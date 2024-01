Abierto de Australia: Tomás Etcheverry dio el golpe y eliminó a Andy Murray

Etcheverry, número 30 del mundo, se mostró muy sólido en todas las facetas del juego. Y después de quedarse con un parejo primer set, inclinó notablemente la balanza a su favor y se llevó el partido en dos horas y 23 minutos, en el Kia Arena del Melbourne Park.

Así, tenista el platense, de 24 años, superó la instancia inicial del primer Grand Slam del año por segunda temporada consecutiva, y buscará meterse por primera vez en su carrera en la tercera ronda. Su próximo rival será el francés Gael Monfils, de 37 años y ubicado en el puesto 75 del ranking, que viene de eliminar al alemán Yannick Hanfmann por 6-4, 6-3, 7-5.

En caso de vencer, su siguiente adversario saldrá del cruce entre el serbio Novak Djokovic -número uno del mundo y defensor del título en Melbourne- y el tenista local Alexei Popyrin (43°).

Luego de la derrota, Murray saludó al público australiano de tal manera que pareció una despedida, dando a entender que este año podría ser el último como profesional para el británico, de 36 años. "Hay posibilidades de que este haya sido mi último partido aquí (en el Australian Open)", aseguró.

Embed Etcheverry provocó el primer ¡qué liiiiiindo! de Batata en esta noche del #AusOpen. pic.twitter.com/hIHPvpwls7 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 15, 2024

A su vez, el ex número 1 del mundo y cinco veces finalista del Abierto de Australia (2010, 2011, 2013, 2015 y 2016) alegó: "He tenido sensaciones totalmente opuestas a las del año pasado en este torneo, resulta muy difícil terminar así. Tengo una idea de lo que me gustaría jugar antes de retirarme, pero los plazos se reducen cuando tengo actuaciones como la de hoy".

En la misma línea, se mostró decepcionado por su nivel: "Las cosas no han salido bien y estuve apático en todo momento. no entiendo por qué he jugado tan mal porque llevaba diez días entrenando muy bien". De todas maneras, subrayó que no ha tomado ninguna decisión sobre el retiro: "Necesito pensar en ello. He hablado varias veces de esto con mi familia y mi equipo, saben cómo me siento".

Andy Murray Andy Murray podría retirarse del tenis este año. (Photo by Greg Wood / AFP)

Desde 2019, el británico juega con una prótesis de metal en la cadera, producto de una delicada lesión que lo hizo perderse gran parte de las temporadas 2017 y 2018. Aún resta esperar la confirmación de Murray, pero hay muchas posibilidades de que su retiro sea este año en Wimbledon.

Por otro lado, el martes verán acción tres argentinos: Francisco Cerúndolo enfrentará al húngaro Fabian Marozsan por la segunda ronda del torneo, mientras que por la misma instancia Sebastián Báez se medirá con el colombiano Daniel Galán. En el cuadro femenino, Nadia Podoroska se medirá con la estadounidense Amanda Anisimova.

Federico Coria quedó eliminado en primera ronda

El rosarino, de 35 años, fue superado por 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (5) por el chino Zhizhen Zhang en un partido que tuvo un desarrollo muy parejo pese a haberse resuelto en solo tres sets. De esta manera, Coria se sumó al listado que ya integraban Facundo Díaz Acosta y Pedro Cachín, como los primeros tenistas albicelestes eliminados del certamen.

En lo que respecta a los top 10, se destacan los triunfos del ruso Daniil Medvedev ante Térence Armane (5-7, 6-2, 6-4, 1-0 y retiro) y el del griego Stefanos Tsitsipas frente al belga Zizou Bergs (5-7, 6-1, 6-1 y 6-3).

A partir de las 21 de este lunes comenzará a disputarse la tercera jornada del torneo, donde se jugarán los partidos restantes de la primera ronda. Pese a que no habrá acción para los argentinos, los fanáticos podrán disfrutar del tenis de Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Grigor Dimitrov y Dominic Thiem, entre otras tantas figuras que tendrán su estreno en el Australian Open 2024.