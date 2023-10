Almirante Brown ganó con polémica y jugará la final por el ascenso

El siempre polémico árbitro Diego Ceballos calentó el encuentro de arranque y a los 17 minutos echó al DT visitante, Alejandro Orfila -entrenador de Brown durante una parte de la campaña- por protestar.

Sobre el final del primer tiempo, Leandro Guzmán puso en ventaja a la Fragata tras una serie de rebotes, aunque la polémica en este caso fue porque todo Temperley reclamó que la pelota no había cruzado entera la línea de gol. Ceballos, con ayuda del juez de línea, dio el tanto y no hubo objeciones, ya que en la Primera Nacional no hay VAR, aunque al ver la imagen da la sensación de que efectivamente no ingresó. Muy fina.

Minutos después, Nicolás Demartini se fue expulsado por doble amarilla, y en el comienzo del complemento, el zaguero Gastón Bojanich, que había ingresado en el entretiempo justamente para suplir esa baja, vio la roja por un supuesto pisotón contra la línea de banda.

Con dos hombres de más, José Escurra estiró la ventaja para Almirante Brown, que no tuvo peros en el triunfo y pese a que llegaba corriendo de atrás, jugará la final con Independiente Rivadavia, gracias al empate de quien arrancaba la fecha como líder de la Zona A, Agropecuario, 1-1 con Patronato.

La final sería el sábado 28 de octubre en estadio a confirmar: el ganador ascenderá a Primera División, y el perdedor accederá al Reducido, que definirá el segundo ascenso.

Resultados finales y clasificados al Reducido

Estudiantes RC 1-2 Nueva Chicago

Defensores de Belgrano 2-1 San Martín de Tucumán

Deportivo Morón 1-2 San Telmo

Güemes 1-0 Almagro

Patronato 1-1 Agropecuario

Gimnasia (M) 5-0 Brown de Puerto Madryn

Alvarado 4-2 CADU

Flandria 1-1 San Martín de San Juan