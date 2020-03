Colón sorprendió a Rosario Central en el debut de Eduardo Domínguez

Colón hizo un primer tiempo perfecto en el que convirtió tres goles en apenas 12 minutos, uno de pelota parada y dos de contraataque, con los que capitalizó los horrores defensivos de Central.

Rosario Central jugó tan mal en ese olvidable primer tiempo que su llegada más clara fue un centro que le picó mal al arquero Burián, a quien pasó por arriba y se fue al córner.

El complemento pareció otro partido porque a los dos minutos Gamba desbordó por la izquierda y metió un buen centro que Delgado intentó despejar pero Ruben la mandó al fondo del arco de derecha.

Sin embargo, Central equivocó los caminos al punto que no volvió a llegar con centro ni con remates de media distancia y, por contrapartida, Colón se sintió cada vez más cómodo en su partido de esperar y buscar de contraataque.

Así, Colón volvió a ganar de visitante después de 25 partidos, luego de haber vencido a Racing en 2018 también con la dirección técnica de Eduardo Domínguez, y sumó en un partido "de seis puntos" en la pelea por salvarse del descenso.

En esa lucha Colón salió de la zona de descenso en esta fecha previa a la suspensión del fútbol que se oficializará mañana por la pandemia de coronavirus, quedando dentro de ella Central Córdoba, Patronato y Gimnasia y Esgrima La Plata. Rosario Central, Banfield y Aldosivi, en ese orden, son los que están inmediatamente por encima de los "rojinegros".

Ficha del partido

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Damián Martínez, Joaquín Laso, Diego Novaretti y Emanuel Brítez; Diego Zabala, Fabián Rinaudo y Joaquín Pereyra; Ciro Rius, Marco Ruben y Lucas Gamba. DT: Diego Cocca.

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Bruno Bianchi y Rafael Delgado;. Fernando Zuqui, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia y Rodrigo Aliendro; Wilson Morelo y Tomás Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: 18` Delgado (C); 21' Morelo (C) y 31' Chancalay (C). 2`(ST) Ruben (RC).

Incidencia: 45` del segundo tiempo, expulsado Laso (C).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Fernando Echenique.