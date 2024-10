Lionel Messi: "Disfruto de esto, me emociona el cariño de la gente".

“Me emociona como la gente grita mi nombre, el de todos. En los últimos años la conexión con la gente es hermosa, disfrutamos todo. Nos encanta estar acá y jugar en Argentina. Me queda eso y el triunfo, obviamente, también”, añadió el capitán del equipo.

Con respecto a su futuro en la Selección, dijo: “No me puse ni fecha ni plazos, simplemente disfrutar de todo esto. Tal vez sean los último partidos, por eso la emoción”.

Y agregó: “Ya llega el final de año, con la Selección y en la MLS. Después espero hacer una buena pretemporada, que el año pasado no la tuve, porque hubo muchos viajes en el medio, que era lo que necesitaba el club en ese momento. Quiero terminar bien el año y ojalá se nos dé el objetivo también ahí. Voy paso a paso y disfruto el día a día”.

"Me mueve esto. Disfrutar con mis compañeros y ser feliz donde estoy. A pesar de la edad, cuando estoy acá parezco que soy un pibe por las cosas que hago. Me siento cómodo con este plantel. Mientras me sienta cómodo conmigo y vea que puedo seguir ayudando al equipo, seguiremos disfrutando", concluyó.

El próximo paso de Messi será en Estadois Unidos, con el Inter Miami para jugar el último duelo de la fase regular este sábado desde las 19 (hora argentina) ante New England Revolution. Luego vendrán los playoffs y la última doble fecha de Eliminatorias.