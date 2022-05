Alexis Castro: "Es el premio al sacrificio y al trabajo"

"En la previa sabíamos que Argentinos era un equipo muy intenso. Sabíamos que proponía mucho el duelo mano a mano y nos iba a costar. A partir de la expulsión pudimos manejar mejor los tiempo y ahí fue cuando vino el gol", analizó sobre el desarrollo del partido.

"Es trabajo, no hay otro secreto. Aceptar y asimilar la idea que el técnico que nos propone. A lo largo del torneo hemos tenido muy buenos partidos. Es algo muy lindo vivir esto con esta camiseta. Es un club que me dio mis primeras experiencias y me gusta poder devolvérselo de alguna manera", finalizó el mediocampista.

Quien también brindo declaraciones fue Gonzalo Marinelli. El arquero contó cómo vivió el penal que le tapó a Fausto Vera y expresó: "Vino fuerte y no quedó otra que poner los pies. Teníamos estudiado a cada pateador. Sabíamos que pateaba al medio y yo me quedé parado".

En referencia a la forma de haber ganado el partido, Marinelli declaró: "Fue un partido parejo. Cuando hicimos el gol estuvimos un poquito mejor y después ellos se encontraron con el gol que es justo porque juegan muy bien. Era un partido justo, terminamos en los penales y la diferencia es mínima".

"Hicimos las cosas bien durante todo el año, todo el semestre. Vamos creciendo y esto es un premio a lo que hicimos", destacó.

"Sabemos que estamos en otro momento y que Boca juga muy bien. Va a ser un lindo partido", palpitó sobre la final.

Por último habló Sebastián Prediger. "Creo que teníamos todo para ganarlo en el partido. Podríamos haber marcado un gol más, nos equivocamos en la puntada final. Pero estamos en una final nuevamente después de haber ascendido, es un logro que nos merecemos", confesó.

"Ojalá podamos darle otra alegría a la gente pero esto ya es impagable. Somos merecidos finalistas", continuó.

"Boca es un rival muy duro pero nosotros también queremos la gloria. Yo creo que ahora va a ser todavía mucho màs", concluyó haciendo referencia a la final.