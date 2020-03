Ñol Solano detenido por hacer una fiesta en cuarentena

Cuando le preguntaron de un programa de espectáculos, Solano negó rotundamente que haya sido una fiesta. “¿Cuál fiesta, de qué hablan? No señor, no es fiesta. Yo vivo acá a la vuelta”, dijo el ex futbolista. Y siguió: “Es la casa de una amiga, que es mi vecina y ustedes se prestan para todo esto y esa es una falta de respeto”.

Solano reconoció que "no está bien" lo que hizo, pero minimizó la situación y aclaró que él no está infectado del nuevo coronavirus. "No me vengan a hacer ver como todo lo malo del país. Solo porque una señora chismosea. Estoy en una casa que no es mi casa. Lo veo hacer a un montón de gente vecina al lado. Están agrandando la situación más de lo que es", comentó en diálogo con RPP

