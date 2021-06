Jorge Luis Borges: genio de frases brillantes que también dejó su huella en la música

image.png Jorge Luis Borges

La fe

"Ser un agnóstico significa que todas las cosas son posibles, incluso Dios, incluso la Santísima Trinidad. Este mundo es tan extraño que cualquier cosa puede suceder o puede no suceder. Ser un agnóstico me hace vivir en un mundo más grande, más fantástico, casi misterioso. Me hace más tolerante".

Ser lector

"Dejo que otros se enorgullezcan de cuántas páginas han escrito; Prefiero jactarme de las que he leído".

La muerte

"Cuando los escritores mueren se convierten en libros, que, después de todo, no es una encarnación tan mala".

La dictadura

"Las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan la servidumbre, las dictaduras fomentan la crueldad; más abominable es el hecho de que fomentan la idiotez".

La amistad

"La amistad no necesita frecuencia, el amor sí, pero la amistad no".

El amor

"He pensado alguna vez que, quizás una persona que esté enamorada vea a la otra como Dios la ve, es decir, la ve del mejor modo posible. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única".

Borges y la música

A pesar de que nunca se mostró interesado por encontrar inspiración o trazar conexiones entre su literatura y la música, como ocurrió con otras disciplinas, la obra de Jorge Luis Borges, fue centro de atracción de grandes figuras de la música popular argentina como Astor Piazzolla, Jairo, Aníbal Troilo, Eduardo Falú, Edmundo Rivero, Juan "Tata" Cedrón y Pedro Aznar, quienes decidieron ponerle música a sus poemas, hacerlos canción o cantarlos.

Si bien a largo de sus 86 años de vida, el autor de "Ficciones" mantuvo una relación conflictiva con un período de la música de Buenos Aires y mostró cierto desinterés por este arte en general -en varias oportunidades dijo que entendía poco de música-, lo cierto es que los versos de su libro "Milonga para las seis cuerdas" (1965) y de sus poesías inspiraron a muchos artistas de distintos géneros a crear un gran repertorio que hoy sigue vigente.

Fueron muchas las canciones creadas a partir de su invención, entre ellas se cuentan "Milonga de dos hermanos", de Carlos Guastavino; "La Milonga de Jacinto Chiclana" y "A Don Nicanor Paredes", de Piazzolla; "Milonga de Albornoz", de José Basso; y "Fundación mítica de Buenos Aires", de Juan "Tata" Cedrón.

La milonga y el tango tienen una fuerte presencia en la obra de Borges. Son géneros musicales que constituyen el lugar de convivencia de los personajes orilleros tan entrañables para el escritor, quien siempre afirmó que prefería la milonga al tango y no dudó en criticar a Carlos Gardel, nueve años mayor que él. Lo acusó de convertir al tango en un cantar "quejoso y llorón".

"Gardel tomó la letra del tango y la convirtió en una breve escena dramática", expresó en una serie de conferencias que dictó durante cuatro lunes de octubre de 1965 en Constitución, un ciclo que fue rescatado en 2016 en un libro llamado "El Tango. Cuatro conferencias".

Horacio Salas, autor del libro "Lecturas de la memoria", rescató a que Borges "fue el primero en sostener en los años 20 desde las páginas de la revista 'Martín Fierro' que 'el tango es la realización argentina más divulgada, la que con insolencia ha prodigado el nombre argentino sobre el haz de la tierra'".