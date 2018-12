Cristina Fernández de Kirchner hace "tabla rasa" y se pone al frente del armado político provincial

La ex presidenta de la república y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aries comienza a dar movimientos esquivos, que suman exposición pública y comienzan a consolidar un recorrido de centralidad suprema en el armado electoral para el próximo turno.

La senadora Fernández expuso esta semana dos encuentros que mantuvo con intendentes de la provincia de Buenos Aires. Una de ellos fue con intendentes del conurbano, específicamente de la primera sección electoral, que en los últimos tiempos se mostraron distante de la ex mandataria. Cristina se dejó ver con “Kato”, como ella misma lo menciona ante terceros, pero el caso aparece como un extremo. Como se sabe, Gabriel Katopodis, intendente de General San Martín, cuesta verlo en la foto junto a la ex presidenta, y la expresión de su rostro en la foto difundida es elocuente. Hay que recordar que jugó con Florencio Randazzo en el último turno electoral y su lista salió cuarta en el distrito que gobierna. Un verdadero despropósito.

Completaban esa foto de intendentes del conurbano con CFK, Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, necesita ayuda de donde sea para continuar su reinado, y Juanchi Zabaleta de Hurlingham, que tuvo un recorrido parecido al de “Kato”, su lista terminó última, detrás del FIT, al pegar su figura con la candidatura del hombre de Chivilcoy en un principio.

En definitiva, esta foto apunta a fortalecer uno de los ejes del accionar de la conductora, la idea de que hay que estar”todos juntos’ para la constitución de un Frente Patriótico, más allá de los desencuentros del pasado, por más inmediato que sea. Y esto no es solamente extensivo a la dirigencia política, también lo es respecto de sectores de la sociedad con los cuales hubo diferencias.

Por otro lado, Cristina Kirchner se reunió en el Instituto Patria con intendentes del interior bonaerense; estuvieron presentes Marcelo Santillán (Gonzales Chaves), Alfredo Fisher (Laprida), Hernán Ralinqueo (25 de Mayo), José Luis Horna (Roque Pérez), Ricardo Casi (Colón), Alberto Conocchiari (Alem), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y el concejal David de Felipe en representación de Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento).

Fue en esta reunión donde CFK les solicitó a los intendentes dejar de lado algunas diferencias del pasado, y fue ante un reclamo en ese sentido, pero además les dijo que la provincia de Buenos Aires es condición necesaria para el proyecto nacional, y es allí donde se debe concentrar el esfuerzo.Pero aquí es precisamente donde se abre un interrogante extra, cómo y cuándo serán las elecciones en la provincia; se sabe que habrá que esperar hasta fines de febrero, principio de marzo, para saber finalmente que es lo que se resolverá.

Hace mucho que en Conurbano Reservado dijimos que había un abanico de posibilidades, es un juego que se sabe cómo empieza, pero no cómo termina.

En los márgenes de la comisión especial que empezó a dar sus pasos en la legislatura provincial no descartan nada.

El Frente Renovador, que se impuso con esta idea reformista, considera un hecho que, al menos, habrá”prueba piloto’ para desenganchar unos 20 distritos, donde se realizarán elecciones locales separado del resto.

Esta semana también se conoció que el presidente de la Cámara de Diputados y de la Comisión especial, Manuel Mosca, se reunió en las últimas horas con diputados mandato cumplido de distintos espacios políticos, con la idea de debatir el desdoblamiento de las elecciones y hacer algunas variaciones a la modalidad de votación. La reunión se produjo en el marco de los encuentros que viene teniendo Mosca con legisladores mandato cumplido, con el objetivo de conformar un Consejo Consultivo que asesore a la presidencia de la Comisión Bicameral de desdoblamiento de elecciones.

Entre esos legisladores estuvieron Fernando “Chino” Navarro y Marcelo Díaz, dos legisladores mandatos cumplido que cuando lo fueron alentaban la idea de instalar la boleta única en la provincia “al estilo Santa Fe”, ya sean en elecciones desdobladas de las nacionales o no. Constituye una posibilidad más a las ya ventiladas, que no son pocas.

Pero en el peronismo, ese peronismo que se piensa unido esperan las definiciones e incluso algunos sectores solo les preocupa “un detalle” sí se adelantan las elecciones de gobernador y vice al separarse de las presidenciales. Que Cristina Fernández de Kirchner pueda ser candidata a gobernadora y luego, o al mismo tiempo, eventualmente ser candidata a presidenta. Algo que, en principio, sería difícil de impedir si se adelantan las elecciones en la provincia.

Setentistas

El intendente municipal de Roque Pérez, Juan Carlos “el chinchu” Gasparini, que espera recuperarse de algunos problemas de salud suscitados días atrás fue reemplazado por quien hasta asumir como intendente interino se desempeñaba como secretario de gobierno, se trata de José Luis Horna.Así fue que el intendente interino formó parte de la comitiva de intendentes del interior, que totalizaban ocho, que se reunieron con la ex presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

Horna, contó ante una platea incrédula de intendente, en la previa a la reunión con la ex presidente que “parecía mentira” como había pasado el tiempo, “pasó más de cuarenta años de la última vez que vi personalmente a Cristina y recuerdo que fue en la escalera del avión cuando se iban a Santa Cruz con Néstor”, dijo ante cierta indiferencia de sus pares, en la antesala del encuentro. Los intendentes no dieron mucho crédito a lo que estaba diciendo en interino de Roque Pérez.

La sorpresa fue general cuando ingresaron al espacio donde los estaba esperando CFK, pues la ex mandataria luego de un corto saludo general lo encaró a Horna y le preguntó si era el mismo Horna con quien habían compartidos tantas cosas en épocas de estudiantes en La Plata. La respuesta no fue necesaria porque mientras pronunciaba las palabras reconocía a quien efectivamente había sido compañero de militancia en los setentas.La pregunta que rápidamente disparó Cristina fue ¿cómo es que recién ahora apareces? ¿No te dedicabas a la política antes? La respuesta fue otra gran sorpresa. Horna explicó que para él la política es organización donde hay roles que cumplir y lo personal no debe influir, y detalló que él no podía utilizar una “cuestión personal” para encontrarse con determinados dirigentes o mandatarios, ya sea Néstor o Cristina, era otro los dirigentes de la organización los que tenían “esa responsabilidad”, y por eso nunca se cruzaron en estos últimos años. En la foto difundida se lo ve a Horna a la derecha de CFK.

Precandidato

El ex intendente Lucas Ghi ratificó su precandidatura a intendente de Morón en representación de Unidad Ciudadana. El ahora dirigente opositor expresó su decisión en un acto de fin de año que compartió con los militantes de su agrupación Nuevo Encuentro.

En su discurso, Lucas Ghi, por momentos exaltado, dijo que está dispuesto “a recorrer este camino que inexorablemente tiene un destino, que es conducirnos otra vez al Municipio de Morón”.

Como se sabe, Ghi fue jefe comunal entre 2009 y 2015. Sin embargo, en su mensaje reivindicó dos programas que dejó inconcluso en sus seis años de mandato. “Vamos a renovar nuestro plan de desarrollo estratégico”, señaló sobre ese conjunto de iniciativas urbanas de la cual sólo concretó la construcción de un estadio de fútbol para el club Deportivo Morón, “el gallito”. Y también dijo que “no vamos a discontinuar una obra como la del Hospital municipal”, en referencia a la ampliación del edificio, prometida en 2006 y cuya primera parte tardó diez años en ser inaugurada por la falta de financiación.

En tren de agradecimientos, el precandidato reivindicó a Cristina Fernández de Kirchner y pidió “un reconocimiento a nuestra máxima expresión pública, Martín Sabbatella, que sabe la referencia que constituye para mí”, y también para su “compañero”, Hernán Sabbatella, por “la pasión militante desinteresada con la que decidió encarar los difíciles compromisos que nuestra fuerza decidió encomendarle”. Los dos destinatarios locales de los elogios de Ghi no parecen, por estos tiempos, garantizar apoyo popular para una candidatura que lo necesita. El primero, Martín, fue candidato a gobernador bonaerense en 2011 y apenas orilló el 6% de los votos. También fue derrotado en 2015, cuando se postuló como vicegobernador junto con Aníbal Fernández por el FpV-PJ. El segundo, su hermano menor, Hernán, en tanto, quiso llegar al sillón de intendente en 2015 pero perdió a manos de Cambiemos por nueve puntos y apuró el cierre del ciclo sabbatellista en Morón.

Pero bueno, el dirigente de Nuevo Encuentro se tiene fe, aunque cuando en el peronismo local andan con ganas de apurar una candidatura propia, aunque sea para competir en las PASO.

Final Feliz

La cita es hoy a las 19 horas en el Hospital Eva Perón de la ciudad de Merlo, ubicado en Pasteur 450, allí quedará formalmente inaugura la nueva guardia del Hospital Eva Perón, después de dos años de intensos trabajos.La ampliación consta de 2.200 mts2 con tecnología de punta, lo que permitirá tener un shockroom, una nueva entrada de ambulancias, un amplio espacio para la sala de espera, una unidad de diagnóstico precoz y de diagnóstico básico que otorgará una gran comodidad a los vecinos.

Con este nuevo sistema se agiliza por intermedio de digitalización la atención de las personas para que tengan menos tiempo de espera y mayor comodidad. Es una guardia acorde a las necesidades del pueblo de Merlo.Se descarta que, en el acto de hoy, estará presente el Intendente Gustavo Menéndez, el Secretario de Salud Miguel Murrone, después de dos años de intensos trabajos.En provincia tomaron nota de los anuncios previos municipales y desde el ministerio de Salud no quisieron hacer mucho “espamento” pero, empero, advirtieron que se trata de un programa que se desarrolla con fondos provinciales y que muchos intendentes opositores hacen este tipo de actos para capitalizar los logros, en rigor señalaron que “se roban las obras que hace la gobernadora María Eugenia Vidal”.