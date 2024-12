Cómo reaccionó Juanfer Quintero en sus redes sociales tras el enojo con Gustavo Costas

Quintero se retiró del campo de juego con gestos e insultos al aire que dejaban notar su molestia al ser sustituido por el uruguayo Martín Barrios, a pesar de la ovación y los aplausos de los hinchas presentes en el Cilindro de Avellaneda.

Por su parte, Costas presenció toda la situación desde lejos y entendió que lo mejor para ese momento era no acercarse al futbolista, por lo que no fue a saludar al volante cuando este se dirigía hacia el banco de suplentes.

ESTABA JUGANDO UN PARTIDAZO Y CLARO... ¡¡JUANFER NO QUERÍA SALIR!! Quintero la rompió vs. River y, luego de ser sustituido por Costas, EXPLOTÓ en el banco de suplentes. pic.twitter.com/xIZoJGoGpo — SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2024

Mas adelante, Costas explicó la situación en conferencia de prensa. "Juanfer se calentó, sí... Y bueno, está bien", consideró. Y continuó con el futuro del centrocampista colombiano en el club de Avellaneda: "¿Convencerlo? No, yo no tengo que convencer a nadie. No sé qué va a pasar conmigo. A Juanfer lo tienen que convencer otros".

El duelo ante River era especial para Quintero, no sólo porque significaba su reencuentro con el entrenador “Millonario”, Marcelo Gallardo, que lo dirigió en su etapa en el conjunto de Núñez, sino también porque podría haber sido su último partido con la camiseta de Racing, en medio de los rumores que lo vinculan fuera del club.

En las últimas semanas, trascendió la posibilidad de que el volante ofensivo retornar a River o, incluso, continuar su carrera profesional en el futbol colombiano.

Durante el clásico, Quintero volvió a demostrar su talento y asistió a Maximiliano Salas en el gol que le dio la victoria a la Academia.

La reacción de Juanfer Quintero en sus redes sociales

Luego del partido, el futbolista subió una historia a su cuenta de Instagram. En la misma, se puede ver el dibujo de dos corazones, uno celeste y otro blanco, unidos por el símbolo de infinito. Este gesto despertó especulaciones entre los hinchas de la Academia, quienes interpretan el mensaje como un posible guiño a su futuro.

Además, el colombiano le envió un mensaje a Gallardo desde sus redes. "Mi viejo hermoso", publicó.