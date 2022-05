Los hinchas del Xeneize claramente se alegraron por la caída del Millonario en su propio estadio, pero también existe un cierto cariño desde la Ribera por varios exjugadores que pasaron por el club y hoy contribuyeron para que el Matador vuelva a alcanzar una final, en el mismo año que regresó a Primera.

Uno de ellos, que llegó en este mercado de pases, fue el juvenil Equi Fernández. A comienzos de este 2022 se conoció sobre el préstamo del jugador de las divisiones menores de Boca. Y en poco tiempo hizo que más de un dirigente xeneize, ni hablar de los hinchas, se arrepintiera.

Otro de los ex Boca es Manuel Roffo. Si bien no viene viendo acción, ya que es el segundo arquero del equipo detrás de Gonzalo Marinelli, Roffo era la gran promesa en el arco xeneize hasta el año pasado. Pero no renovó su contrato y se marchó libre de La Ribera en marzo del 2021, defendió desde chico las redes de Casa Amarilla.

También hubo casos de jóvenes talentos que fueron cedidos a préstamo por Boca para que sumaran confianza y rodaje futbolístico en Victoria. En esa lista resaltan los nombres del defensor Oscar Salomón (habitual suplente), Mateo Retegui, que fue uno de los puntos altos en estos últimos partidos y con gol incluido ante River. El otro es Agustín Obando, que ayer entró para los penales pero ni llegó a patear por las malas ejecuciones de Argentinos.

Además de Fernández y Retegui, el tercer titular nacido en Boca en el que el técnico Diego Martínez depositó su confianza y le respondió fue Facundo Colidio, quien temporadas atrás fue considerado uno de los grandes baluartes de las juveniles boquenses.

Por último, el referente Sebastián Prediger también tuvo su paso fugaz en 2010 con tan solo tres partidos en su haber, pero rápidamente fue a probar suerte en otros clubes. También hay que mencionar al DT, Diego Martínez, de extenso paso por las inferiores del club de La Ribera como formador de juveniles.

