Los detalles empiezan a marcar el ritmo que deberán tener en cuenta los candidatos en la campaña

Es el momento en que la campaña electoral entra a jugarse en dos planos, igual que las agendas, en los medios de comunicación y en el territorio; son dos planos dinámicos que se entrecruzan y retroalimentan. Las declaraciones/citas del principal candidato del Frente de Todos (FdT) respecto de que algunas familias al quedarse sin trabajo empiezan a vender drogas se llevó la mitad de la atención que la gente está dispuestas a prestar por estos días.

La otra mitad estuvo ocupada por la posición que adoptó la candidata del mismo frente, Victoria Donda, respecto de un joven al que la policía le pidió documento, que la legisladora trató de proteger, mientras el sujeto tenía un frondoso prontuario.

Ambos casos se relacionan con la temática seguridad y desplazan del centro de la escena a la cuestión economía, el punto en donde el gobierno y los candidatos del oficialismo no se encuentran cómodos.

Al mismo tiempo, ni el candidato a gobernador del FdT ni Donda son los mejores referentes que puede presentar el espacio para abordar esta temática.

Ni los temas indicados ni los interlocutores indicados, el resultado no puede ser favorable.

Rápida de reflejos, la gobernadora María Eugenia Vidal, aprovechó y como al pasar dijo los narcotraficantes ‘no son pobres ni desocupados, son millonarios y lavan dinero del narcotráfico’.

Kicillof se vio forzado a aclarar, se sabe que nunca se puede aclarar demasiado, y prometió que su gobierno va a ‘combatir el narcotráfico’, por si andaba alguno dudando por ahí.

‘Más que pelearnos con los dirigentes preferimos estar con la gente’ dicen cerca de Vidal y les restan trascendencia al entredicho al tiempo que aplazan el tratamiento de los acuerdos en el Senado para la designación de dos Jueces en el Tribunal de Casación Penal bonaerense, el máximo organismo judicial en la materia de la justicia provincial.

‘Es contradictorio’, dice un importante funcionario de Vidal respecto de la postura del candidato del FdT, ‘por un lado se niega a iniciar un proceso de transición y nos pide que gobernemos y cuando nos ponemos a gobernar nos pide que no hagamos las designaciones que hace dos años se están tramitando’.

Kicillof pidió públicamente que se frenen las designaciones en Justicia, sin dar mayores explicaciones, y por el momento surtieron efecto. ‘Le pedimos al gobierno que deje de hacer nombramientos’, dijo el candidato.

Para terminar con bombos y platillos, el candidato ganador del FdT recibió el espaldarazo que le faltaba. Aníbal Fernández aseguró que Kicillof, ‘va a gobernar la provincia como lo hubiese hecho yo’.

Corte y quebrada

En La Plata, el escenario político no solo está cada vez más reñido, sino también confuso: un sector de peronistas salió a bancar expresamente al candidato a intendente de Juntos por el Cambio Julio Garro y abrió una clara diferencia dentro del peronismo platense.

Se trata del Frente de Unidad Peronista que lidera el actual concejal del PJ, Fabián Lugli, que hasta ahora se había corrido de la rosca electoral y previo a las elecciones de octubre, salió a apoyar sin tapujos a un candidato a intendente claramente identificado en JxC.

Un video en el cual se puede observar a un grupo cantando la marcha peronista, bajo un cartel de Julio Garro, lo explican todo.

El panorama electoral y las discrepancias con la candidata del Frente de Todos, Florencia Saintout, podrían ser las claves.

En las PASO, la oposición logró superar a Garro por diez puntos a favor de Saintout, tras derrotar a otros cuatro precandidatos. En votos son 30 mil las voluntades que los separan. Pero en rigor, Garro obtuvo 164 mil votos y Saintout 62 mil.

De todas formas, luego de las primarias, y atento a la idea de que ‘la ola nacional te pone y te saca’, el gobierno municipal salió a buscar aliadas luego de las primarias y Saintout a cerrar el frente interno y al mismo tiempo ver lo que había quedado suelto.

‘El PJ de La Plata lo va a votar’, dijo hace poco el reconocido referente y concejal peronista Fabián Lugli; pero al mismo tiempo sector de radicales autodenominados ‘radicales en flor’, en clara referencia a la candidata kirchnerista, apoyan al FdT.

Cultivar

El Concejo Deliberante de Florencio Varela deberá debatir un proyecto de ordenanza en el que se habilita al municipio a cultivar cannabis, elaborar derivados y distribuirlos para su uso medicinal.

La iniciativa fue presentada formalmente a través de mesa de entradas este miércoles en el HCD que preside Laura Ravagni por la Asociación Flores de Libertad. Ahora deberá tratarse en comisión para, si tiene luz verde, desembarcar en el recinto legislativo.

El proyecto de ordenanza contempla la posibilidad de declarar de interés municipal al uso medicinal, terapéutico y de investigación del cannabis, que habilitaría el cultivo comunitario y la producción pública de cannabis a través del laboratorio público del municipio.

Para tal fin, el proyecto contempla la formación de un Consejo Consultivo del Cannabis Medicinal integrado por familiares de usuarios, profesionales de la temática, funcionarios, organizaciones sociales, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, miembros del Hospital El Cruce y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que garantizarán la transparencia y los derechos sanitarios de la población.

Una vez más

En términos generales, podríamos decir, que no es una maniobra sencilla mantener durante 24 años el mismo trabajo. Para cualquiera de nosotros. Menos aún si se trata de ser intendente, que depende de la voluntad popular.

No obstante, todo indicaría que en Ituzaingó se las ingenian. Y bastante bien. Hablamos del jefe municipal Alberto Descalzo. Que en su territorio se corre la voz que cuenta con una vasta red política, que le sirve de contención. Que en esta ocasión Incluye a todas fuerzas políticas, tal como sería el caso de la lista local de Consenso Federal.

Es cosa señala, una vez más, por los conocedores de la arena distrital, que el candidato de Roberto Lavagna en el distrito, Osvaldo Marasco, no tendría todas las energías depositadas en llegar a ser el mandamás del distrito, también una vez más.

Esa ‘red’ no sólo está formada por Marasco (y sus familiares), sino también por muchos contratados municipales que no ejercerían tarea alguna en la Municipalidad. Favores por acá y favores por allá, para sostenerse como intendente durante 24 años, es todo un arte, advierten. Aunque la denuncia haya llegado a la Justicia hace algunos años.

Siguiendo con el ‘lavagnista’ Marasco, en 2015, cuando estaba en las filas de Cambiemos, todo indicaba que iba a erigirse como intendente, pero llamativamente, en determinado momento del escrutiño la historia que lo tenía como vencedor terminó proporcionando una sorpresiva derrota y continuó con el ‘reinado’ con Descalzo a la cabeza. Un Descalzo que, últimamente, no encuentra la forma de salir de la candidatura local. aunque una volvió a intentar abandonar su sana costumbre de jefe municipal, en favor de su hijo Pablo, pero no consiguió pista para una postulación a senador provincial, hace dos años, y tampoco logró para este turno la de diputado, ya sea nacional o provincial.Otro factor importante a la hora del objetivo de ‘mantener a Descalzo en el poder’, es el rol de la candidata a intendente Sandra Rey. La ex secretaria de la Producción del Municipio se presentó por su parte con un vecinalismo, el espacio Ituzaingó Positivo, y todo parecería indicar que la división de votos que genera, beneficiaría al jefe municipal.

La única amenaza a la ‘sociedad’ que parecería funcionar para desbancar a Descalzo-funcionariosMarasco es Gastón di Castelnuovo, el candidato de JxC que debido a la situación particular del lugar y a pesar del ‘viento en contra’, sigue en carrera.

El joven candidato de JxC que cuenta con el apoyo de María Eugenia Vidal, si bien quedó algunos puntos por debajo en agosto, unos 15 mil votos de diferencia; en la comarca dicen que tiene alguna chance de destronar al histórico mandamás.

Marchas

La marcha del ‘Sí, se puede’, tendrá su tercera edición en territorio bonaerense. Luego de Junín y Bahía Blanca, el candidato a presidente del JxC Mauricio Macri llegará a Olavarría, considerados unos de los distritos grandes del interior provincial.

Será este sábado 12 de octubre, a las 12 horas, en el Paseo Jesús Mendía de esa ciudad.

Los próximos ‘Sí, se puede’ bonaerenses serán el martes 15 en Pergamino y el 23 en Mar del Plata; en el medio, el 19, Macri tiene pensado hacer el Obelisco y cerrará campaña el 24 en Córdoba, salvo en el cierre Vidal estará junto a candidato a presidente. Por otra parte, a la vuelta de la provincia que inició el candidato del Frente de Todos, Alex Kicillof, hace más de dos años, le quedan siete distritos por llegar, que serán visitados en los próximos días, antes del domingo 27, y hará su arribo a bordo del Clío que lo acompañó en toda la gira. En la Tercera sección, el sur del conurbano, a Kicillof le resta visitar el distrito de Ezeiza, donde manda con comodidad el histórico Alejandro Granados. También deberá cumplir en Berisso, donde el peronista ‘sequista’ Fabián Cagliardi tiene todas las posibilidades de quedarse con el sillón del radical Jorge Nedela. Los otros cuatro distritos que le falta visitar al candidato son Lobos, donde el intendente es Jorge Etcheverry; Magdalena, donde manda Gonzalo Peluso y Brandsen, donde gobierna Daniel Cappelletti; todos ellos del Juntos por el Cambio. El cuarto, en tanto, es Punta Indio, que comanda el peronista Hernán Y Zurieta.