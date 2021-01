Cristian Pavón fue denunciado por presunto abuso sexual

La denunciante y presunta víctima se llama Gisela Marisol Doyle y dio a conocer la denuncia a través de la red social Instagram, donde subió una imagen de Pavón acompañada de la denuncia en la que escribió: "solo deseo que la justicia sea justa...porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre...un año de sufrimiento, un año para salir adelante y un año para fortalecerme. No voy a tener piedad, como vos no la tuviste conmigo, Cristian Pavón".

En tanto, en la descripción de la publicación añadió: "Esta persona no se merece estar en el club ya que por sus malos actos deberá responder ante la justicia. ¿Por qué hacen oídos sordos? Hace un año vengo afrontando muchas situaciones y tratando de sanar heridas y haciendo que la Justicia actúe. ¿Qué le pasa al club de quien soy fanática? Deberían tomar medidas... Ya no aguanto más tanta hipocresía... Espero y deseo tengan en cuenta este tipo de actitudes"

La causa está en manos del fiscal Alejandro Peralta Otonello y el abogado de la denunciante es Fernando Burlando, quien también es el encargado de defender a Daniela Cortés, la mujer que denunció a Sebastián Villa.

En tanto, la respuesta de Cristian Pavón fue inmediata, ya que publicó en sus redes sociales un comunicado emitido por el estudio de abogados Gramática, Ferrari, Gramática, en el que se indica que "la denuncia en contra del Sr. Pavón es falsa".

Asimismo, el comunicado agrega: "el Sr. Pavón denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia. En dicha denuncia, el Sr. Pavón fue convocado como testigo y, en dicho carácter, aportó todo lo que conocía sobre los hechos por él denunciados".

Por último, la defensa del futbolista asegura que "El Sr. Pavón y toda su familia está muy tranquila, confiando en que la justicia actuará y se demostrará la verdad y los intereses ilegítimos detrás de esa falsa denuncia formulada en su contra".