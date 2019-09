"No tengo dudas que están las condiciones dadas para que salga todo bien. El Estado ha demostrado que cuando quiere, puede y lo vi en el último superclásico. Fue un operativo que muchos pensaban que era exagerado, pero hay que subestimar estos clásicos", dijo Angelici.

"Hay muchísima gente que entiende pasión por violencia. Tengo que felicitar el operativo que se realizó en el último partido, al Jefe de Gobierno (Horacio Larreta), como al vice Diego Santilli. Hemos llegado a la cancha de River y no vimos una camiseta de River a menos de 50 metros del micro. No tengo ninguna duda que ese operativo se va a repetir, y vamos a poder jugar el partido tanto en cancha de River y de Boca", comentó el presidente de Boca en rueda de prensa.

Embed #HalconesyPalomas | Daniel Angelici: "No tengo dudas de que están dadas las condiciones de seguridad para jugar los Superclásicos" pic.twitter.com/TNYlJjltkA — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 17, 2019

ADEMÁS:

"Pablo Pérez a veces no controla sus impulsos, es un loco lindo"

Riquelme anunciará su partido despedida: sería el 12 de diciembre

Le respondió a D'Onofrio

Angelici también se refirió a la crítica futbolística que hizo el presidente de River, en la previa de la semifinal de la Copa Libertadores.

Embed #HalconesyPalomas | Angelici, sobre las declaraciones de D'Onofrio por el planteo de Alfaro: "Yo no estoy acá para decir cómo tendría que jugar Boca" pic.twitter.com/9ow3oCpoXb — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 17, 2019

Sobre la despedida de Riquelme, comentó: "No puedo confirmarla. Pero el club está a disposición".

Embed #HalconesyPalomas | Daniel Angelici: "La fecha de la despedida la anunciará Riquelme y la fórmula del oficialismo todavía no está confirmada. Gribaudo sí será el candidato a presidente" pic.twitter.com/QW0ekPqSSo — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 17, 2019

Por último, Angelici tocó la continuidad de Carlos Tevez, cuyo contrato finaliza en diciembre y dejó en claro que no depende de él, sino de la gestión que gane las elecciones. "No me corresponde hablar de la continuidad de Tevez. Lo evaluará la próxima gestión".