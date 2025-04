Colapinto: de "Uruguay es una provincia de Argentina" al pedido de disculpas

"Les voy a explicar una cosa", comenzó y continuó: "Uruguayos hay muy pocos. Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina". Luego tomó el termo que tenía a su lado y señaló una calcomanía para referirse al delantero de Boca Edinson Cavani: "Acá está Cavani jugando en Boquita y ya es argentino, habla argentino, es todo argentino".

Lejos de terminar ahí, el joven fue por más: "Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino".

Embed ℹ️ | Franco Colapinto: "Uruguay es una provincia argentina"



Siendo uruguaya, tengo que darle la razón. La mayoría queremos la reunificación, somos una misma nación.pic.twitter.com/K2cY7YZriI — Mar ✨️ (@maicenitachan) April 7, 2025

Sin embargo, luego aclaró: “A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos”. Y por último, entre risas se despachó con otra frase que refleja lo extrovertido que es: “Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo".

La declaraciones causaron gran controversia y el pilarense no dudó en pedir disculpas por sus dichos y reiteró su aprecio por el país del lado oriental del Río de La Plata: "Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda... Era un podcast divertido entre amigos! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo".

Embed Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de uruguay, fue obviamente en tono de joda.. era un podcast divertido entre amigos ! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo.



No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las… — Franco Colapinto (@FranColapinto) April 7, 2025

"No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas mate, empanadas y me prendí... amo Uruguay y el cariño q me dieron todo el año pasado y lo q más quiero es tener buena onda con todos ustedes", afirmó en búsqueda de ponerle un punto final a la polémica que causó y reconciliarse con los uruguayos.