Cristiano Ronaldo agredió a un niño y abrieron una investigación

Después de que se publicara el video del incidente en las redes sociales, la policía pidió testigos del hecho. "Podemos confirmar que estamos en contacto con el Manchester United Football Club y el Everton FC tras los informes de un presunto asalto en el partido de fútbol de los equipos nombrados anteriormente", resaltó un comunicado de las autoridades locales.

"Cuando los jugadores abandonaban el campo a las 14:30 horas, se informó que un niño fue agredido por uno de los miembros del equipo visitante cuando salían del campo. Las investigaciones están en curso y los oficiales están trabajando actualmente con el Everton Football Club para revisar las imágenes de CCTV y están realizando extensas investigaciones de testigos para establecer si se ha cometido un delito", agregaron.

Cristiano Ronaldo Manchester United.mp4

"Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con la oficina de redes sociales de la policía de Merseyside a través de Twitter MerPolCC o el centro de contacto de la policía de Facebook Merseyside, citando el número de referencia 228 del 9 de abril de 2022″, concluyeron.

Por su parte, la madre Jake Harding, de 14 años, agredido por el jugador de 37 años señaló que su hijo "está en shock" después de que el ídolo portugués le tirara su teléfono contra el piso, tras la derrota ante el Everton.

"Después de los 90 minutos, los jugadores del Manchester United comenzaron a caminar. Estábamos en Park End, así que estábamos justo al lado del túnel por donde pasaban caminando; mi hijo estaba allí grabándolos a todos", narró la mujer.

image.png Así quedó la mano del joven agredido por Cristiano Ronaldo

"Filmó a todos los jugadores del United caminando. Y luego bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado el calcetín y le sangraba la pierna. Bajó el teléfono para ver qué era, ni siquiera habló. Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando", explicó.

"Estaba llorando, estaba conmocionado, Jacob estaba en completo shock, es autista. Está realmente molesto por esto y lo desanima por completo para volver a presenciar un partido", finalizó la compungida madre.

El delantero portugués del Manchester United se disculpó en su cuenta de Instagram e invitó al hincha a un partido en Old Trafford.

image.png El posteo con el que Cristiano Ronaldo se disculpó

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que enfrentamos. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", posteó Cristiano Ronaldo.