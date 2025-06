Papelón: Boca no le pudo ganar al Auckland City y quedó eliminado del Mundial de Clubes

Boca abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo con un gol en contra del arquero Nathan Kyle Garrow, quien metió el balón en su propio arco en su intento de rechazarlo después que diera en el palo por un cabezazo del defensor Lautaro Di Lollo.

Sin embargo, Christian Grey puso el 1-1 final a los siete minutos del complemento con un cabezazo que sacó después de uno de los pocos tiros de esquina que contó el equipo neozelandés. Boca entró al segundo tiempo sabiendo que estaba lejísimo de los siete goles que necesitaba y que Benfica ganaba 1 a 0 ante el Bayern Múnich (que fue el resultado final) y probablemente le afectó el ánimo y fue sorprendido en el inicio del complemento.

Además, promediando el segundo tiempo se paró el encuentro por tormentas eléctricas y cuando retomó ya se había consumado el triunfo de Benfica y la eliminación de Boca. El Xeneize siguió jugando por el orgullo y por recaudar un poco más de dinero del certamen, pero no pudo cambiar el resultado.

Boca no jugó bien, no logró juego, solo fue al ataque ante un equipo amateur que obviamente se metió atrás. Se limitó a centros y jugadas aisladas. Fue mucho más obviamente que su rival, pero no por idea, si no por empuje. Y chocó con el arquero Garrow, quien le negó el triunfo una y otra vez.

El Boca de Russo redondeó un Mundial de Clubes con dos caras: sorprendió y estuvo a la altura ante Benfica y Bayern Múnich, como este martes hizo un bochorno al no poder superar a un equipo compuesto por trabajadores de atención al cliente y de oficios de peluquero, chapista, limpiador de piletas o profesiones como profesores de secundaria, como el autor del gol, Christian Gray.

Con el empate en uno de Boca con Auckland City y el triunfo 1 a 0 de Benfica a Bayern Múnich, el conjunto portugués, que cuenta con Nicolás Otamendi y Ángel Di María como figuras, ganó el Grupo C con siete puntos. Luego, el gigante alemán pasó como segundo con seis y más atrás quedaron los eliminados del club argentino (con dos puntos) y neozelandés (con uno).