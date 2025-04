Lizy Tagliani hizo un pedido urgente tras las acusaciones de Viviana Canosa

"Por favor les pido que cualquier imagen donde se me relaciones con un delito, en cualquier medio de difusión, me la manden por aquí", solicitó Lizy Tagliani. Y agregó: "Es necesario tener todas las pruebas para la querella".

capturalizytagliani.jpg

La humorista reaccionó de esa manera, luego de que Canosa la involucrara en distintos delitos junto con otras figuras del mundo del espectáculo. "Lo que más quería era sacarle la careta a Lizy Tagliani, porque es un lobo con piel de cordero. Hace mucho tiempo que tenía ganas de contar todo lo malo que me hizo, pero no encontraba el momento. Habían pasado 14 años, ya era tarde. Lo que obviamente no me imaginé era la repercusión que iba a tener”, dijo la periodista en el inicio de su programa en El Trece.

Canosa explicó que sus denuncias están vinculadas con redes de pedofilia y trata de menores, en las que habría involucradas figuras del espectáculo. Según la periodista, captarían menores de la provincia de Misiones y de Rusia, así como algunos exparticipantes de “Gran Hermano” que estarían promocionando trabajos en Rusia para jóvenes argentinas, que serían redes de trata encubiertas.

“Yo quiero decirte, Lizy, que tu vida es una gran mancha, estás más sucia que una papa. Y te pregunto, Lizy: ¿por qué creés que Fernando Burlando, cuando lo llamaste el viernes a la noche para preguntarle si podía representarte, te dijo que no? Que cuando Burlando escuchó hablar de menores, ahí dijo ‘mejor no me meto en esta’”, disparó en su editorial.

La semana pasada, Canosa había apuntado fuerte contra Lizy, que hace más de diez años fue su estilista y su amiga personal, hasta que el vínculo terminó y eso hizo que la actual conductora de La Peña de Morfi iniciara su carrera en los medios.

"Yo viví cosas tremendas. Te lo puede contar Lucas Bertero, que éramos muy amigos en esa época. Lo de la cucharita es todo un invento. Hice cosas por ella que ni por mi mejor amiga las hice. Lo hice porque me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba”, dijo la periodista.

Lizy se mostró dolida tanto en sus redes sociales como en su programa, donde aseguró que todo lo que se dijo sobre ella es mentira: “Quiero decir que son todas mentiras, me pongo a disposición y a partir de ahora me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir”.