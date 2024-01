Luto en el fútbol argentino: falleció Jorge Griffa, histórico formador de juveniles

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Bernardo Griffa. El Maestro, símbolo indiscutido de Newell’s, fue jugador, técnico de inferiores y el creador del semillero leproso que dio enormes figuras al mundo. Tu legado siempre será parte de nuestra historia, que en paz descanses”, publicó el club rosarino. No trascendieron los motivos de su deceso, pero tampoco se sabía de alguna enfermedad que padeciera.

El Maestro, oriundo de Casilda, descubrió y/o formó a varios jugadores emblemáticos del fútbol argentino, entre ellos Jorge Valdano, Américo Gallego, Ricardo Giusti, Gabriel Batistuta, Fabián Basualdo, Roberto Sensini, Fernando Gamboa, Mauricio Pochettino, Gerardo Martino, Juan Simón, Walter Samuel, Maxi Rodríguez, Aldo Duscher, Julio Zamora, Abel Balbo, Pablo Guiñazú, Gabriel Heinze y Santiago Solari.

También Diego Mateo, Víctor Civarelli, Norberto Scoponi, Julio Saldaña, Eduardo Berizzo, Juan José Rossi, Víctor Ramos, Gustavo Dezotti, Ariel Cozzoni, José Luis Pavoni, Sergio Almirón, Bruno Marioni, Darío Franco, Iván Gabrich, Marcelo Escudero, Pablo Paz, Juan Manuel LLop, Leonardo Biagini, Alfredo Berti, Lucas Bernardi, Lionel Scaloni, José María Bianco, Damián Manso, Enzo Bulleri y Marcelo Bielsa.

A su vez, en su estadía en las formativas de Boca tuvo bajo su mando a jugadores como Éver Banega, Sebastián Battaglia, Fernando Gago, Carlos Tevez, Neri Cardozo, José María Calvo, Nicolás Burdisso, Pablo Ledesma, entre otros.

Griffa tuvo una adolescencia humilde y alternaba el fútbol con distintos trabajos para vivir. Se probó en Platense y Rosario Central, antes de recalar en las Inferiores de Newell's, donde debutó en Primera y estuvo cinco años. El fiero defensor central militó 12 años en el fútbol europeo, con diez temporadas en el Atlético de Madrid y dos en Espanyol de Barcelona, hasta que se retiró en 1971. Además, jugó con la Selección Argentina y fue campeón de la Copa América 1959.

Después de retirarse, comenzó su labor como formador en las categorías juveniles de Newell's. Años más tarde se sumó a la Federación Mexicana de Fútbol como asesor de las Fuerzas Básicas y se desempeño también como Director General del Fútbol Amateur del Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza y Director General de Fuerzas Básicas del Club Necaxa de México, hasta asumir un cargo en Boca como consultor y supervisor del Área juvenil de dicho club. A su vez, ofició como Coordinador General de las inferiores de Independiente.

giffa.jpg El predio de entrenamiento de Newell's lleva el nombre del Maestro: Jorge Griffa.

Por otro lado, fue Presidente Honorario y director de la Asociación Atlética Jorge Bernardo Griffa, institución deportiva de la ciudad de Rosario, donde se desarrollan actividades futbolísticas de primera división e inferiores, participando en los torneos oficiales de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Jorge Griffa también escribió el libro "39 años en divisiones inferiores" en el que plasmó su gran experiencia como entrenador. En su honor, el predio de entrenamiento de Newell's lleva su nombre.

“El trabajo en las inferiores es un escalonamiento –decía-. Hay que apuntar a un esfuerzo de tres a cinco años y a una sucesión al paso del tiempo para captar y valorar el desarrollo de lo que uno desea. De las ocho y media de la mañana a las nueve y media de la noche, todos los días. Se trata de un trabajo planificado en todos los detalles", dijo alguna vez.

“Para elegir jugadores no son todos iguales. A veces bastan 15 minutos, otros necesitan más tiempo. Buscamos buena técnica y temperamento así como que sean buenos receptores de las enseñanzas. De 110 chicos pueden llegar seis y si se trabaja únicamente para esto, no se ha sido muy feliz. El resto debe lograr una preparación mental y física sana que los prepare, creándole una disciplina, un orden y una predisposición al esfuerzo que marcarán sus pautas y modos de vida. El esfuerzo realizado al terminar un ciclo en Primera implica que aquellos que no han podido seguir en el club estén ubicados en el resto de las instituciones del país”, aseguró.