amasar en casa: "Lo bueno de la panadería es que mientras dejás leudar la masa, te vas y hacés otra cosa, no es que tenés que estar parada en la cocina todo el tiempo como en la pastelería. Hay momentos en los que podés hacer otras cosas", finaliza Adaluz.

Pan de salvado de trigo

Tiempo de preparación 3 horas 30’.

Ingredientes (para 2 panes medianos): 500 gramos de harina 000, 50 g de azúcar, 350 cc de agua, 50 cc de leche, 10 g de levadura instantánea natural, 10 g de miel (una cucharada sopera), 50 g de manteca pomada, 10 g de sal fina, 70 g de salvado de trigo. Para la decoración (opcional): mix de semillas c/n.

pAN DE SALVADO DE TRIGO

Preparación: realizar una corona con la harina e incorporar en los bordes la sal. Agregar la leche, azúcar, levadura, miel e incorporar de a poco el agua. Mezclar. Agregar el salvado, la manteca pomada, integrar y amasar. Dejar descansar la masa hasta que duplique su volumen. Desgasificar y estirar en forma rectangular. Enrollar presionando. Colocar el pan en el molde enmantecado, pintar con huevo/agua y añadir el mix de semillas. Dejar descansar 40-50 minutos. Llevar a horno moderado por aproximadamente 40 minutos.

Pan azahar

Tiempo: 3 horas 30’.

Ingredientes :(2 panes medianos): 600 g de harina 000, 80 g de azúcar, 100 cc de agua, 150 cc de leche de soja, 10 g de levadura instantánea natural, 10 g de miel (una cucharada sopera), 50 g de manteca pomada, 5 g de sal fina, 2 yemas, 3 huevos, ralladura de 2 naranjas, 1 cdita de esencia de vainilla. Para decorar (opcional): glasé de naranja.

Pan azahar

Preparación: realizar una corona con la harina e incorporar en los bordes la sal. Agregar la leche de soja, azúcar, levadura, miel e incorporar de a poco el agua. Mezclar. Aparte, mezclar los huevos, las yemas, la ralladura y la esencia de vainilla y luego incorporarlo a la corona. Por último, incorporar la manteca pomada, integrar y amasar. Dejar descansar la masa hasta que duplique su volumen. Desgasificar y estirar en forma rectangular. Enrollar presionando. Colocar el pan en el molde enmantecado, pintar con huevo/agua y añadir el mix de semillas. Dejar descansar 40-50’. Llevar a horno moderado por 40 minutos. Decorar con glasé de naranja.