Bianca Moroni Silva anticipó el resultado de Argentina-Bolivia y se volvió viral

RB6WKkuO-34516612.mp4

Durante su participación en el programa “La Jugada Perfecta”, Moroni Silva dejó a todos atónitos con su predicción: “Van a gritar ‘es un escándalo, suspéndalo’. En el sentido de que la Selección va a dar un show espectacular. Va a ser 6 a 0, va a haber un hat-trick de Lionel Andrés Messi, por supuesto, uno de Lautaro, uno de Julián y otro de Rodrigo De Paul”.

La periodista no sólo acertó el marcador, sino que también predijo con exactitud los tantos de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Su único “error” fue con Rodrigo De Paul, ya que el tanto restante lo convirtió Thiago Almada, quien aprovechó su oportunidad para brillar en la goleada y tomarse revancha de lo acontecido en Venezuela.

ZGP7PBC32RFYZAFMDL6ZRW5P7Q.jpg

La periodista Bianca Silva explicó su fórmula para anticipar el 6-0 de Argentina sobre Bolivia

“Cuando iba 5-0 ya me iba acordando del pronóstico, estaba a un gol de que suceda casi todo. Fue un 6-0 que metí y estalló en las redes sociales. Sentía que podía demostrar acá en Argentina, con su gente, porque venía un poco criticada. Me vino el 6-0. Cuando hablo de la Selección por lo general me gusta investigar mucho, otros resultados los tiro porque me vienen, y no me interesan. Pero a la selección argentina por lo general la investigo: a Bolivia no le ganó por más de tres goles en los últimos partidos. No es que hay goleadas absolutas, pero como venía siendo criticada con que le habían encontrado la mano a la Scaloneta, dije acá tienen que venir a demostrar un carácter, por qué somos la mejor selección del mundo. Tienen que hacer un show espectacular. Y, al no tener al Dibu (Martínez), Rulli tampoco va a dejar que le hagan goles”, advirtió sobre los argumentos detrás de su pronóstico en una nota con La Casa Streaming.

Al ser consultada sobre el mote de “Bruja” que se ganó tras su acierto, aclaró: “Me lo dicen tanto en la vida privada, que me lo digan en las redes… Cuando vi en tendencia la palabra bruja y era yo…”. No obstante, reconoció: “Me pasa de pensar en alguien y al otro día verlo, o que me mande un mensaje. Soy muy esotérica, nunca me tiré las cartas, no le doy bola al horóscopo”.