Agüero analizó el gol de su hijo y dio un anuncio sobre su futuro

"Qué buen gol metió Benja, muy bien. Jugaron contra Huracán. El día anterior hablo con él y le digo ‘a qué hora juegan’ y con unos amigos se fue a comer asado… Y le digo: ‘Ah, tranqui, ¿el día anterior vas a comer asado?’ Me parece que es compliqueti la cosa para jugar, un asado y después jugás’. Y me dice ‘no, estoy bien pá, juego a la tarde", expresó el Kun, alejado de la práctica profesional del fútbol por un problema de salud.

Y agregó: "Después me escribió del teléfono de la madre. El primer gol no lo grabó. Ése (el del video) era el segundo gol; bien, bien, metió bien el enganche, después de zurda. Lo que sí, al principio la paró mal, se le va un poco larga, pero la terminó resolviendo bien, pateando de zurda. No era fácil tampoco. Pero el pase fue muy bueno y creo que van primeros los chicos".

Benjamín es hijo de la relación que Agüero mantuvo con Gianinna Maradona y se desempeña en las divisiones inferiores de Tigre, con el objetivo de continuar el legado transmitido por su padre y por su abuelo, el gran Diego Armando Maradona.

Durante el video, pero esta vez por la plataforma Twitch, el Kun anunció que en septiembre se anotará por primera vez en un torneo de golf en los Estados Unidos.

“En septiembre me voy a anotar por primera vez a un torneo. Así que creo que voy a llegar bastante mejor preparado. Así que voy a jugar un torneo por puntos. Ahí no puedo grabar nada por que es un torneo armado por mi profesor. Viene mucha gente a jugar. Es en la cancha acá de Donald Trump, terrible cancha, hotel, todo”, señaló en la transmisión.