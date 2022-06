Jeep Argentina debe indemnizar al dueño de un Cherokee con un vehículo de mayor valor

Jeep de Argentina (hoy bajo la órbita del Grupo Stellantis Argentina S.A.) venía negándose a entregar el vehículo de mayor valor que el que tenía el demandante, pese a que no disponía del siniestrado debido a que, por su propia decisión, no importaba más.

Sobre esta base y frente al reclamo de la empresa, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, ratificó que la firma automotriz se deberá entregar al cliente Sergio Raúl Riestra una Jeep Grand Cherokee Limited Edition en reemplazo de la Cherokee Limited Edition que se incendió en 2013.

En el fallo se indica que, teniendo en cuenta que, como la propia terminal reconoció "-en el último párrafo de la impugnación- textualmente “…la inexistencia de vehículos similares…”. "Ello termina de sellar la suerte adversa de su intento de introducir este argumento -agrega la sentencia-, en el memorial de agravios y luego vía aclaratoria de lo resuelto por la Jueza a quo, cuando ni siquiera se informó que hubiese salido al mercado a la fecha de la impugnación".

Los hechos que generaron la demanda

La historia se inicia el 12 de febrero de 2013, con un viaje normal, en la ruta 35, kilómetro 576 (cerca de la ciudad cordobesa de Huinca Renancó). Cuando todo parecía ir sobre ruedas hasta que el Jeep Cherokee Limited con menos de dos meses de uso, y dentro de la garantía de fábrica, comienza a incendiarse.

A partir de allí, Sergio Raúl Riestra, el propietario de ese vehículo, debió litigar durante 6 años para lograr una sentencia que impuso a la importadora (entonces FCA) la entrega de un vehículo igual al quemado, pero cero kilómetros, más el pago de una indemnización, costas y honorarios.

Pese al fallo firme de la Justicia, los abogados de la empresa sostuvieron que no pueden entregar el mismo vehículo porque ese modelo ya no estaba disponible en la Argentina y ofrecieron uno de menor valor y equipamiento, cuando lo estipulado por los usos y costumbres, así como por la jurisprudencia, indica que, ante la imposibilidad de reemplazar un bien determinado, el sentenciado (en este caso FCA), debe entregar un bien de valor superior, no inferior.

"Las dilaciones de la empresa demandada y su negativa a cumplir con la orden del juez son incomprensibles", aseguró Martín Rodríguez Toscano, abogado del estudio patrocinante de Sergio Riestra (el cliente al que se le incendió su Jeep). "FCA Automobiles Argentina S.A. no cumplió con su obligación -explicó el letrado- por lo que solicitamos el secuestro de la unidad que le deben a nuestro cliente y el pedido fue concedido por la jueza de la causa, quien está haciendo cumplir de modo ejemplar los derechos del cliente y de todos los consumidores ya que su fallo sentará jurisprudencia para casos análogos".

Frente a esta negativa, el Juzgado Comercial Número 6, Secretaría 11, dispuso una medida ejemplar en defensa de los derechos del consumidor afectado por el vehículo Jeep siniestrado por una falla de fabricación y ordenó librar un "Mandamiento de secuestro", para que "un oficial de Justicia se constituya en el domicilio de la FCA IMPORTADORA S.R.L. (hoy FCA Automobiles Argentina S.A.) sito en Carlos María Della Paolera 299 PISO 25 de esta ciudad y proceda al secuestro de un automotor marca Jeep, cero kilómetro, (0 km) año 2020, modelo Cherokee Trailhawk; y a falta de existencia de esta unidad, un vehículo marca Jeep, cero kilómetro, (0 km) año 2020, modelo Grand Cherokee Overland o en defecto de éste, una unidad marca Jeep cero kilómetro, (0 km) año 2020, modelo Grand Cherokee Limited, junto con su documentación y llaves correspondientes".

Asimismo, por las excusas argumentadas en la causa por de Jeep Argentina (FCA Automobiles ArgentinaS.A.) para no cumplir la sentencia, se realizó una denuncia ante Defensa del Consumidor en razón que en su página web (https://www.jeep.com.ar/cherokee.htm) publicita parala venta el Cheroke Trailhawk, pero sin embargo, el propio apoderado de Jeep (FCA) Alejandro Scoccimarro argumentó que “…mi representada tampoco comercializa en la actualidad el vehículo marca Jeep, modelo Cherokee, versión Trailhawk” (sic).Esta evidente contradicción, motivó que se denunciara a JEEP ARGENTINA (FCA Automobiles Argentina S.A.) por posible infracción a ley de Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor.

Inminente secuestro

Con la sentencia firma y con fuerza de "cosa juzgada", el demandante podrá secuestrar la Jeep Grand Ckerokee Limited Edition que la Justicia le otorgó como indemnización por su vehículo incendiado por una falla mecánica de fábrica hace 9 largos años.